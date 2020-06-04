40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

Минцифры впервые в Украине провело детальное исследование подключения школ к фиксированному интернету (оптоволоконным линиям).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

При исследовании использовались три источника информации: официальная отчетность учебных заведений, опрос объектов социальной инфраструктуры; результаты тендерных процедур за 2019-2020 годы. Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с.

В течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладки локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школ. Но, несмотря на это, по данным исследования Минцифры, ситуация до сих пор не очень утешительная:

Всего школ в Украине - 16 317.

имеют подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий - 9 773 (60%).

не имеют - 6 544 (40%).

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Сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа в интернет. В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.Кроме того, Минцифры также работает над совершенствованием тендерных процедур по подключению социальных объектов к интернету. В частности, речь идет об их автоматизации, что значительно минимизирует коррупционные риски.

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