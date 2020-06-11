92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры

Минцифры провело исследование наличия подключения к оптоволоконным линиям связи и наличии Wi-Fi сети в 16 тыс. украинских библиотек, которые в перспективе могут стать цифровыми хабами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Картина по подключению библиотек к интернету выглядит следующим образом:

📌 К любой технологии подключены лишь 4,6 тыс. - это 29%.

📌 Исключение - только Киев, где 90% библиотек имеют интернет.

📌 Доступ к Wi-Fi сети у 3,7 тыс. библиотек.

К оптике подключены только 954 библиотеки из общего количества. То есть 92% библиотек не имеют качественного интернета, отметили в министерстве.

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