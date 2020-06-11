92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри

Мінцифри провело дослідження наявності підключення до оптоволоконних ліній зв'язку та наявності Wi-Fi мережі в 16 тис. українських бібліотек, які в перспективі можуть стати цифровими хабами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Картина щодо підключення бібліотек до інтернету має такий вигляд:

📌 До будь-якої технології підключені лише 4,6 тис. - це 29%.

📌 Виняток - тільки Київ, де 90% бібліотек мають інтернет.

📌 Доступ до Wi-Fi мережі у 3,7 тис. бібліотек.

До оптики підключені тільки 954 бібліотеки із загальної кількості. Тобто 92% бібліотек не мають якісного інтернету, зазначили в міністерстві.