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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
В Киеве задумываются об усилении карантинных мер.
А как же так? А откуда, *****, новые заболевшие? Тем временем на Парковой аллее кипит жизнь.
Вот такая очередь из желающих бухнуть и сходить в клубешник. ****** от цинизма ситуации - "Изергильда".
https://twitter.com/i/status/1271573789801930757 https://twitter.com/i/status/1271573789801930757