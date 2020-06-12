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ГБР (2824) Вавриш (16)

ГБР провело обыски в офисе застройщика Вавриша. ФОТО

Бизнесмен Андрей Вавриш заявил о том, что ГБР провело обыски в его компании.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Вавриш отметил: "Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное, они были поражены.

Беспокоились, чем могут помочь, как еще они могут развивать инвестклимат страны.

Вежливо попросили напечатать несколько решений суда, который давно установил преюдицию и раз за разом трактует законодательство, ведь сложно с систематизацией документов в новом органе и тому подобное.

Многие из них выпускники Национальная академия внутренних дел, поделились прогрессом в строительстве нового учебного корпуса, пригласили на открытие 1 сентября. Они были рады за Альма-матер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Год президентства Зеленского очень положительно повлиял на бизнес друга экс-главы ОП Богдана Вавриша и его компаньона Исаенко", - "Наші гроші". ВИДЕО

Пользуясь случаем мы спросили у них можно ли трактовать как выполнение программы президента о прекращении экономического давления на бизнес?

Поскольку формулировка запроса о крупнейших застройщиков города (см приложение) с просьбой предоставить информацию о наличии преступлений или их опровержения в рамках уже существующего производства нам показалось немного странным?! (

Нам приятно, что бизнес изучают, но удивляемся почему это напоминает ст. 206 Уголовного кодекса "Противодействие законной хозяйственной деятельности" и 364 ч 2. Злоупотребление властью или служебным положением?

Можем ли мы им помочь нам помогать организовав день открытых дверей для правоохранителей?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

Но была и неприятность - мы отказались писать признания в совершении преступлений, имеем плохую фантазию!

И нашли много общего:
- мы - законную предпринимательскую деятельность, в т ч развитие инфраструктуры НАВД;
- ГБР - 364 ч2 злоупотребления служебным положением.

Вот только беда, говорили о том же.

Но просили поблагодарить заказчика данной услуги инвестнянь. Будем изучать каждого из них, помогать развивать страну вместе.

ReThink invest in Ukraine Но мы уверены, будем помогать реализовывать и в дальнейшем программу президента. Во всем".

ГБР провело обыски в офисе застройщика Вавриша 01
ГБР провело обыски в офисе застройщика Вавриша 02
ГБР провело обыски в офисе застройщика Вавриша 03

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Топ комментарии
+15
Получи, прАтивный Богдан, за пост в Фейсбучике!
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12.06.2020 00:28
+9
это Зеленский/Ермак, начинают прессовать бизнес Богдана/Вавриша..
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12.06.2020 01:13
+7
на фото, два лошары с рюкзаками, пытаются найти в фикусе расписку "Я **** всё украл"...
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12.06.2020 00:43
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Получи, прАтивный Богдан, за пост в Фейсбучике!
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12.06.2020 00:28 Ответить
це зрада чи перемога?
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12.06.2020 00:37 Ответить
Цэ разборки таварисч.
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12.06.2020 01:10 Ответить
это Зеленский/Ермак, начинают прессовать бизнес Богдана/Вавриша..
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12.06.2020 01:13 Ответить
Це злягання жаби і гадюки. Павуки поїдають одне одного. А зрада це, чи перемога- озвуч ти. Бо це ти їх привела до влади, а я поспостерігаю за шапіто.
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12.06.2020 03:52 Ответить
у меня такое ощущение что в гбр набрали каких-то студентов лохов, которым промывают мозги что надо дать стране угля (дать хоть какой-то результат), вот они и мыкаются в меру своих сил...
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12.06.2020 00:39 Ответить
Какое это зелёное убожество, этот недошестой Президент Украины. Когда Гончарук говорил про зелёные познания в экономике, он оччень аккуратно слова подбирал.
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12.06.2020 00:40 Ответить
на фото, два лошары с рюкзаками, пытаются найти в фикусе расписку "Я **** всё украл"...
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12.06.2020 00:43 Ответить
и найдут же
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12.06.2020 00:44 Ответить
если до сих пор не нашли, то не вариант...
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12.06.2020 01:16 Ответить
так с Википедии можно скачать в любой момент
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12.06.2020 01:22 Ответить
То рюкзаки для сбора неожиданных\ожиданных подарков для себя любимого, начальника и жен
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12.06.2020 10:30 Ответить
А вавриш - невинный ангел
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12.06.2020 01:10 Ответить
Нет конечно. Но важно что когда Богдан был кардиналом то и Вавриш был "все мы президенты".
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12.06.2020 01:25 Ответить
Так всегда. Но он и сейчас себя неплохо чувствует, судя по тону издевки
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12.06.2020 01:36 Ответить
Все меняется.
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12.06.2020 01:41 Ответить
Та нам эти их крысиные разборки ... как-то никак
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12.06.2020 01:46 Ответить
Все так ,если бы они были где-то в другой стране.
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12.06.2020 01:50 Ответить
вы можете мне объяснить, почему они пытаются найти бумажку в которой написано все признание, и почему этот муд-к типа начальник в обуви с острыми носками?
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12.06.2020 02:30 Ответить
Да хоть в ластах. Какое это имеет отношение к делу?
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12.06.2020 05:40 Ответить
А-а-а-а! Зрада-а-а! Тиск силовиків на незалежного забудовника, чесного бізнесменааааааа! Всі тітушки - на пікет до ДБР!
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12.06.2020 08:15 Ответить
Зедебил?
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12.06.2020 10:17 Ответить
Дядя, ти палковнікЪ какіх войск і какой арміі? Завєдовал ваєнна-палєвим пєрєдвіжним бордЭлЭм савєццкай арміі?
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12.06.2020 13:14 Ответить
Алфавит выучи или зубы вставь.А про бордели не слышал,тебе зедебил виднее.
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12.06.2020 15:15 Ответить
На стеллажах в папках корона хранятся ноутбуки?
Дидижитализация без единого компьютера, блин
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12.06.2020 08:22 Ответить
Вавриш друг Зеленского,кто то верит что эта массовка не показуха?
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12.06.2020 08:55 Ответить
Не все отдал за прошлый месяц.У дермака не сошлись цифры?
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12.06.2020 10:19 Ответить
 
 