ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники ГБР пришли с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к ним в дом сотрудники ГБР ворвались рано утром - в 6:30, когда вся семья еще спала.

"Якобы решение суда по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - написал Омелян.





Фото: Омелян/Facebook

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.