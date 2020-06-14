Сьогодні - шоста річниця катастрофи літака Іл-76 в аеропорту Луганська
Сьогодні, 14 червня, шоста річниця катастрофи українського військового літака Іл-76, який перевозив українських десантників у Луганськ і був збитий російсько-окупаційними військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими бойовиками з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років тюрми, однак генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває й досі.
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в украине кончилось сбу?
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Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя, за можливість нам жити. Героям Слава!
Мендель напомнила только о дне донора..
за мужество , а потом дали квартиру . Потом мат помощь.
Вот так- кому деревянный бушлат , а кому -- награды.
И после этого , что можно говорить о дальнейшей
перспективе в этой войне. Всё продано. !!
"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.