ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники ДБР прийшли з обшуками в будинок ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до них в будинок співробітники ДБР увірвалися рано-вранці - о 6:30, коли вся родина ще спала.

"Нібито рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз живемо", - написав Омелян.

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Фото: Омелян/Facebook

Нагадаємо, , 13 вересня 2018 року співробітники НАБУ вручили міністру інфраструктури Омеляну підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування або придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року.

Сам міністр заявив про співпрацю керівництва Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з українськими політиками і має намір подати на бюро в суд. Він категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу і заявив, що не подаватиме у відставку з посади.

У свою чергу, в НАБУ назвали заяви міністра Омеляна про пред'явлену йому підозру "маніпуляцією фактами".

14 вересня Солом'янський районний суд міста Києва вирішив відпустити міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки.