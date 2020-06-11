92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри
Мінцифри провело дослідження наявності підключення до оптоволоконних ліній зв'язку та наявності Wi-Fi мережі в 16 тис. українських бібліотек, які в перспективі можуть стати цифровими хабами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
Картина щодо підключення бібліотек до інтернету має такий вигляд:
📌 До будь-якої технології підключені лише 4,6 тис. - це 29%.
📌 Виняток - тільки Київ, де 90% бібліотек мають інтернет.
📌 Доступ до Wi-Fi мережі у 3,7 тис. бібліотек.
До оптики підключені тільки 954 бібліотеки із загальної кількості. Тобто 92% бібліотек не мають якісного інтернету, зазначили в міністерстві.
Топ коментарі
+1 я гражданин Украины
показати весь коментар11.06.2020 19:11
+1 Лестор Нетописец
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+1 Baks13
показати весь коментар11.06.2020 19:26
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Будь ласка, зачекайте...
напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
И вообще так ли уж важно наличие интернета в библиотеке?
Увидел в книге непонятку - сразу загуглил.
Параллельно два источника знаний.
А теперь о долговечности знаний...храм Хатхор доступен через две с половиной тысчи лет, с пошаговыми страницами, фсьо оригинал! Манусрипт Войнича почти пятсьот лет, в фиванских гробницах нашли книгу мертвых оригинал бумага....
Все эти издания создавались с целью их повторного использования ....с нуля!!!
Аааа....вопросик.... к минцифры, какова ожидаемая сохранность знаний вашего хаба???