Сегодня шестая годовщина катастрофы самолета Ил-76 в аэропорту Луганска
Сегодня, 14 июня, шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит российско-оккупационными войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.
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в украине кончилось сбу?
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Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя, за можливість нам жити. Героям Слава!
Мендель напомнила только о дне донора..
за мужество , а потом дали квартиру . Потом мат помощь.
Вот так- кому деревянный бушлат , а кому -- награды.
И после этого , что можно говорить о дальнейшей
перспективе в этой войне. Всё продано. !!
"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.