Трамп доручив запровадити санкції проти представників Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп розпорядився про введення економічних санкцій та візових обмежень проти представників Міжнародного кримінального суду через спроби цього органу розслідувати дії американських військових в Афганистані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах стійкого зобов’язання президента Дональда Трампа захищати американських військових та наш національний суверенітет, президент ввів економічні санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які безпосередньо займаються розслідуванням чи притягненням до відповідальності персоналу Сполучених Штатів без згоди США", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Трамп також дозволив "розширити візові обмеження проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду та членів їх сімей".

Розпорядження глави Білого дому з'явилося на тлі рішення МКС у березні щодо початку кримінального розслідування, у тому числі проти американських військовослужбовців щодо можливого скоєння ними воєнних злочинів в Афганістані.