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санкции (11051) США (24862) Трамп (4020) Международный уголовный суд (226)

Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда

Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп распорядился о введении экономических санкций и визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда из-за попытки этого органа расследовать действия американских военных в Афганистане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп также позволил "расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц Международного уголовного суда и членов их семей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Распоряжение главы Белого дома появилось на фоне решения МКС в марте о начале уголовного расследования, в том числе против американских военнослужащих относительно возможного совершения ими военных преступлений в Афганистане.

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Топ комментарии
+13
Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда - Цензор.НЕТ 3710
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12.06.2020 00:10
+9
СРСР за роки війни в Афганістані, вбили десь 3 МІЛЬЙОНИ афганців.
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12.06.2020 01:00
+8
ему бы еще с путлером поступать соответственно-цены бы не было
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12.06.2020 00:05
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ему бы еще с путлером поступать соответственно-цены бы не было
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12.06.2020 00:05 Ответить
Роиссийский летающий мотоцикл разбился на испытаниях

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=fUImvprq-6M&feature=emb_title
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12.06.2020 00:06 Ответить
Трамп поручил ввести санкции против представителей Международного уголовного суда - Цензор.НЕТ 3710
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12.06.2020 00:10 Ответить
Тренировался рузьге воен
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12.06.2020 00:32 Ответить
Неосторожно сняв штаны и трусы.
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12.06.2020 05:46 Ответить
Один из этапов военной подготовки служащего!😂
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12.06.2020 07:04 Ответить
Оно им и после службы на гражданке пригодится, когда с ментами доведется пересекаться. Второй раз пойдет гораздо легче, а там глядишь и понравится.
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12.06.2020 08:58 Ответить
рузьге воен очень страшен
даже если не накрашен
когда делает ухмылку
приседая на бутылку (с)
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12.06.2020 07:40 Ответить
Трамп не военных защищает, он боится за себя!
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12.06.2020 00:11 Ответить
Это ещё тот суд.
Посмотрите состав суда и их резюме. Родственники судей статую Колумба громят.
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12.06.2020 00:20 Ответить
Просто у этих родственников появился девиз - "Я задыхаюсь!"
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12.06.2020 00:31 Ответить
Після визнання https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 14 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року Міжнародним кримінальним судом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) ситуації в Криму та Севастополі рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Росією та Україною президент РФ Володимир Путін видав наказ про вихід Російськой Федерації з-під юрисдикціїї судуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4#cite_note-4 [4] .
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12.06.2020 00:52 Ответить
І що, представників ООН, і навіть працівників структури ООН не пускатимуть в Нью-Йорк?
Чи не краще перенести базу ООН в нейтральну Швейцарію?
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12.06.2020 00:21 Ответить
Лучше в КНР, чтобы китайцам проще было деньги заносить. Еще есть варианты переноса в Палестинскую автономию и другие любимые ООН территории и страны, но мы не звери.
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12.06.2020 10:25 Ответить
Зєлєнскому б взяти приклад з Трампа. Той не те, що саоїм не дозволяє судити своїх військових, але й чужим. А у нас тренд нової влади - атошників до буцегарні.
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12.06.2020 00:27 Ответить
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-ubivshemu-16-afgancev-serzhantu-dali-pozhiznennyy-srok-127963_.html В США убившему 16 афганцев сержанту дали пожизненный срок
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12.06.2020 00:41 Ответить
Американец убил мирных жителей, пока они спали.
А атошники на войне защищали нашу землю от террористов и захватчиков .
Понимаете разницу ?
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12.06.2020 00:54 Ответить
Лучше бы ответил Комарницкий, но он пока молчит...
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12.06.2020 01:09 Ответить
СРСР за роки війни в Афганістані, вбили десь 3 МІЛЬЙОНИ афганців.
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12.06.2020 01:00 Ответить
Трамп пытается разрушить все мировые институции, которые могли бы судить или осуждать рашу и ее руководителей убийц.
НУ, НЕЛЬЗЯ ЖЕ БЫТЬ ТАКИМИ НАИВНЫМИ.
срамп действует в интересах .уйла
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12.06.2020 00:35 Ответить
Ага, корумпована суддя з Судану засудить *****?
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12.06.2020 10:02 Ответить
В США президенти не переслідують один одного, а захищають прийняті військово-політичні рішення, та їх виконавців, бо приймаються та виконуються вони в інтересах США.
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12.06.2020 01:29 Ответить
Нашим стоит поучиться....
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12.06.2020 02:37 Ответить
Этот суд признал что у нас с рашкой война с начала оккупации Крыма и что на Донбасе тоже международный конфликт как минимум с июля 2014.Так что тут Трамп льет воду на мельницу Ху..ла
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12.06.2020 03:03 Ответить
Це часом не той суд в який Україна подала позов проти Росії?
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12.06.2020 05:02 Ответить
И это никого не удивляет.
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12.06.2020 06:43 Ответить
Меня удивляет отсутствие гордости у тебя.Не надоело каждый день тут унижаться?Почему тряпки своей стесняешься?😂😂
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12.06.2020 08:07 Ответить
Не,ну в данном случае Рыжий реально ах у ел!
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12.06.2020 08:56 Ответить
трамп намагається за всяк ціну захистити насамперед ізраїль від мкс, тим паче питання анексії на носі. але от біда- єс ! і тре трохи почекати коли трампа винесуть з білого дому- пісня буде інша!тому у трампа основна підтримка то ізраїльске лобі(для цього трампу тре визнати всі їх хотєлки) та расистськи налаштоване біле населення...
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12.06.2020 10:05 Ответить
Он виявляється як потрібно чинити...
І що ж ми тоді хочемо від Росії?!
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12.06.2020 12:14 Ответить
 
 