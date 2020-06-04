40% українських шкіл не мають якісного підключення до інтернету, - Мінцифри

Мінцифри вперше в Україні провело детальне дослідження підключення шкіл до фіксованого інтернету (оптоволоконними лініями).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

У дослідженні використовувалися три джерела інформації: офіційна звітність навчальних закладів, опитування об'єктів соціальної інфраструктури; результати тендерних процедур за 2019-2020 роки. Швидкість з'єднання, яка властива виключно волоконно-оптичним технологіям, мала становити не менше 30 Мбіт/с.

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Протягом 2019-2020 років були проведені тендери на підключення до інтернету і прокладання локальних мереж майже в 10 тис. українських шкіл. Але, незважаючи на це, за даними дослідження Мінцифри, ситуація досі не дуже втішна:

Загалом шкіл в Україні - 16 317.

мають підключення до інтернету за допомогою оптоволоконних технологій - 9 773 (60%).

не мають - 6 544 (40%).

Зараз Мінцифри активно займається розробкою Національного плану розвитку широкосмугового доступу до інтернету. У нього обов'язково будуть внесені і школи, які не мають такого підключення. Крім того, Мінцифри також працює над вдосконаленням тендерних процедур з підключення соціальних об'єктів до інтернету. Зокрема, йдеться про їхню автоматизацію, що значно мінімізує корупційні ризики.