ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна. ВИДЕО+ФОТО
Сотрудники ГБР пришли с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, к ним в дом сотрудники ГБР ворвались рано утром - в 6:30, когда вся семья еще спала.
"Якобы решение суда по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - написал Омелян.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
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Типичный рыгосоевы ушлёпок которому пердануть альпийской свежестью в нос петиным фоловерам как свечку в церкви поставить!
Де логіка ???
чтобы держать дома компромат
/а они действуют по принципу
смотри мы завтра тебя арестуем /
Фінансові результати Укрзалізниці:
(2019-біля 3 млрд.)
Хтось сумнівається,що при мародерах цього року УЗ вийде в мінуса ?
читай литературу и научишься различать контексты
Вчера Омельян на совместном праздничном эфире 3х каналов, посвященных 3х летию введения без виза, очень остро высказался в адрес клоуна и его преступной власти.
Вот и "ответка" прилетела.... В стиле Портнова.
Якобы по бывшим владельцам дома. А каким, Омелян не уточнил? Тогда зрадонька б не вышла?
Деталі: В ухвалі Печерського райсуду Києва йдеться, що обшук дозволено у рамках провадження від 4 серпня 2017 року щодо подій 2014-2015 років за участю колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Геннадія Бобова та його злочинної організації.
А саме йдеться про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка 4 квітні 2014 року у Корсунь-Шевченківському Черкаської області та спробі знищити майно Приходьків у Тальному 11 липня 2015 року.
Геннадія Бобова вважають організатором та фінансистом злочинної групи.
Дім, у який прийшли з обшуком, належить Світлані Бобовій. Слідчі вважають, що у ньому можуть зберігатися докази у справі.
«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - Зеленський.
Неповнолітні діти Омеляна ТОЧНО не мають стосунку до справи журналіста Сергієнка.
Именно у рыгов сейчас запеклая война за рейтинг с "ЕС".
А Зеленский? Это просто полезный , на данном этапе для рыгов , идиот. Так бывает 🤨
Главная ошибка Зеоманского в том , что он считает себя президентом Украины !
о чем свидетельствуют , например, пленки прослушки Трубы.
Слишком уж мстительным и обидчивым оказался зеленый клоун и набрал к себе в офис таких же... людишек.
Хотя возможно что Кремль и офис президента действуют по общему плану.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3038169276248584 5 хв ·
ФСБ шмонає хату Володимира Омеляна, висуває підозру Стерненку й Порошенку, ув'язнило Ріфмастера, фальсифікує справи патріотів.
Телебачення вигадує для ФСБ назви "ДБР"," прокуратура", "суди", "СБУ". Бо телебачення це теж ФСБ.
Тому сидіти сьогодні мовчки з зеленим лайном у роті - злочин. Громадянське суспільство має негайно напрацювати склад нової влади і потім вимагати негайної відставки зеленої мерзоти. Потім повне перезавантаження перевиборами.
Кстати ,вчера твой зеублюдок ,когда ему популярно его же соратники обьяснили ,что трогать Порошенко нельзя ,орал благим матом:" Пусть Туск с Волкером его к себе забирают!!!!"
какие страшный коррупционные деяния, просто жах!
С кем он делился,что его держали в министрах так долго??
Усе це відмазки про колишнього власника. У 6:30 ... з автоматниками до арендатора житла по справі колишнього власника житла не ходять.
Чи то покопирсатися у приватних речах Омеляна захотілося щоб нарити щось, чи то прослушку встановити кортить
... Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський?
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWrBYbxl-8-or_chfHy1fHROlpmVX1vUOKmc1Pu4rWR8JESmqU7lyBVDpM36JED92U9xF23dJnqEniAT-0JnSTtza8VBIqATBL5L_rBeX6BmkN4dvM-bNDrHsYPCZ_6b0g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWrBYbxl-8-or_chfHy1fHROlpmVX1vUOKmc1Pu4rWR8JESmqU7lyBVDpM36JED92U9xF23dJnqEniAT-0JnSTtza8VBIqATBL5L_rBeX6BmkN4dvM-bNDrHsYPCZ_6b0g&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , привіт від Вас я отримав!
Мовчати не буду!
Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання!
Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім'ями своїх політичних опонентів.
В одному я певен, як би важко не було, але Правда і Україна завжди переможуть!