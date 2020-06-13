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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
В Киеве задумываются об усилении карантинных мер.
А как же так? А откуда, *****, новые заболевшие? Тем временем на Парковой аллее кипит жизнь.
Вот такая очередь из желающих бухнуть и сходить в клубешник. ****** от цинизма ситуации - "Изергильда".
https://twitter.com/i/status/1271573789801930757 https://twitter.com/i/status/1271573789801930757