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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня

Евросоюз решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня

Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС.

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продление запрета на две недели.

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Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.

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Вот это кидок, на борт поднялись 15 июня и куда летим?
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05.06.2020 14:51 Ответить
В Вальгаллу.
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05.06.2020 16:52 Ответить
Под этим предлогом Зелю-бедоносца не хотят пускать?
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05.06.2020 14:51 Ответить
ну хоть какая то ясность....
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05.06.2020 15:02 Ответить
А у нас все норм, карантин вже майже знято)
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05.06.2020 16:04 Ответить
интересно,а в польских немецких новостях ничего подобного нет
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05.06.2020 16:09 Ответить
На счет польских новостей не знаю, а вот в немецких есть=>с 15.06. открытие границ для стран Шенгена и 14-дневный «карантин-самоизоляция» - не обязателен, а с 01.07. возможно(!) для других стран, которые не списке «риска».......
Кстати уже можно в некоторые страны «путешествовать», НО под собственную ответственность......
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05.06.2020 16:18 Ответить
да читал это в немецких
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05.06.2020 16:39 Ответить
уже хотел билет брать на 18 Шонефельд
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05.06.2020 16:42 Ответить
 
 