Ляшко назвав чотири області, де безпечно відпочивати в Україні

В Україні на тлі пандемії коронавірусe безпечно можна відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що в цих областях зараз відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.

"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.

"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.

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