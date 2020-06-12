УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8558 відвідувачів онлайн
Новини
12 943 32
санкції (11313) США (21036) Трамп (4319) Міжнародний кримінальний суд (320)

Трамп доручив запровадити санкції проти представників Міжнародного кримінального суду

Трамп доручив запровадити санкції проти представників Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп розпорядився про введення економічних санкцій та візових обмежень проти представників Міжнародного кримінального суду через спроби цього органу розслідувати дії американських військових в Афганистані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах стійкого зобов’язання президента Дональда Трампа захищати американських військових та наш національний суверенітет, президент ввів економічні санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які безпосередньо займаються розслідуванням чи притягненням до відповідальності персоналу Сполучених Штатів без згоди США", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Трамп також дозволив "розширити візові обмеження проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду та членів їх сімей".

Розпорядження глави Білого дому з'явилося на тлі рішення МКС у березні щодо початку кримінального розслідування, у тому числі проти американських військовослужбовців щодо можливого скоєння ними воєнних злочинів в Афганістані.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда - Цензор.НЕТ 3710
показати весь коментар
12.06.2020 00:10
+9
СРСР за роки війни в Афганістані, вбили десь 3 МІЛЬЙОНИ афганців.
показати весь коментар
12.06.2020 01:00
+8
ему бы еще с путлером поступать соответственно-цены бы не было
показати весь коментар
12.06.2020 00:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ему бы еще с путлером поступать соответственно-цены бы не было
показати весь коментар
12.06.2020 00:05 Відповісти
Роиссийский летающий мотоцикл разбился на испытаниях

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=fUImvprq-6M&feature=emb_title
показати весь коментар
12.06.2020 00:06 Відповісти
Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда - Цензор.НЕТ 3710
показати весь коментар
12.06.2020 00:10 Відповісти
Тренировался рузьге воен
показати весь коментар
12.06.2020 00:32 Відповісти
Неосторожно сняв штаны и трусы.
показати весь коментар
12.06.2020 05:46 Відповісти
Один из этапов военной подготовки служащего!😂
показати весь коментар
12.06.2020 07:04 Відповісти
Оно им и после службы на гражданке пригодится, когда с ментами доведется пересекаться. Второй раз пойдет гораздо легче, а там глядишь и понравится.
показати весь коментар
12.06.2020 08:58 Відповісти
рузьге воен очень страшен
даже если не накрашен
когда делает ухмылку
приседая на бутылку (с)
показати весь коментар
12.06.2020 07:40 Відповісти
Трамп не военных защищает, он боится за себя!
показати весь коментар
12.06.2020 00:11 Відповісти
Это ещё тот суд.
Посмотрите состав суда и их резюме. Родственники судей статую Колумба громят.
показати весь коментар
12.06.2020 00:20 Відповісти
Просто у этих родственников появился девиз - "Я задыхаюсь!"
показати весь коментар
12.06.2020 00:31 Відповісти
Після визнання https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 14 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Міжнародним кримінальним судом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) ситуації в Криму та Севастополі рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Росією та Україною президент РФ Володимир Путін видав наказ про вихід Російськой Федерації з-під юрисдикціїї судуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4#cite_note-4 [4] .
показати весь коментар
12.06.2020 00:52 Відповісти
І що, представників ООН, і навіть працівників структури ООН не пускатимуть в Нью-Йорк?
Чи не краще перенести базу ООН в нейтральну Швейцарію?
показати весь коментар
12.06.2020 00:21 Відповісти
Лучше в КНР, чтобы китайцам проще было деньги заносить. Еще есть варианты переноса в Палестинскую автономию и другие любимые ООН территории и страны, но мы не звери.
показати весь коментар
12.06.2020 10:25 Відповісти
Зєлєнскому б взяти приклад з Трампа. Той не те, що саоїм не дозволяє судити своїх військових, але й чужим. А у нас тренд нової влади - атошників до буцегарні.
показати весь коментар
12.06.2020 00:27 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-ubivshemu-16-afgancev-serzhantu-dali-pozhiznennyy-srok-127963_.html В США убившему 16 афганцев сержанту дали пожизненный срок
показати весь коментар
12.06.2020 00:41 Відповісти
Американец убил мирных жителей, пока они спали.
А атошники на войне защищали нашу землю от террористов и захватчиков .
Понимаете разницу ?
показати весь коментар
12.06.2020 00:54 Відповісти
Лучше бы ответил Комарницкий, но он пока молчит...
показати весь коментар
12.06.2020 01:09 Відповісти
СРСР за роки війни в Афганістані, вбили десь 3 МІЛЬЙОНИ афганців.
показати весь коментар
12.06.2020 01:00 Відповісти
Трамп пытается разрушить все мировые институции, которые могли бы судить или осуждать рашу и ее руководителей убийц.
НУ, НЕЛЬЗЯ ЖЕ БЫТЬ ТАКИМИ НАИВНЫМИ.
срамп действует в интересах .уйла
показати весь коментар
12.06.2020 00:35 Відповісти
Ага, корумпована суддя з Судану засудить *****?
показати весь коментар
12.06.2020 10:02 Відповісти
В США президенти не переслідують один одного, а захищають прийняті військово-політичні рішення, та їх виконавців, бо приймаються та виконуються вони в інтересах США.
показати весь коментар
12.06.2020 01:29 Відповісти
Нашим стоит поучиться....
показати весь коментар
12.06.2020 02:37 Відповісти
Этот суд признал что у нас с рашкой война с начала оккупации Крыма и что на Донбасе тоже международный конфликт как минимум с июля 2014.Так что тут Трамп льет воду на мельницу Ху..ла
показати весь коментар
12.06.2020 03:03 Відповісти
Це часом не той суд в який Україна подала позов проти Росії?
показати весь коментар
12.06.2020 05:02 Відповісти
И это никого не удивляет.
показати весь коментар
12.06.2020 06:43 Відповісти
Меня удивляет отсутствие гордости у тебя.Не надоело каждый день тут унижаться?Почему тряпки своей стесняешься?😂😂
показати весь коментар
12.06.2020 08:07 Відповісти
Не,ну в данном случае Рыжий реально ах у ел!
показати весь коментар
12.06.2020 08:56 Відповісти
трамп намагається за всяк ціну захистити насамперед ізраїль від мкс, тим паче питання анексії на носі. але от біда- єс ! і тре трохи почекати коли трампа винесуть з білого дому- пісня буде інша!тому у трампа основна підтримка то ізраїльске лобі(для цього трампу тре визнати всі їх хотєлки) та расистськи налаштоване біле населення...
показати весь коментар
12.06.2020 10:05 Відповісти
Он виявляється як потрібно чинити...
І що ж ми тоді хочемо від Росії?!
показати весь коментар
12.06.2020 12:14 Відповісти
 
 