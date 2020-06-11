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библиотека (141) интернет (1679) Минцифры (313)

92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры

92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры

Минцифры провело исследование наличия подключения к оптоволоконным линиям связи и наличии Wi-Fi сети в 16 тыс. украинских библиотек, которые в перспективе могут стать цифровыми хабами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Картина по подключению библиотек к интернету выглядит следующим образом:
📌 К любой технологии подключены лишь 4,6 тыс. - это 29%.
📌 Исключение - только Киев, где 90% библиотек имеют интернет.
📌 Доступ к Wi-Fi сети у 3,7 тыс. библиотек.

К оптике подключены только 954 библиотеки из общего количества. То есть 92% библиотек не имеют качественного интернета, отметили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры 01

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Топ комментарии
+1
я в це невірю- це наклеп..., уже цілий РІЕ зЄлценосний при МОНО владі , і такий пІпец....
напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
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11.06.2020 19:11
+1
Точно! Библиотека это ж место, где собираются посоны пивася под чипсы попить. Интернет там точно не к надобности.
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11.06.2020 19:20
+1
Пєчалька...
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11.06.2020 19:26
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Слава Аллаху уже за то, что в Украине вообще остались еще библиотеки. Не доглядели наши "керманичі" .
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11.06.2020 19:11 Ответить
я в це невірю- це наклеп..., уже цілий РІЕ зЄлценосний при МОНО владі , і такий пІпец....
напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
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11.06.2020 19:11 Ответить
а зачем он там нужен ???
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11.06.2020 19:17 Ответить
Точно! Библиотека это ж место, где собираются посоны пивася под чипсы попить. Интернет там точно не к надобности.
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11.06.2020 19:20 Ответить
Если неоптика то выходит некачественный???
И вообще так ли уж важно наличие интернета в библиотеке?
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11.06.2020 19:21 Ответить
Важно все же.
Увидел в книге непонятку - сразу загуглил.
Параллельно два источника знаний.
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11.06.2020 20:45 Ответить
Інтернет є вже практично у всіх городян . В райцентрах є проблема з монополізацією , але і це питання можна вирішити . Проблема з селом , - там якшо і захочеш , то не зробиш і за гроші . А бібліотеки - це ласий шматок нерухомості для кожної влади , бо приміщення великою площею знаходяться як правило в центрі кожного міста - містечка .
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11.06.2020 19:24 Ответить
Пєчалька...
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11.06.2020 19:26 Ответить
Отож (
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11.06.2020 19:38 Ответить
Хммм...цыфровыми хабами это неплохо. Уже давно можно было создать устройство сканер. Которое бы само, в автомате сканировало книгу..и переворачивало страницы, и скажем по вай фаю скидывало бы пдф в архив.
А теперь о долговечности знаний...храм Хатхор доступен через две с половиной тысчи лет, с пошаговыми страницами, фсьо оригинал! Манусрипт Войнича почти пятсьот лет, в фиванских гробницах нашли книгу мертвых оригинал бумага....
Все эти издания создавались с целью их повторного использования ....с нуля!!!
Аааа....вопросик.... к минцифры, какова ожидаемая сохранность знаний вашего хаба???
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11.06.2020 19:47 Ответить
 
 