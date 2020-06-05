На Закарпатье усиливают контроль за соблюдением карантинных мер, - ОГА
Чтобы минимизировать распространение COVID-19 в Закарпатье, усиливается контроль соблюдения противоэпидемических мер.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ.
В частности, полиции поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер при осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Кроме того, поручено обеспечить осуществление контроля соблюдения субъектами хозяйствования и гражданами противоэпидемических мер во время карантина, в частности рекомендаций Минздрава Украины относительно соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты, особое внимание поручено обратить на заведения общественного питания и места торговли.
Также в области усилят проведение среди населения информационно-разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований карантинных мер.
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де їх президент думає аналогічно..