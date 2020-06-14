Сегодня шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска

Сегодня, 14 июня, шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

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Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

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