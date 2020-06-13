Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА