92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры
Минцифры провело исследование наличия подключения к оптоволоконным линиям связи и наличии Wi-Fi сети в 16 тыс. украинских библиотек, которые в перспективе могут стать цифровыми хабами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
Картина по подключению библиотек к интернету выглядит следующим образом:
📌 К любой технологии подключены лишь 4,6 тыс. - это 29%.
📌 Исключение - только Киев, где 90% библиотек имеют интернет.
📌 Доступ к Wi-Fi сети у 3,7 тыс. библиотек.
К оптике подключены только 954 библиотеки из общего количества. То есть 92% библиотек не имеют качественного интернета, отметили в министерстве.
Топ комментарии
+1 я гражданин Украины
показать весь комментарий11.06.2020 19:11
+1 Лестор Нетописец
показать весь комментарий11.06.2020 19:20
+1 Baks13
показать весь комментарий11.06.2020 19:26
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напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
И вообще так ли уж важно наличие интернета в библиотеке?
Увидел в книге непонятку - сразу загуглил.
Параллельно два источника знаний.
А теперь о долговечности знаний...храм Хатхор доступен через две с половиной тысчи лет, с пошаговыми страницами, фсьо оригинал! Манусрипт Войнича почти пятсьот лет, в фиванских гробницах нашли книгу мертвых оригинал бумага....
Все эти издания создавались с целью их повторного использования ....с нуля!!!
Аааа....вопросик.... к минцифры, какова ожидаемая сохранность знаний вашего хаба???