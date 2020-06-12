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Новини
12 060 27

ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша. ФОТО

Бізнесмен Андрій Вавриш заявив про те, що ДБР провело обшуки в його компанії.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Вавриш зазначив: "Мої працівники спіймали купу інвестнянь від ДБР, що прийшли привітати із новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без бумажних документів, повністю діджиталізоване, вони були вражені.

Переймалися чим можуть нам допомогти, як ще вони можуть розвивати інвестклімат країни.

Чемно попросили надрукувати декілька рішень суду, що давно встановив преюдицію та раз за разом трактує законодавство, адже складно із систематизацією документів в новому органі тощо.

Також дивіться: "Рік президентства Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес друга ексглави ОП Богдана Вавриша і його компаньйона Ісаєнка", - "Наші гроші". ВIДЕО

Багато хто з них випускники Національної академії внутрішніх справ, поділилися прогресом у будівництві нового навчального корпусу, запросили на відкриття 1 вересня. Вони були раді за Альма-матір.

Користуючись нагодою ми запитали у них чи можна трактувати як виконання програми президента щодо припинення економічного тиску на бізнес?

Бо формулювання запиту про найбільших забудовників міста (див додаток) із проханням надати інформацію про наявність злочинів, або їх спростування у рамках уже існуючого провадження нам здалося трохи дивним?!(

Нам приємно, що бізнес вивчають, але дивуємося чому це нагадує ст 206 Кримінального кодексу "Протидія законній господарській діяльності", та 364 ч2 Зловживання владою або службовим становищем?

Чи можемо ми їм допомогти нам допомагати організувавши день відкритих дверей для правоохоронців?

Але була і прикрість - ми відмовилися писати зізнання у скоєнні злочинів, маємо погану фантазію!

І знайшли багато спільного:
- ми - законну підприємницьку діяльність, в тч розбудову інфраструктури НАВС;
- ДБР - 364 ч2 зловживання службовим становищем.

От тільки біда, говорили про те саме.

Але просили дякувати замовнику даної послуги інвестнянь.
Будемо вивчати кожного із них, допомагати розвивати країну разом.

ReThink invest in Ukraine

Але ми впевнені, будемо допомагати реалізовувати і надалі програму президента. Усім".

ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша 01
ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша 02
ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша 03

Автор: 

ДБР (3488) Вавриш Андрій (50)


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Топ коментарі
+15
Получи, прАтивный Богдан, за пост в Фейсбучике!
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12.06.2020 00:28
+9
это Зеленский/Ермак, начинают прессовать бизнес Богдана/Вавриша..
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12.06.2020 01:13
+7
на фото, два лошары с рюкзаками, пытаются найти в фикусе расписку "Я **** всё украл"...
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12.06.2020 00:43
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Получи, прАтивный Богдан, за пост в Фейсбучике!
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12.06.2020 00:28 Відповісти
це зрада чи перемога?
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12.06.2020 00:37 Відповісти
Цэ разборки таварисч.
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12.06.2020 01:10 Відповісти
это Зеленский/Ермак, начинают прессовать бизнес Богдана/Вавриша..
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12.06.2020 01:13 Відповісти
Це злягання жаби і гадюки. Павуки поїдають одне одного. А зрада це, чи перемога- озвуч ти. Бо це ти їх привела до влади, а я поспостерігаю за шапіто.
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12.06.2020 03:52 Відповісти
у меня такое ощущение что в гбр набрали каких-то студентов лохов, которым промывают мозги что надо дать стране угля (дать хоть какой-то результат), вот они и мыкаются в меру своих сил...
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12.06.2020 00:39 Відповісти
Какое это зелёное убожество, этот недошестой Президент Украины. Когда Гончарук говорил про зелёные познания в экономике, он оччень аккуратно слова подбирал.
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12.06.2020 00:40 Відповісти
на фото, два лошары с рюкзаками, пытаются найти в фикусе расписку "Я **** всё украл"...
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12.06.2020 00:43 Відповісти
и найдут же
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12.06.2020 00:44 Відповісти
если до сих пор не нашли, то не вариант...
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12.06.2020 01:16 Відповісти
так с Википедии можно скачать в любой момент
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12.06.2020 01:22 Відповісти
То рюкзаки для сбора неожиданных\ожиданных подарков для себя любимого, начальника и жен
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12.06.2020 10:30 Відповісти
А вавриш - невинный ангел
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12.06.2020 01:10 Відповісти
Нет конечно. Но важно что когда Богдан был кардиналом то и Вавриш был "все мы президенты".
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12.06.2020 01:25 Відповісти
Так всегда. Но он и сейчас себя неплохо чувствует, судя по тону издевки
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12.06.2020 01:36 Відповісти
Все меняется.
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12.06.2020 01:41 Відповісти
Та нам эти их крысиные разборки ... как-то никак
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12.06.2020 01:46 Відповісти
Все так ,если бы они были где-то в другой стране.
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12.06.2020 01:50 Відповісти
вы можете мне объяснить, почему они пытаются найти бумажку в которой написано все признание, и почему этот муд-к типа начальник в обуви с острыми носками?
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12.06.2020 02:30 Відповісти
Да хоть в ластах. Какое это имеет отношение к делу?
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12.06.2020 05:40 Відповісти
А-а-а-а! Зрада-а-а! Тиск силовиків на незалежного забудовника, чесного бізнесменааааааа! Всі тітушки - на пікет до ДБР!
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12.06.2020 08:15 Відповісти
Зедебил?
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12.06.2020 10:17 Відповісти
Дядя, ти палковнікЪ какіх войск і какой арміі? Завєдовал ваєнна-палєвим пєрєдвіжним бордЭлЭм савєццкай арміі?
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12.06.2020 13:14 Відповісти
Алфавит выучи или зубы вставь.А про бордели не слышал,тебе зедебил виднее.
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12.06.2020 15:15 Відповісти
На стеллажах в папках корона хранятся ноутбуки?
Дидижитализация без единого компьютера, блин
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12.06.2020 08:22 Відповісти
Вавриш друг Зеленского,кто то верит что эта массовка не показуха?
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12.06.2020 08:55 Відповісти
Не все отдал за прошлый месяц.У дермака не сошлись цифры?
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12.06.2020 10:19 Відповісти
 
 