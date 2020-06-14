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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні - шоста річниця катастрофи літака Іл-76 в аеропорту Луганська

Сьогодні, 14 червня, шоста річниця катастрофи українського військового літака Іл-76, який перевозив українських десантників у Луганськ і був збитий російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими бойовиками з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Сьогодні - шоста річниця катастрофи літака Іл-76 в аеропорту Луганська 01

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період її незалежності. Одноразова, катастрофічна загибель великої кількості особового складу внесла корективи в плани АТО: як наслідок, у липні українські війська змушені були з боями і новими втратами пробивати сухопутний коридор через Щастя до Луганського летовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах з Іраном щодо чорних скриньок збитого літака МАУ є просування, - Шмигаль

Сьогодні - шоста річниця катастрофи літака Іл-76 в аеропорту Луганська 02

Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років тюрми, однак генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває й досі.

Луганськ (576) літак (2900) трагедія (118) Назаров Віктор (128)


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Топ коментарі
+36
Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 3298
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14.06.2020 11:19
+27
Цікаво - згадає про цю дату так званий "презедент"? Чи там тільки день донора в калєндарі.
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14.06.2020 11:23
+22
Схиляю голову.........
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14.06.2020 11:39
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Ну я начинал лейтенантом полётами туда с 1982 ..потом там непосредственно 85-86.... потом помогали из Союза туда до ноября 91 до самого развала ...будучи военным.... И с тех годов каждый год по сей день по 10-15 полётов туда ... а то и больше...но уже в другой ипостаси. Выпуск 1980 года..(((( И тоже шевелюсь и продолжаю летать. А Забродский видел и знал историю.. и понимал... что всегда были и будут реальные и будут витьки паплинские. Ветеранов витьков второй мировой уже больше чем реальных. И сейчас будет ещё больше...
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16.06.2020 12:40 Відповісти
Отдельно спишемся))))
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16.06.2020 19:04 Відповісти
Александр Гуральов, Андрей Лебедев все еще живы?

в украине кончилось сбу?
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14.06.2020 12:16 Відповісти
Плохо что этот самолёт (Ил-76) не рассматривается в Гааге... А по закону, он приравнивается к рейсу МН-17 !
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14.06.2020 12:19 Відповісти
Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 5562

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Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 9216

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Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 3922

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14.06.2020 12:25 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.06.2020 12:28 Відповісти
Не забуваймо, що ворог прикривається нашими втратами і досі дорікає нам тим, що стали на захист своєї країни.
Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя, за можливість нам жити. Героям Слава!
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14.06.2020 12:31 Відповісти
А осел оманский даже и не вспомнил об этом...
Мендель напомнила только о дне донора..
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14.06.2020 12:31 Відповісти
В той день всі зрозуміли, що нічого братнього між нами та кацапами ніколи не було, що ворога потрібно вбивати.
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14.06.2020 12:39 Відповісти
Ксения, братского ничего нет. Но там шла война. ВСУ точно так же бы сбили самолёт "ЛДНР", если они бы у них были и шли на посадку на окружённый аэропорт. Разбирайтесь со своими генералами-дибилами.
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14.06.2020 12:54 Відповісти
След от иглы .Вспышка . Озаренное небо , силуэт самолета на небе . Падает с неба пронзенная птица . Небеса открыты для героев . Они живут в наших сердцах .
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14.06.2020 12:40 Відповісти
"игла" - вещь не дешёвая. Вряд ли её доверили каким-то туземным отморозкам.
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14.06.2020 12:43 Відповісти
Для справки - в сентябре того же года генерала наградили орденом
за мужество , а потом дали квартиру . Потом мат помощь.
Вот так- кому деревянный бушлат , а кому -- награды.
И после этого , что можно говорить о дальнейшей
перспективе в этой войне. Всё продано. !!
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14.06.2020 13:44 Відповісти
Мордвин-чебураха ,не видать вам Украины под своей пятой ,как своих ушей !Правда на нашей стороне ,победа будет за нами ,заСраху ждет Нюрнберг-Гаага,тотальная нищета и распад
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14.06.2020 13:56 Відповісти
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 19:17 Відповісти
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