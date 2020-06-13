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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9865
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13.06.2020 10:32 Ответить
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7825
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13.06.2020 10:32 Ответить
Как долго зебилы будут вешать короновирусную лапшу-на уши доверчивому лохторату?
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13.06.2020 10:37 Ответить
не думав, що усесвітній акуй спровокували саме зєбіли.. чи я помиляюсь..?
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13.06.2020 10:47 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4284
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13.06.2020 10:54 Ответить
Звичайно помиляєшся.Зєбіли приймають саме активну участь у цьому масовому психози.Ще більш активну,чім трє.То є велика локшина....лохів в нас багато.
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13.06.2020 12:39 Ответить
Я не певен щодо наскільки руйнівних наслідків вірусу, як намагаються розповісти, але ноги ростуть не від зєлі..сили, що підняли цю бучу значно потужніші та впливовіші..вони глобальні..
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13.06.2020 13:42 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве задумываются об усилении карантинных мер.
А как же так? А откуда, *****, новые заболевшие? Тем временем на Парковой аллее кипит жизнь.
Вот такая очередь из желающих бухнуть и сходить в клубешник. ****** от цинизма ситуации - "Изергильда".
https://twitter.com/i/status/1271573789801930757 https://twitter.com/i/status/1271573789801930757
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13.06.2020 11:09 Ответить
 
 