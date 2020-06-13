Ляшко назвав чотири області, де безпечно відпочивати в Україні
В Україні на тлі пандемії коронавірусe безпечно можна відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що в цих областях зараз відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.
"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.
Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.
"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.
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Вы ещё сомневаетесь во лжи кацапсин? Я например уверен во лжи оттуда, чему свидетельство указ вовки путлера о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время. А тут какой то коронавирус..))))) Кацапсины своих животных хоронят не считая... а уж сдохших или заболевших в Донбабве и Луганде точно никто и не считает. Или у Вас иное мнение и иные данные? В КНДР, Туркменистане вируса вообще нет. А Домбабве и Луганда ничета тем.... ))))))
В ордло не вводили карантин. Масочный режим и самоизоляция и сейчас есть. Но в частности детские сады не прекращали работу. У мамочек своя вера. Мёртвые, как в Ухани, по улицам не валялись. На ограниченной территории от мамаш трудно скрыть массовый падёж "животных, которых никто не считает. Как то так.
Парадиз забыли? Так Новоазовск правда курортный рай для Донбабве - им просто больше некуда ехать. К чему тут ирония?
Закрытая слабенько территория со стороны Украины ... Со стороны кацапии проходной двор. Учитывая массовое сокрытие количества зараженных в кацапии и свободное перемещение их в ОРДЛО , как кстати и в Крыму, где основная масса зараженных прибыли со смердячей, говорить о реальной цифре заболевших и сдохших в ОРДЛО даже нет смысла. Карантин там не вводили, ибо это была бы реальная катастрофа как для властей так и для самой смердячей. Сейчас уже не Европа и Китай рассадник вируса... Рассадник вируса сейчас россия, где абсолютно реально секретятся данные по заболевшим и тем более по сдохшим. Я говорю именно о сдохших, ибо другого выражения к смердячим и их сателитам не существует. Кто поверит, что занимая ТРЕТЬЕ место в мире кацапия имеет всего чуть более 6000 умерших на полмиллиона заболевших)))))? Рядом Британия на 300 тысяч 43 тысячи умерших.... ))))) И Индия..где тоже никто никого не считает ...и там зараженных всего 300 тысяч на миллиард населения..))))... Учитывая как кацапия умеет считать и скрывать...говорить о правильных цифрах нет смысла. А данным Украины вполне можно верить... Если у рашки при снятии карантина идёт падение по умершим... а у нас рост, то уже вопрос. Или в рашке медицина сильная и народец законопслушный, носит маски ... соблюдает правила...... ?)))))) Да точно как и у нас. И самое крайнее. Количество заболевших в рашкоармии скрыто как и количество сдохших.... Ну а дальше думайте сами. Именн думайте. А то бред откровенных идиотов о мировом заговоре, чипировании, отсутствии вируса...просто смешит. Хотя идиотов у нас более 73 процентов.....))))))
11.06.2020, 09:43
По словам главы Минздрава Степанова, вчерашняя рекордная суточная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина
За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии - появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве..."
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ!!!
я хочy в горы и леса...
в Карпаты осенью поедy.
А я поїду, як завжди останнім часом - в Крим.
Они не верят своим глаам и ушам так и глазамм знакомых которые тоже не встречали ковид
Вопрос почему? А потому что они не правомочные по жизни, думать это не их дело они стадо. Паника их рулевой. Ну еще и пастухи.
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що суд з приводу порушення карантину під час поїздки президента Володимира Зеленського на Хмельниччину має відбутись 19 червня. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів
"Здається 19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень ( штраф ",- заявив він.
Санлікар нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол після розпиття кави президентом разом із командою у закладі харчування у період карантину. Ляшко також заявив, що не планує оскаржувати рішення суду. Він також наполягає на тому, що вказана подія не була відпочинком, але карантиних заходів повинні дотримуватися всі, без винятку.
(а чего ж не придерживались??? а теперь Ленке отдуваться ???? )))))
мені в перші місяці хотілося прокинутись, протерти очі і побачити що ото все тільки в телевізорі або в моїй уяві, а не в моєму житті... бо все було якесь несправжнє, телевізійне, зрежисоване і нереальне... у кожному слові, обіцянках, дії і безмірному пафосі, як в шоу-виставі-цирку... а ще в якась колошматня цуценяча... точніше пацюкова... чи хробакова...