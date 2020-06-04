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40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

Минцифры впервые в Украине провело детальное исследование подключения школ к фиксированному интернету (оптоволоконным линиям).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

При исследовании использовались три источника информации: официальная отчетность учебных заведений, опрос объектов социальной инфраструктуры; результаты тендерных процедур за 2019-2020 годы. Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с. 

В течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладки локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школ. Но, несмотря на это, по данным исследования Минцифры, ситуация до сих пор не очень утешительная:

Всего школ в Украине - 16 317.

  • имеют подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий - 9 773 (60%).
  • не имеют - 6 544 (40%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с операторами покрытие Украины интернетом: Почти в 6 тысячах городов нет связи. Это нужно как можно скорее менять

40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры 01

Сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа в интернет. В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.Кроме того, Минцифры также работает над совершенствованием тендерных процедур по подключению социальных объектов к интернету. В частности, речь идет об их автоматизации, что значительно минимизирует коррупционные риски.

Также читайте: 4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

Автор: 

интернет (1706) школа (3012) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+3
Учителя пусть по 5$ скинутся, ну получат по 3995$, потерпят
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04.06.2020 17:20
+3
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1128
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04.06.2020 17:31
+1
Тобто держава ще не в смартфоні?
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04.06.2020 17:19
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Правила форума Совет форумчан
Тобто держава ще не в смартфоні?
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04.06.2020 17:19 Ответить
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1128
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04.06.2020 17:31 Ответить
Для https://censor.net/user/20924 А я чё, я не чё - по чём купила, по том и продаю. Я шо усё шо пощю сам читать буду? Пусть дураки читают.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO4KSLt-jpAhXks4sKHYtPBx8QFjACegQIDxAF&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B&usg=AOvVaw1kTh_GWOq68ypP1RSkfmdi В Украине населённых пунктов - 29 742 (на 1 января 2013 года - 29 786), в том числе: сельских населённых пунктов - 28 397 (на 1 января 2013 года - 28 441; на 1 января 2012 года - 28 454, в том числе: посёлков - 1266; сёл - 27 188);
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04.06.2020 18:09 Ответить
Держава поки в ОПі, сподіваюсь що поки
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04.06.2020 19:46 Ответить
Учителя пусть по 5$ скинутся, ну получат по 3995$, потерпят
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04.06.2020 17:20 Ответить
Какие 4000$ ? При зебиле учителей сокращают, уменьшают им зарплату и рабочие часы
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04.06.2020 17:25 Ответить
сокращение бьіло запланировано до Зебила. расслабся. и пенсов тоже прут из школьі чтоб не срали детям в голову.
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04.06.2020 17:56 Ответить
Они за четыре штуки голосовали - вот пусть м них и рассчитываются)))
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04.06.2020 21:41 Ответить
они єто делают, скидьіваются, уже давно. у кого мозгов и настьірности не хватило подоить родителей.
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04.06.2020 17:58 Ответить
А с какого зеленского родителей напрягать?)))
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04.06.2020 21:44 Ответить
у училок спраси. обічно ответ "єто же для ваших детей" сходи на фейсбук в группу Бітьки сос, и узнаешь, с какого зеленского они предков напрягают.
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05.06.2020 15:57 Ответить
Это в восточной или в Западной Германии?
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05.06.2020 19:31 Ответить
в Україні.
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05.06.2020 20:16 Ответить
Владимир Александрович, выключите проксю, а то ус отклеиваются.
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05.06.2020 21:39 Ответить
А зачем раскошеливаться государству на нынишний не качаственный интернет вот дождутся 9-10G во тогда как подключаться так подключатся...
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04.06.2020 17:23 Ответить
А поки так теж можна...
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 805
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04.06.2020 17:30 Ответить
А еще каждый украинский школьник обязан купить лицензионный виндовс лично у Билла Гейтса
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04.06.2020 17:43 Ответить
не смешно: в некоторьіх школах для нуш родителям говорят купить интерактивную доску и софт к ней за 90 тьіщ.
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04.06.2020 17:53 Ответить
Дибілєти живуть і процвітають!
Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с Источник: https://censor.net/n3200091

Стандарти швидкості з'єднань: 10 Мбит/с (Ethernet), 100 Мбит/с (Fast Ethernet, FE), 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet, GE).
Вони такі діджиталізатори, що не бачать різниці між швидкістю з'єднання та швидкістю обміну інформацією! Дибілєти, курва!
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04.06.2020 17:49 Ответить
Горе то какое! Как жить теперь) Скоро свои мозги на винчестере хранить будут. Чуть свет вырубят, все, труба. Айтишников так вообще голыми руками брать можно.
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04.06.2020 18:13 Ответить
Вони і пк нормальних не мають.А якусь старовинну.
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04.06.2020 18:59 Ответить
Підтягти, та підключити лінію 100 Мб/с минулого року коштувало абонентові 1000 грн. Це тільки волоконно-оптична лінія. Без роутера. Не знаю, як з вартістю в інших регіонах, і як в цьому році. Інша справа, що 100 Мб/с для колективного користувача явно недостатньо. Але ж то вже питання не підключення, а абонплати. Жодної різниці немає, яку швидкість передаватимуть волокном.
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04.06.2020 19:07 Ответить
НЕ неси пургу. 100 мегабит для УЧЕБЫ хватит по шею.
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04.06.2020 21:35 Ответить
Провайдер https://www.lanet.ua/ Мережа Ланет предоставляет услуги итернета для школ в зоне покрытия на льготных условиях.
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22.06.2020 15:41 Ответить
 
 