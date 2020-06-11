Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп распорядился о введении экономических санкций и визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда из-за попытки этого органа расследовать действия американских военных в Афганистане.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в официальном сообщении Белого дома.
Отмечается, что Трамп также позволил "расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц Международного уголовного суда и членов их семей".
Распоряжение главы Белого дома появилось на фоне решения МКС в марте о начале уголовного расследования, в том числе против американских военнослужащих относительно возможного совершения ими военных преступлений в Афганистане.
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даже если не накрашен
когда делает ухмылку
приседая на бутылку (с)
Посмотрите состав суда и их резюме. Родственники судей статую Колумба громят.
Чи не краще перенести базу ООН в нейтральну Швейцарію?
А атошники на войне защищали нашу землю от террористов и захватчиков .
Понимаете разницу ?
НУ, НЕЛЬЗЯ ЖЕ БЫТЬ ТАКИМИ НАИВНЫМИ.
срамп действует в интересах .уйла
І що ж ми тоді хочемо від Росії?!