ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша. ФОТО

Бізнесмен Андрій Вавриш заявив про те, що ДБР провело обшуки в його компанії.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Вавриш зазначив: "Мої працівники спіймали купу інвестнянь від ДБР, що прийшли привітати із новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без бумажних документів, повністю діджиталізоване, вони були вражені.

Переймалися чим можуть нам допомогти, як ще вони можуть розвивати інвестклімат країни.

Чемно попросили надрукувати декілька рішень суду, що давно встановив преюдицію та раз за разом трактує законодавство, адже складно із систематизацією документів в новому органі тощо.

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Багато хто з них випускники Національної академії внутрішніх справ, поділилися прогресом у будівництві нового навчального корпусу, запросили на відкриття 1 вересня. Вони були раді за Альма-матір.

Користуючись нагодою ми запитали у них чи можна трактувати як виконання програми президента щодо припинення економічного тиску на бізнес?

Бо формулювання запиту про найбільших забудовників міста (див додаток) із проханням надати інформацію про наявність злочинів, або їх спростування у рамках уже існуючого провадження нам здалося трохи дивним?!(

Нам приємно, що бізнес вивчають, але дивуємося чому це нагадує ст 206 Кримінального кодексу "Протидія законній господарській діяльності", та 364 ч2 Зловживання владою або службовим становищем?

Чи можемо ми їм допомогти нам допомагати організувавши день відкритих дверей для правоохоронців?

Але була і прикрість - ми відмовилися писати зізнання у скоєнні злочинів, маємо погану фантазію!

І знайшли багато спільного:

- ми - законну підприємницьку діяльність, в тч розбудову інфраструктури НАВС;

- ДБР - 364 ч2 зловживання службовим становищем.

От тільки біда, говорили про те саме.

Але просили дякувати замовнику даної послуги інвестнянь.

Будемо вивчати кожного із них, допомагати розвивати країну разом.

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Але ми впевнені, будемо допомагати реалізовувати і надалі програму президента. Усім".





