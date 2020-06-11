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бібліотека (49) інтернет (1947) Мінцифри (1143)

92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри

92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри

Мінцифри провело дослідження наявності підключення до оптоволоконних ліній зв'язку та наявності Wi-Fi мережі в 16 тис. українських бібліотек, які в перспективі можуть стати цифровими хабами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Картина щодо підключення бібліотек до інтернету має такий вигляд:
📌 До будь-якої технології підключені лише 4,6 тис. - це 29%.
📌 Виняток - тільки Київ, де 90% бібліотек мають інтернет.
📌 Доступ до Wi-Fi мережі у 3,7 тис. бібліотек.

До оптики підключені тільки 954 бібліотеки із загальної кількості. Тобто 92% бібліотек не мають якісного інтернету, зазначили в міністерстві.

92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри 01
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Топ коментарі
+1
я в це невірю- це наклеп..., уже цілий РІЕ зЄлценосний при МОНО владі , і такий пІпец....
напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
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11.06.2020 19:11
+1
Точно! Библиотека это ж место, где собираются посоны пивася под чипсы попить. Интернет там точно не к надобности.
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11.06.2020 19:20
+1
Пєчалька...
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11.06.2020 19:26
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Слава Аллаху уже за то, что в Украине вообще остались еще библиотеки. Не доглядели наши "керманичі" .
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11.06.2020 19:11 Відповісти
я в це невірю- це наклеп..., уже цілий РІЕ зЄлценосний при МОНО владі , і такий пІпец....
напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
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11.06.2020 19:11 Відповісти
а зачем он там нужен ???
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11.06.2020 19:17 Відповісти
Точно! Библиотека это ж место, где собираются посоны пивася под чипсы попить. Интернет там точно не к надобности.
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11.06.2020 19:20 Відповісти
Если неоптика то выходит некачественный???
И вообще так ли уж важно наличие интернета в библиотеке?
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11.06.2020 19:21 Відповісти
Важно все же.
Увидел в книге непонятку - сразу загуглил.
Параллельно два источника знаний.
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11.06.2020 20:45 Відповісти
Інтернет є вже практично у всіх городян . В райцентрах є проблема з монополізацією , але і це питання можна вирішити . Проблема з селом , - там якшо і захочеш , то не зробиш і за гроші . А бібліотеки - це ласий шматок нерухомості для кожної влади , бо приміщення великою площею знаходяться як правило в центрі кожного міста - містечка .
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11.06.2020 19:24 Відповісти
Пєчалька...
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11.06.2020 19:26 Відповісти
Отож (
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11.06.2020 19:38 Відповісти
Хммм...цыфровыми хабами это неплохо. Уже давно можно было создать устройство сканер. Которое бы само, в автомате сканировало книгу..и переворачивало страницы, и скажем по вай фаю скидывало бы пдф в архив.
А теперь о долговечности знаний...храм Хатхор доступен через две с половиной тысчи лет, с пошаговыми страницами, фсьо оригинал! Манусрипт Войнича почти пятсьот лет, в фиванских гробницах нашли книгу мертвых оригинал бумага....
Все эти издания создавались с целью их повторного использования ....с нуля!!!
Аааа....вопросик.... к минцифры, какова ожидаемая сохранность знаний вашего хаба???
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11.06.2020 19:47 Відповісти
 
 