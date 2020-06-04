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40% українських шкіл не мають якісного підключення до інтернету, - Мінцифри

40% українських шкіл не мають якісного підключення до інтернету, - Мінцифри

Мінцифри вперше в Україні провело детальне дослідження підключення шкіл до фіксованого інтернету (оптоволоконними лініями).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

У дослідженні використовувалися три джерела інформації: офіційна звітність навчальних закладів, опитування об'єктів соціальної інфраструктури; результати тендерних процедур за 2019-2020 роки. Швидкість з'єднання, яка властива виключно волоконно-оптичним технологіям, мала становити  не менше 30 Мбіт/с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри

Протягом 2019-2020 років були проведені тендери на підключення до інтернету і прокладання локальних мереж майже в 10 тис. українських шкіл. Але, незважаючи на це, за даними дослідження Мінцифри, ситуація досі не дуже втішна:

Загалом шкіл в Україні - 16 317.

мають підключення до інтернету за допомогою оптоволоконних технологій - 9 773 (60%).

не мають - 6 544 (40%).

40% українських шкіл не мають якісного підключення до інтернету, - Мінцифри 01

Зараз Мінцифри активно займається розробкою Національного плану розвитку широкосмугового доступу до інтернету. У нього обов'язково будуть внесені і школи, які не мають такого підключення. Крім того, Мінцифри також працює над вдосконаленням тендерних процедур з підключення соціальних об'єктів до інтернету. Зокрема, йдеться про їхню автоматизацію, що значно мінімізує корупційні ризики.

Автор: 

інтернет (1983) школа (2205) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+3
Учителя пусть по 5$ скинутся, ну получат по 3995$, потерпят
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04.06.2020 17:20
+3
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1128
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04.06.2020 17:31
+1
Тобто держава ще не в смартфоні?
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04.06.2020 17:19
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Тобто держава ще не в смартфоні?
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04.06.2020 17:19 Відповісти
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1128
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04.06.2020 17:31 Відповісти
Для https://censor.net/user/20924 А я чё, я не чё - по чём купила, по том и продаю. Я шо усё шо пощю сам читать буду? Пусть дураки читают.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO4KSLt-jpAhXks4sKHYtPBx8QFjACegQIDxAF&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B&usg=AOvVaw1kTh_GWOq68ypP1RSkfmdi В Украине населённых пунктов - 29 742 (на 1 января 2013 года - 29 786), в том числе: сельских населённых пунктов - 28 397 (на 1 января 2013 года - 28 441; на 1 января 2012 года - 28 454, в том числе: посёлков - 1266; сёл - 27 188);
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04.06.2020 18:09 Відповісти
Держава поки в ОПі, сподіваюсь що поки
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04.06.2020 19:46 Відповісти
Учителя пусть по 5$ скинутся, ну получат по 3995$, потерпят
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04.06.2020 17:20 Відповісти
Какие 4000$ ? При зебиле учителей сокращают, уменьшают им зарплату и рабочие часы
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04.06.2020 17:25 Відповісти
сокращение бьіло запланировано до Зебила. расслабся. и пенсов тоже прут из школьі чтоб не срали детям в голову.
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04.06.2020 17:56 Відповісти
Они за четыре штуки голосовали - вот пусть м них и рассчитываются)))
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04.06.2020 21:41 Відповісти
они єто делают, скидьіваются, уже давно. у кого мозгов и настьірности не хватило подоить родителей.
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04.06.2020 17:58 Відповісти
А с какого зеленского родителей напрягать?)))
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04.06.2020 21:44 Відповісти
у училок спраси. обічно ответ "єто же для ваших детей" сходи на фейсбук в группу Бітьки сос, и узнаешь, с какого зеленского они предков напрягают.
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05.06.2020 15:57 Відповісти
Это в восточной или в Западной Германии?
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05.06.2020 19:31 Відповісти
в Україні.
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05.06.2020 20:16 Відповісти
Владимир Александрович, выключите проксю, а то ус отклеиваются.
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05.06.2020 21:39 Відповісти
А зачем раскошеливаться государству на нынишний не качаственный интернет вот дождутся 9-10G во тогда как подключаться так подключатся...
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04.06.2020 17:23 Відповісти
А поки так теж можна...
40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры - Цензор.НЕТ 805
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04.06.2020 17:30 Відповісти
А еще каждый украинский школьник обязан купить лицензионный виндовс лично у Билла Гейтса
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04.06.2020 17:43 Відповісти
не смешно: в некоторьіх школах для нуш родителям говорят купить интерактивную доску и софт к ней за 90 тьіщ.
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04.06.2020 17:53 Відповісти
Дибілєти живуть і процвітають!
Скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям, должна была составить не менее 30 Мбит/с Источник: https://censor.net/n3200091

Стандарти швидкості з'єднань: 10 Мбит/с (Ethernet), 100 Мбит/с (Fast Ethernet, FE), 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet, GE).
Вони такі діджиталізатори, що не бачать різниці між швидкістю з'єднання та швидкістю обміну інформацією! Дибілєти, курва!
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04.06.2020 17:49 Відповісти
Горе то какое! Как жить теперь) Скоро свои мозги на винчестере хранить будут. Чуть свет вырубят, все, труба. Айтишников так вообще голыми руками брать можно.
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04.06.2020 18:13 Відповісти
Вони і пк нормальних не мають.А якусь старовинну.
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04.06.2020 18:59 Відповісти
Підтягти, та підключити лінію 100 Мб/с минулого року коштувало абонентові 1000 грн. Це тільки волоконно-оптична лінія. Без роутера. Не знаю, як з вартістю в інших регіонах, і як в цьому році. Інша справа, що 100 Мб/с для колективного користувача явно недостатньо. Але ж то вже питання не підключення, а абонплати. Жодної різниці немає, яку швидкість передаватимуть волокном.
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04.06.2020 19:07 Відповісти
НЕ неси пургу. 100 мегабит для УЧЕБЫ хватит по шею.
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04.06.2020 21:35 Відповісти
Провайдер https://www.lanet.ua/ Мережа Ланет предоставляет услуги итернета для школ в зоне покрытия на льготных условиях.
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22.06.2020 15:41 Відповісти
 
 