Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп распорядился о введении экономических санкций и визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда из-за попытки этого органа расследовать действия американских военных в Афганистане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп также позволил "расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц Международного уголовного суда и членов их семей".

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Распоряжение главы Белого дома появилось на фоне решения МКС в марте о начале уголовного расследования, в том числе против американских военнослужащих относительно возможного совершения ими военных преступлений в Афганистане.