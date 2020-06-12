ГБР провело обыски в офисе застройщика Вавриша. ФОТО

Бизнесмен Андрей Вавриш заявил о том, что ГБР провело обыски в его компании.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Вавриш отметил: "Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное, они были поражены.

Беспокоились, чем могут помочь, как еще они могут развивать инвестклимат страны.

Вежливо попросили напечатать несколько решений суда, который давно установил преюдицию и раз за разом трактует законодательство, ведь сложно с систематизацией документов в новом органе и тому подобное.

Многие из них выпускники Национальная академия внутренних дел, поделились прогрессом в строительстве нового учебного корпуса, пригласили на открытие 1 сентября. Они были рады за Альма-матер.

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Пользуясь случаем мы спросили у них можно ли трактовать как выполнение программы президента о прекращении экономического давления на бизнес?

Поскольку формулировка запроса о крупнейших застройщиков города (см приложение) с просьбой предоставить информацию о наличии преступлений или их опровержения в рамках уже существующего производства нам показалось немного странным?! (

Нам приятно, что бизнес изучают, но удивляемся почему это напоминает ст. 206 Уголовного кодекса "Противодействие законной хозяйственной деятельности" и 364 ч 2. Злоупотребление властью или служебным положением?

Можем ли мы им помочь нам помогать организовав день открытых дверей для правоохранителей?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

Но была и неприятность - мы отказались писать признания в совершении преступлений, имеем плохую фантазию!

И нашли много общего:

- мы - законную предпринимательскую деятельность, в т ч развитие инфраструктуры НАВД;

- ГБР - 364 ч2 злоупотребления служебным положением.

Вот только беда, говорили о том же.

Но просили поблагодарить заказчика данной услуги инвестнянь. Будем изучать каждого из них, помогать развивать страну вместе.

ReThink invest in Ukraine Но мы уверены, будем помогать реализовывать и в дальнейшем программу президента. Во всем".





