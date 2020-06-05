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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье усиливают контроль за соблюдением карантинных мер, - ОГА

На Закарпатье усиливают контроль за соблюдением карантинных мер, - ОГА

Чтобы минимизировать распространение COVID-19 в Закарпатье, усиливается контроль соблюдения противоэпидемических мер.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ.

В частности, полиции поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер при осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Кроме того, поручено обеспечить осуществление контроля соблюдения субъектами хозяйствования и гражданами противоэпидемических мер во время карантина, в частности рекомендаций Минздрава Украины относительно соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты, особое внимание поручено обратить на заведения общественного питания и места торговли.

Также в области усилят проведение среди населения информационно-разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований карантинных мер.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2581)


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Хрень. Вокруг как будто и нет никакого вируса
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05.06.2020 17:54 Ответить
особливо в Бразилії..
де їх президент думає аналогічно..
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06.06.2020 08:29 Ответить
Я о том, что на меня в маске как на дурака смотрят, и пальцами тычут. Выезжаю в город и не вижу ни одного соблюдаемого ограничения
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06.06.2020 09:06 Ответить
 
 