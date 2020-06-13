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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко назвав чотири області, де безпечно відпочивати в Україні

Ляшко назвав чотири області, де безпечно відпочивати в Україні

В Україні на тлі пандемії коронавірусe безпечно можна відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що в цих областях зараз відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.

"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.

"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Какое совпадение. А зимой наверное безопаснее всего в Карпатах.
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13.06.2020 01:45
+9
Особливо можна їхати з найбільш заражених територій. Щоб в усіх було порівну
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13.06.2020 06:46
+6
а в Луганде и Домбабве наверное и вовсе курортный парадиз, если верит' их "статистике". Отдыхай - не хочу!
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13.06.2020 02:05
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Какое совпадение. А зимой наверное безопаснее всего в Карпатах.
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13.06.2020 01:45 Відповісти
Смотря кому...
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13.06.2020 01:59 Відповісти
а в Луганде и Домбабве наверное и вовсе курортный парадиз, если верит' их "статистике". Отдыхай - не хочу!
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13.06.2020 02:05 Відповісти
Можно полюбопытствовать "статистикой", ну и статистику посмотреть.
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13.06.2020 07:45 Відповісти
Вы уже обленились даже в мировой паутине интернета порыться? Или у Вас уже слуг для поиска информации в интернете нанимают?
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13.06.2020 09:08 Відповісти
Нет, не нанимают. Самим приходится. К уважаемому https://censor.net/user/397486 поступили "статистические данные" из Луганды и Донбабве. Поскольку Новоазовск упоминается в ироничном ключе, мною сделаны выводы что в Великобритании имеются реальные данные об инфицированных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Чтобы убедится в безмерности лжи российских наёмников прозвучала просьба предоставить данную информацию. Ответ ещё не поступил. Если не дождёмся, будем считать https://censor.net/user/397486 обычным ....болом. Если Вы не прошли мимо, может Вам что то известно? Или здесь сугубо личное?
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13.06.2020 13:22 Відповісти
Судя по Вашему ответу по поводу статистических данных из Домбабве в Великобритании, а именно в Вашем изложении у Вас точно наверно реальные данные о зараженных и сдохших в ОРДЛО. У Вас данные, как жителя ОРДЛО ? Или Вы можете рассказать о прекраснейшем положении с короной там? Судя в Вашем откровенном сомнении в правоте https://censor.net/user/397486, утверждающем откровенно с юмором о курортном парадизе в Домбабве именно так и есть.
Вы ещё сомневаетесь во лжи кацапсин? Я например уверен во лжи оттуда, чему свидетельство указ вовки путлера о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время. А тут какой то коронавирус..))))) Кацапсины своих животных хоронят не считая... а уж сдохших или заболевших в Донбабве и Луганде точно никто и не считает. Или у Вас иное мнение и иные данные? В КНДР, Туркменистане вируса вообще нет. А Домбабве и Луганда ничета тем.... ))))))
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13.06.2020 16:55 Відповісти
Живём километров 60 от Марьянки (в нашу сторону). Прогнозирование строится на статистических данных, у Вас же, в отличии от так и не появившегося I Ka 538a282a вера (уверенность) Этой материей занимаются несколько иные организации. Если вера сильна все доводы всё равно будут отметены. Зачем Вам цифры? Ордло закрытая территория с очень низким количеством приезжих из очагов расспостранения эпидемии, Западной Европы и тем более Китая. Ротация кацапских итамнетов тоже не пущена на самотёк. Больных нету? Есть. Они везде есть. Косвенно можно сравнить с аналогичными территориями Донецкой и Луганской областей, мы так же находимся (по крайней мере месяц тому назад) в изоляции от остальной Украины. Данным Степанова и Ляшко есть вера?
В ордло не вводили карантин. Масочный режим и самоизоляция и сейчас есть. Но в частности детские сады не прекращали работу. У мамочек своя вера. Мёртвые, как в Ухани, по улицам не валялись. На ограниченной территории от мамаш трудно скрыть массовый падёж "животных, которых никто не считает. Как то так.
Парадиз забыли? Так Новоазовск правда курортный рай для Донбабве - им просто больше некуда ехать. К чему тут ирония?
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14.06.2020 00:11 Відповісти
Ордло закрытая территория с очень низким количеством приезжих из очагов расспостранения эпидемии, Западной Европы и тем более Китая. Ротация кацапских итамнетов тоже не пущена на самотёк. Больных нету? Есть. Они везде есть. Косвенно можно сравнить с аналогичными территориями Донецкой и Луганской областей, мы так же находимся (по крайней мере месяц тому назад) в изоляции от остальной Украины. Данным Степанова и Ляшко есть вера?

Закрытая слабенько территория со стороны Украины ... Со стороны кацапии проходной двор. Учитывая массовое сокрытие количества зараженных в кацапии и свободное перемещение их в ОРДЛО , как кстати и в Крыму, где основная масса зараженных прибыли со смердячей, говорить о реальной цифре заболевших и сдохших в ОРДЛО даже нет смысла. Карантин там не вводили, ибо это была бы реальная катастрофа как для властей так и для самой смердячей. Сейчас уже не Европа и Китай рассадник вируса... Рассадник вируса сейчас россия, где абсолютно реально секретятся данные по заболевшим и тем более по сдохшим. Я говорю именно о сдохших, ибо другого выражения к смердячим и их сателитам не существует. Кто поверит, что занимая ТРЕТЬЕ место в мире кацапия имеет всего чуть более 6000 умерших на полмиллиона заболевших)))))? Рядом Британия на 300 тысяч 43 тысячи умерших.... ))))) И Индия..где тоже никто никого не считает ...и там зараженных всего 300 тысяч на миллиард населения..))))... Учитывая как кацапия умеет считать и скрывать...говорить о правильных цифрах нет смысла. А данным Украины вполне можно верить... Если у рашки при снятии карантина идёт падение по умершим... а у нас рост, то уже вопрос. Или в рашке медицина сильная и народец законопслушный, носит маски ... соблюдает правила...... ?)))))) Да точно как и у нас. И самое крайнее. Количество заболевших в рашкоармии скрыто как и количество сдохших.... Ну а дальше думайте сами. Именн думайте. А то бред откровенных идиотов о мировом заговоре, чипировании, отсутствии вируса...просто смешит. Хотя идиотов у нас более 73 процентов.....))))))
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14.06.2020 09:52 Відповісти
І горілка прохолодна і не пітнієш.
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13.06.2020 08:29 Відповісти
Ляшко, шоб тебе та маска до рожи приросла и не отклеивалась.
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13.06.2020 08:55 Відповісти
100% !!!
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13.06.2020 09:39 Відповісти
"
11.06.2020, 09:43
По словам главы Минздрава Степанова, вчерашняя рекордная суточная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина
За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии - появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве..."
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ!!!
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13.06.2020 04:19 Відповісти
А завтра Ляшко почне говорити, що там висока захворюваність і перекриє увесь транспорт.
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13.06.2020 04:19 Відповісти
не едте на море, ничего там хорошего нет, как одессит вам говорю...
я хочy в горы и леса...
в Карпаты осенью поедy.
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13.06.2020 04:54 Відповісти
полностью с вами согласен.хоть и живу в Запорожье.
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13.06.2020 18:53 Відповісти
ты, глиста лопоухая, решил проблему отдыха для многих людей радикально: на какие шиши?
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13.06.2020 05:19 Відповісти
Ну от ляшко нехай туда і їде.
А я поїду, як завжди останнім часом - в Крим.
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13.06.2020 05:32 Відповісти
через мост?
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13.06.2020 05:45 Відповісти
Андрюша ******** плавати в мазуті, а якщо насправді Крим і раніше не віддповідав вимогам курорту, а зараз .... Просто деякі совки не були ніколи навіть в Болгарії, не кажучи про Грецію чи Хорватію.
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13.06.2020 08:57 Відповісти
One way tic
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13.06.2020 06:00 Відповісти
ticket
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13.06.2020 06:01 Відповісти
Эгейн ту гэзэ корона?)))
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13.06.2020 06:11 Відповісти
там и оставайся
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13.06.2020 07:32 Відповісти
****,какой чел медогеопрогонанюга...
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13.06.2020 05:49 Відповісти
Ура! Одесская область открыта! Не расслабляемся, все равно в местах скопления людей- маски. Не дадим ни одного шанса заразе распространяться , а мордору -радоваться.
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13.06.2020 05:59 Відповісти
У нас большинство людей ходят БЕЗ масок, и я имею ввиду не парки и улицы, а рынки, рестораны, супермаркеты и другие места скопления прямоходящих. Даже продавцы хлеба без масок!
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13.06.2020 10:27 Відповісти
Продавцам нужно быть еще и в перчатках, особенно там где расчет только наличкой.
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13.06.2020 11:52 Відповісти
Ляшко опять не сказал, где сам будет отдыхать.
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13.06.2020 06:07 Відповісти
Какой отдыхать,весь в работе,маска в поту,лопоухи ни в ..ю
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13.06.2020 06:18 Відповісти
дебильновато как то
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13.06.2020 06:29 Відповісти
Верить о количестве ковида19 ляшку или степаше себя обмануть. Чем люди и занимаются.
Они не верят своим глаам и ушам так и глазамм знакомых которые тоже не встречали ковид
Вопрос почему? А потому что они не правомочные по жизни, думать это не их дело они стадо. Паника их рулевой. Ну еще и пастухи.
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13.06.2020 06:36 Відповісти
Ну это как сказать... Да, раздута массовая истерия на счет этого covid. Ведь даже сейчас полно в больницах больных той самой простой пневмонией и той самой вирусной пневмонией(особо разницы от covіd не вижу - так же заражение воздушно-капельным путем и бессимптомное начало с высокой температурой уже в критическом состоянии) И масса летальных исходов при этом. Но то не модная ныне статистика.
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13.06.2020 07:12 Відповісти
Так в тому і справа, що не мало би бути зараз пневмоній.
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13.06.2020 09:05 Відповісти
Шановний, пневмонія - це хвороба в тому числі і жари (різке переохолодження). Була та буде.
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13.06.2020 11:15 Відповісти
Особливо можна їхати з найбільш заражених територій. Щоб в усіх було порівну
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13.06.2020 06:46 Відповісти
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13.06.2020 07:34 Відповісти
На геликоптере скинуть ляшку на Говерлу,сам хдолезет,пусть отдохнет...навсегда...
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13.06.2020 07:21 Відповісти
.ounbik
]ilj']
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13.06.2020 07:32 Відповісти
скільки вже ляшків при кориті засвітилося що не гей то піторас...
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13.06.2020 07:44 Відповісти
///
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що суд з приводу порушення карантину під час поїздки президента Володимира Зеленського на Хмельниччину має відбутись 19 червня. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів
"Здається 19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень ( штраф ",- заявив він.
Санлікар нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол після розпиття кави президентом разом із командою у закладі харчування у період карантину. Ляшко також заявив, що не планує оскаржувати рішення суду. Він також наполягає на тому, що вказана подія не була відпочинком, але карантиних заходів повинні дотримуватися всі, без винятку.
(а чего ж не придерживались??? а теперь Ленке отдуваться ???? )))))
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13.06.2020 07:56 Відповісти
шановний https://censor.net/user/371210, можливо я помиляюсь... Але, постійно ловлю себе на думці, що переглядаю якийсь сюр, прописаний сценаристами... (і про Зе!Ленку теж) .
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13.06.2020 12:23 Відповісти
так, не помиляетесь! не в одного Вас такі почуття (або передчуття)))
мені в перші місяці хотілося прокинутись, протерти очі і побачити що ото все тільки в телевізорі або в моїй уяві, а не в моєму житті... бо все було якесь несправжнє, телевізійне, зрежисоване і нереальне... у кожному слові, обіцянках, дії і безмірному пафосі, як в шоу-виставі-цирку... а ще в якась колошматня цуценяча... точніше пацюкова... чи хробакова...
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13.06.2020 12:32 Відповісти
Какой нахрен отдых, ещё года три-четыре будем выдыхать этот карантин. Ляшко видать неплохо подбился, если про отдых заговорил.
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13.06.2020 08:16 Відповісти
чем ближе украинские области к зараженной рабсее,тем оказыватся в украинцев здоровья больше и вирус подыхает , ведая что рашисты рядом...отдыхать можно всей украинской власти ...
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13.06.2020 10:12 Відповісти
Спасибо за совет, а я поеду за границу, там и лучше и дешевле.
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13.06.2020 10:28 Відповісти
Если вас туда пустят ))
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13.06.2020 12:46 Відповісти
Не согласен . По статистике заболеваемости лучше всего отдыхать в Луганской, Сумской и пока еще Херсонской областях. В остальных пора ужесточать карантин.
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13.06.2020 10:30 Відповісти
Да,Херсонская-чемпион,рулит по колтестов,типа...
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13.06.2020 15:15 Відповісти
Курорти в цьому році відміняються. Всім відпочивати на місцеві пляжі.
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13.06.2020 12:53 Відповісти
 
 