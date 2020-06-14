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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска

Сегодня, 14 июня, шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Сегодня шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

Сегодня шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска 02

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук

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Луганск (3164) самолет (3589) трагедия (241) Назаров Виктор (151)


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Топ комментарии
+36
Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 3298
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14.06.2020 11:19
+27
Цікаво - згадає про цю дату так званий "презедент"? Чи там тільки день донора в калєндарі.
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14.06.2020 11:23
+22
Схиляю голову.........
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14.06.2020 11:39
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Ну я начинал лейтенантом полётами туда с 1982 ..потом там непосредственно 85-86.... потом помогали из Союза туда до ноября 91 до самого развала ...будучи военным.... И с тех годов каждый год по сей день по 10-15 полётов туда ... а то и больше...но уже в другой ипостаси. Выпуск 1980 года..(((( И тоже шевелюсь и продолжаю летать. А Забродский видел и знал историю.. и понимал... что всегда были и будут реальные и будут витьки паплинские. Ветеранов витьков второй мировой уже больше чем реальных. И сейчас будет ещё больше...
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16.06.2020 12:40 Ответить
Отдельно спишемся))))
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16.06.2020 19:04 Ответить
Александр Гуральов, Андрей Лебедев все еще живы?

в украине кончилось сбу?
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14.06.2020 12:16 Ответить
Плохо что этот самолёт (Ил-76) не рассматривается в Гааге... А по закону, он приравнивается к рейсу МН-17 !
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14.06.2020 12:19 Ответить
Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 5562

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Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 9216

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Сегодня - шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска - Цензор.НЕТ 3922

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14.06.2020 12:25 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.06.2020 12:28 Ответить
Не забуваймо, що ворог прикривається нашими втратами і досі дорікає нам тим, що стали на захист своєї країни.
Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя, за можливість нам жити. Героям Слава!
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14.06.2020 12:31 Ответить
А осел оманский даже и не вспомнил об этом...
Мендель напомнила только о дне донора..
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14.06.2020 12:31 Ответить
В той день всі зрозуміли, що нічого братнього між нами та кацапами ніколи не було, що ворога потрібно вбивати.
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14.06.2020 12:39 Ответить
Ксения, братского ничего нет. Но там шла война. ВСУ точно так же бы сбили самолёт "ЛДНР", если они бы у них были и шли на посадку на окружённый аэропорт. Разбирайтесь со своими генералами-дибилами.
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14.06.2020 12:54 Ответить
След от иглы .Вспышка . Озаренное небо , силуэт самолета на небе . Падает с неба пронзенная птица . Небеса открыты для героев . Они живут в наших сердцах .
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14.06.2020 12:40 Ответить
"игла" - вещь не дешёвая. Вряд ли её доверили каким-то туземным отморозкам.
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14.06.2020 12:43 Ответить
Для справки - в сентябре того же года генерала наградили орденом
за мужество , а потом дали квартиру . Потом мат помощь.
Вот так- кому деревянный бушлат , а кому -- награды.
И после этого , что можно говорить о дальнейшей
перспективе в этой войне. Всё продано. !!
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14.06.2020 13:44 Ответить
Мордвин-чебураха ,не видать вам Украины под своей пятой ,как своих ушей !Правда на нашей стороне ,победа будет за нами ,заСраху ждет Нюрнберг-Гаага,тотальная нищета и распад
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14.06.2020 13:56 Ответить
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 19:17 Ответить
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