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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: У Києві за добу 72 нові випадки COVID-19, найбільше - на Оболоні, двоє людей померли

карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9865
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13.06.2020 10:32 Відповісти
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7825
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13.06.2020 10:32 Відповісти
Как долго зебилы будут вешать короновирусную лапшу-на уши доверчивому лохторату?
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13.06.2020 10:37 Відповісти
не думав, що усесвітній акуй спровокували саме зєбіли.. чи я помиляюсь..?
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13.06.2020 10:47 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4284
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13.06.2020 10:54 Відповісти
Звичайно помиляєшся.Зєбіли приймають саме активну участь у цьому масовому психози.Ще більш активну,чім трє.То є велика локшина....лохів в нас багато.
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13.06.2020 12:39 Відповісти
Я не певен щодо наскільки руйнівних наслідків вірусу, як намагаються розповісти, але ноги ростуть не від зєлі..сили, що підняли цю бучу значно потужніші та впливовіші..вони глобальні..
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13.06.2020 13:42 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве задумываются об усилении карантинных мер.
А как же так? А откуда, *****, новые заболевшие? Тем временем на Парковой аллее кипит жизнь.
Вот такая очередь из желающих бухнуть и сходить в клубешник. ****** от цинизма ситуации - "Изергильда".
https://twitter.com/i/status/1271573789801930757 https://twitter.com/i/status/1271573789801930757
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13.06.2020 11:09 Відповісти
 
 