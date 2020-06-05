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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців після 15 червня

Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців після 15 червня

Країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - сказала Йоханссон.

За її словами, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли добігає кінця термін дії чинної заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

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"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - сказала єврокомісар, додавши, що очікується продовження заборони на два тижні.

Щодо критеріїв, для яких країн і коли відкриватимуть кордони, найближчими днями продовжаться консультації між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх країн не буде.

Вона також зазначила, що повне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Зазначимо, що до ЄС, як і раніше, можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.

По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшості країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.

Автор: 

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Вот это кидок, на борт поднялись 15 июня и куда летим?
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05.06.2020 14:51 Відповісти
В Вальгаллу.
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05.06.2020 16:52 Відповісти
Под этим предлогом Зелю-бедоносца не хотят пускать?
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05.06.2020 14:51 Відповісти
ну хоть какая то ясность....
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05.06.2020 15:02 Відповісти
А у нас все норм, карантин вже майже знято)
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05.06.2020 16:04 Відповісти
интересно,а в польских немецких новостях ничего подобного нет
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05.06.2020 16:09 Відповісти
На счет польских новостей не знаю, а вот в немецких есть=>с 15.06. открытие границ для стран Шенгена и 14-дневный «карантин-самоизоляция» - не обязателен, а с 01.07. возможно(!) для других стран, которые не списке «риска».......
Кстати уже можно в некоторые страны «путешествовать», НО под собственную ответственность......
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05.06.2020 16:18 Відповісти
да читал это в немецких
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05.06.2020 16:39 Відповісти
уже хотел билет брать на 18 Шонефельд
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05.06.2020 16:42 Відповісти
 
 