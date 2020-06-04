40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры
Минцифры впервые в Украине провело детальное исследование подключения школ к фиксированному интернету (оптоволоконным линиям).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
При исследовании использовались три источника информации: официальная отчетность учебных заведений, опрос объектов социальной инфраструктуры; результаты тендерных процедур за 2019-2020 годы. Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с.
В течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладки локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школ. Но, несмотря на это, по данным исследования Минцифры, ситуация до сих пор не очень утешительная:
Всего школ в Украине - 16 317.
- имеют подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий - 9 773 (60%).
- не имеют - 6 544 (40%).
Сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа в интернет. В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.Кроме того, Минцифры также работает над совершенствованием тендерных процедур по подключению социальных объектов к интернету. В частности, речь идет об их автоматизации, что значительно минимизирует коррупционные риски.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO4KSLt-jpAhXks4sKHYtPBx8QFjACegQIDxAF&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B&usg=AOvVaw1kTh_GWOq68ypP1RSkfmdi В Украине населённых пунктов - 29 742 (на 1 января 2013 года - 29 786), в том числе: сельских населённых пунктов - 28 397 (на 1 января 2013 года - 28 441; на 1 января 2012 года - 28 454, в том числе: посёлков - 1266; сёл - 27 188);
Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с Источник: https://censor.net/n3200091
Стандарти швидкості з'єднань: 10 Мбит/с (Ethernet), 100 Мбит/с (Fast Ethernet, FE), 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet, GE).
Вони такі діджиталізатори, що не бачать різниці між швидкістю з'єднання та швидкістю обміну інформацією! Дибілєти, курва!