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ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники ДБР прийшли з обшуками в будинок ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до них в будинок співробітники ДБР увірвалися рано-вранці - о 6:30, коли вся родина ще спала.

"Нібито рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз живемо", - написав Омелян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша. ФОТО

ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна 01
ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна 02
Фото: Омелян/Facebook

Нагадаємо, , 13 вересня 2018 року співробітники НАБУ вручили міністру інфраструктури Омеляну підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування або придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року.

Сам міністр заявив про співпрацю керівництва Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з українськими політиками і має намір подати на бюро в суд. Він категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу і заявив, що не подаватиме у відставку з посади.

У свою чергу, в НАБУ назвали заяви міністра Омеляна про пред'явлену йому підозру "маніпуляцією фактами".

14 вересня Солом'янський районний суд міста Києва вирішив відпустити міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки.

ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна 03

Автор: 

обшук (1971) Омелян Володимир (1351) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+47
Эта зеленая мразота плохо кончит. Все-таки правда, что Вовочка уволил посла во Франции после того, как последний терроризировал "Данон" из-за рекламы йогурта Поречниковым. Даже Януковощь не был таким ненавистным уродом, как это карликовое, гнусавое ЧМО. Януковощь все делал в открытую, а этот арлекин исподтишка уничтожает Украину.
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12.06.2020 08:04
+30
Бубачка продовжує своє. Впертий віслюк.
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12.06.2020 08:04
+27
В країні економіка нище рівня моря. А вони шукають корупцію серед тих, при кому було економічне зростання.
Де логіка ???
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12.06.2020 08:18
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Ага, еще один соевый бомж...собственного жилья нет, добрые люди пустили переспать.... всё что найдут тонимайо...

Типичный рыгосоевы ушлёпок которому пердануть альпийской свежестью в нос петиным фоловерам как свечку в церкви поставить!
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12.06.2020 08:11 Відповісти
Ой , а где украинский ай-пи дел, а бояра, или "американца" из ********* снова беспокоят внутриукраинские дела ?
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12.06.2020 08:42 Відповісти
Наверно,как и у гепы в декларации 7 соток огорода.
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12.06.2020 08:50 Відповісти
Тебя проводник чаем обделил?
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12.06.2020 08:22 Відповісти
В країні економіка нище рівня моря. А вони шукають корупцію серед тих, при кому було економічне зростання.
Де логіка ???
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12.06.2020 08:18 Відповісти
Логика- это что- то из высшей математики, а они прошли ускоренные трускавецкие курсы неизвестно - чего.
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12.06.2020 09:14 Відповісти
"Один в поле, а вони ...".
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12.06.2020 11:45 Відповісти
А для чого макаки в амуніції? Він,що чинив опір чи збирався відстрілюватись? Забарикадувався? А не є це перевищанням сомооборони зебілів?!
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12.06.2020 08:28 Відповісти
надо быть полным идиотом
чтобы держать дома компромат
/а они действуют по принципу
смотри мы завтра тебя арестуем /
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12.06.2020 08:31 Відповісти
заховал, наверно, падла, чертежи гиперлупа
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12.06.2020 08:37 Відповісти
Всі професіонали,що витягували країну з економічного занепаду,будуть переслідуватись прокремлівською бандою.
Фінансові результати Укрзалізниці:
(2019-біля 3 млрд.)
ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна - Цензор.НЕТ 7181

Хтось сумнівається,що при мародерах цього року УЗ вийде в мінуса ?
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12.06.2020 08:39 Відповісти
зелупа,будешь лезть к людям по дебильным поводам -мы тебя вообще из инета выгоним,а там тебя и вынесут)
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12.06.2020 08:47 Відповісти
"там" это хде?
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12.06.2020 08:55 Відповісти
Самое смешное, что все эти сетевые карбонарии, рвущие глотку, в 99,9% не оторвут свой филей от боевого дивана. Но читать забавно.
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12.06.2020 08:59 Відповісти
ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна - Цензор.НЕТ 4276
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12.06.2020 09:10 Відповісти
О себе смеешся, диванный герой???
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12.06.2020 09:44 Відповісти
там это не где, а когда
читай литературу и научишься различать контексты
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12.06.2020 09:55 Відповісти
О,ещё одного прихвостня рошеновского за жопу взяли.
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Ты такой убогий, рашкован , все о зпднице мечтаешь. Ничего, все впереди, и узькая тюрма и твоя ж😉😉😉. Не слышал о скрытой гомофобии?
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12.06.2020 09:13 Відповісти
Непоганий такий будиночок у гіперлупного.
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12.06.2020 08:55 Відповісти
не завидуй
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12.06.2020 08:57 Відповісти
Він його арендує.
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12.06.2020 10:23 Відповісти
Орендований
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12.06.2020 10:33 Відповісти
Думаю , это акция запугивания. Поэтому ночью, как в 37м....

Вчера Омельян на совместном праздничном эфире 3х каналов, посвященных 3х летию введения без виза, очень остро высказался в адрес клоуна и его преступной власти.
Вот и "ответка" прилетела.... В стиле Портнова.
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12.06.2020 08:56 Відповісти
Зеленскому срочно нужна внутренняя дестабилизация в Украине, путен подгоняет...
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12.06.2020 09:02 Відповісти
Шо, знову?
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12.06.2020 09:19 Відповісти
Зелёный гондон-(скрепы неизвестно чего),завали своё **#ло!******* слово недавали.
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12.06.2020 09:02 Відповісти
Ух ты, уже до 471 тысячи дошли до регистрации, ферма работает, молодцы.
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12.06.2020 09:06 Відповісти
Омелян корупціонер 100 відсотків, але в о шостій ранку!! Ватне на всю голову керівництво ДеБілоРос остаточно йо@бнулось.
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12.06.2020 09:05 Відповісти
та да, помним к нему коррупционные претензии - купил для брата старенькое вольво 2007 года и забыл указать в декларации. топ-коррупционер я бы сказал
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12.06.2020 12:12 Відповісти
ДБР від ДНР налякалося биндер і за грошики "биндир", наростили собі жир.
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12.06.2020 09:08 Відповісти
Пример офигенной манипуляции фб-аудиторией.
Якобы по бывшим владельцам дома. А каким, Омелян не уточнил? Тогда зрадонька б не вышла?

Деталі: В ухвалі Печерського райсуду Києва йдеться, що обшук дозволено у рамках провадження від 4 серпня 2017 року щодо подій 2014-2015 років за участю колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Геннадія Бобова та його злочинної організації.
А саме йдеться про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка 4 квітні 2014 року у Корсунь-Шевченківському Черкаської області та спробі знищити майно Приходьків у Тальному 11 липня 2015 року.
Геннадія Бобова вважають організатором та фінансистом злочинної групи.
Дім, у який прийшли з обшуком, належить Світлані Бобовій. Слідчі вважають, що у ньому можуть зберігатися докази у справі.
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12.06.2020 09:20 Відповісти
Навіщо вломлюватись в шість ранку і лякати автоматниками дітей?

«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - Зеленський.

Неповнолітні діти Омеляна ТОЧНО не мають стосунку до справи журналіста Сергієнка.
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12.06.2020 10:26 Відповісти
Я хочу сказать: то, что сейчас творит Венедиктова, ДБР и всякая остальная шушера - это не Вовик. Это работают рыги и россия с их помощью.
Именно у рыгов сейчас запеклая война за рейтинг с "ЕС".
А Зеленский? Это просто полезный , на данном этапе для рыгов , идиот. Так бывает 🤨
Главная ошибка Зеоманского в том , что он считает себя президентом Украины !
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12.06.2020 09:22 Відповісти
насчет Кремля согласен, но и в Офисе Президента заказчиков силовых акций хватает,
о чем свидетельствуют , например, пленки прослушки Трубы.
Слишком уж мстительным и обидчивым оказался зеленый клоун и набрал к себе в офис таких же... людишек.

Хотя возможно что Кремль и офис президента действуют по общему плану.
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12.06.2020 09:35 Відповісти
Это заместитель главы ОП Смирнов с Портновым.Стерненко рассказывал, что Смирнов сильно суетится по его делу...
ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна - Цензор.НЕТ 5464
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12.06.2020 13:30 Відповісти
А слабо у Медведчука чи Рабіновича провести?
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12.06.2020 09:23 Відповісти
Вы что, таких уважаемых патриотов Украины трогать! В своем уме?
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12.06.2020 10:00 Відповісти
интересно каким образом при зарплате чиновника можно купить дом?
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12.06.2020 09:26 Відповісти
спроси у честного жураналиста, мать которого любит скорость
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12.06.2020 09:28 Відповісти
статья об амеле.. не переводи стрелки.. а ответ ты хорошо знаешь
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12.06.2020 09:32 Відповісти
зелесрани лишь бы насрать в коментах.. декларацию амели не пробовал почитать?
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12.06.2020 10:27 Відповісти
У нас у каждого чиновника жена и дети все ну ооочень успешные бизнесмены.
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12.06.2020 09:47 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBTQHIw9W_5wiibetBrpGa4TQSRofDLa1D0R_OLkwFI3uztABHi0VONHaFQDX7fTryiusMf7ZLysR4C&hc_ref=ARTR6EAJICdBhZaC6qX0ddO_U84NNZlZvlV-3g-PH6xPt7H8JT0Xprszs0JEWAsm7Zw&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3038169276248584 5 хв ·

ФСБ шмонає хату Володимира Омеляна, висуває підозру Стерненку й Порошенку, ув'язнило Ріфмастера, фальсифікує справи патріотів.
Телебачення вигадує для ФСБ назви "ДБР"," прокуратура", "суди", "СБУ". Бо телебачення це теж ФСБ.
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12.06.2020 09:26 Відповісти
ФСБ провокує українців на збройний зрив, коли в Києві почнеться стрілянина. Тоді для Раші будуть відкриті двері для законної окупації України "миротворчиками".
Тому сидіти сьогодні мовчки з зеленим лайном у роті - злочин. Громадянське суспільство має негайно напрацювати склад нової влади і потім вимагати негайної відставки зеленої мерзоти. Потім повне перезавантаження перевиборами.
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12.06.2020 10:13 Відповісти
гиперлупил гиперлупил и довыгиперлупился
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12.06.2020 09:31 Відповісти
Посадять Порошенка, Зеленського. Було 5 років щоб зачистити жопоблок, всю 5-ту колону до сьомого коліна. Все правильно. Не садиш ти садитимуть тебе. Так і має бути. Комусь треба починати. Посадили б підписантів Будапештського меморандуму, краще за діючим на той час законодавством взагалі розстріляли, другий кандидат перед тим як лізти у владу вже б двічі подумав би чи є в нього хочаб розум керувати
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12.06.2020 09:37 Відповісти
так может сразу в век феодализма... чтобы посадить основания нужны .. а их еще гдето нужно нарыть..... 5 мордорская колона действует так через плечо только потому что у них ресурса до..на и они своих не жалеют??? Посадить / повесить / расстрелять (еще и за действующим ТОГДА законодательством) - позиция необразхованной школоты ... хотя все зелебобы такие
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12.06.2020 10:45 Відповісти
Ну молодцы,так и до потроха имения,где он ночами встречался с медведчуком,скоро доберетесь.
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12.06.2020 09:37 Відповісти
зебанат, садить Пороха за то что встретился с хозяином зели - опять не получится)сначала зесрань орала :обогатился в 86 раз! убил брата!... а на выходе - хулиганка
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12.06.2020 09:45 Відповісти
Вы уже не отрицаете встречи потроха с медведчуком ночами - это здорово,будете свидетелем обвинения в суде,подтвердите факт того,что эти двое встречались,потрох пока отпирается и не желает этого признавать.
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12.06.2020 09:51 Відповісти
он так же встречался с мертветчуком ночами ,как и убил своего брата ,зебил)а вот зебоба за встречу с патрушевым в Омане пойдет на гиляку...
Кстати ,вчера твой зеублюдок ,когда ему популярно его же соратники обьяснили ,что трогать Порошенко нельзя ,орал благим матом:" Пусть Туск с Волкером его к себе забирают!!!!"
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12.06.2020 10:02 Відповісти
ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна - Цензор.НЕТ 5027
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12.06.2020 09:39 Відповісти
https://censor.net/news/3085982/nabu_vruchilo_mne_podozrenie_za_nezakonnoe_obogaschenie_desyat_let_nazad_omelyan_obnovleno

какие страшный коррупционные деяния, просто жах!
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12.06.2020 09:51 Відповісти
Эти козлы не хотят в шесть утра ворваться в Горловку, Енакиево, Донецк, Алчевск? У нас силовиков 400-500 тыс, жрут твари безрезультатно наш хлеб и пьют нашу кровь
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12.06.2020 09:57 Відповісти
Нема до Омельяна жодного сантименту, але цей наїзд ДБР - виключно політика. Омелян дозволив собі зробити декілька інтерв'ю, в яких нищівно розкритикував зелену владу. От і відповідь від Вовіка прийшла...
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12.06.2020 10:03 Відповісти
Бандитские разборки..
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12.06.2020 10:22 Відповісти
Розбірки зелених бандитів.
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12.06.2020 10:41 Відповісти
ДАВНО было пора.......проснулись.
С кем он делился,что его держали в министрах так долго??
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12.06.2020 10:28 Відповісти
порохоботы меняют памперсы)))))хороша зарплата бывшего госслужащего домик ничего наверное на собачку "жучку" оформлен)))
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Зелений бандитизм. ІМХО
Усе це відмазки про колишнього власника. У 6:30 ... з автоматниками до арендатора житла по справі колишнього власника житла не ходять.
Чи то покопирсатися у приватних речах Омеляна захотілося щоб нарити щось, чи то прослушку встановити кортить
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12.06.2020 10:40 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157757325188439 Володимир Омелян (пряма мова):
... Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський?

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWrBYbxl-8-or_chfHy1fHROlpmVX1vUOKmc1Pu4rWR8JESmqU7lyBVDpM36JED92U9xF23dJnqEniAT-0JnSTtza8VBIqATBL5L_rBeX6BmkN4dvM-bNDrHsYPCZ_6b0g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWrBYbxl-8-or_chfHy1fHROlpmVX1vUOKmc1Pu4rWR8JESmqU7lyBVDpM36JED92U9xF23dJnqEniAT-0JnSTtza8VBIqATBL5L_rBeX6BmkN4dvM-bNDrHsYPCZ_6b0g&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , привіт від Вас я отримав!
Мовчати не буду!

Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання!

Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім'ями своїх політичних опонентів.

В одному я певен, як би важко не було, але Правда і Україна завжди переможуть!

ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна - Цензор.НЕТ 2326
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12.06.2020 10:45 Відповісти
Свята людина. Амінь.
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12.06.2020 11:00 Відповісти
Наверное не там перегородку поставил, или унитаз в спальне. А .... может гиперлуп уже провел в подвале!
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Потому ЗЕублюдок и держит сАбакова-он гарант его безнаказанных деяний !!!
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12.06.2020 12:13 Відповісти
Омелян нарушил главную заповедь: после пребывания у власти надо немного пожить заграницей!
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12.06.2020 12:44 Відповісти
Зеотара так і хоче поросескот згвалтувати.Як назвуть таке шоу українці?Невже "бумеранг покращення"?
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12.06.2020 12:44 Відповісти
гиперлупу ищут????
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12.06.2020 13:26 Відповісти
Омелян є один з найуспішніших міністрів в уряді часів Гройсмана - Порошенко. Він зробив багато для України. Його думки щодо Зеленського цілком обгрунтовані. Зеленський не має жодних властивостей, щоб бути президентом країни. Він представляє інтереси Росії та українського олігархату. Неук, боягуз, хам.
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12.06.2020 22:34 Відповісти
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