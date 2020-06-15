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Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст

Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст

Це буде додатковий податок, який буде зменшувати рентабельність бізнесу, пояснив експерт.

Український бізнес та економісти попереджають про високі ризики несвоєчасного впровадження накопичувального пенсійного забезпечення, так званого "другого рівня" пенсійної системи, передає 5 канал.

Згідно з підрахунками, за запропонованим законопроєктом додаткове навантаження на підприємства та робітників становитиме понад сто мільярдів гривень на рік, що в умовах поточної кризи ставить компанії на межу виживання.

Так, за словами, економіста та керуючого партнера консалтингової компанії Юрія Нетесаного: "Це негативно вплине на фінансову складову компаній. Тобто це буде додатковий, скажімо, податок, який буде зменшувати рентабельність бізнесу. Відповідно його краще б будо направити на інвестування, на розвиток в майбутньому".

За словами експерта, український бізнес буде вимушений реєструватися за кордоном, де умови ведення бізнесу м'якші.

"Враховуючи загальну світову практику допомоги бізнесу з європейських країн до Сполучених Штатів Америки та Японії, я впевнений, що частина українських компаній буде розглядати можливість, скажімо, зміни своєї юрисдикції на інші якісь більш лояльні країни до бізнесу, які допомагають бізнесу переживати нелегкі часи", – повідомив Нетесаний.

Раніше, публічно не підтримали впровадження системи міністр економіки України Ігор Петрашко, а Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі назвав ініціативу "катастрофою".

Автор: 

бізнес (1976) пенсійна реформа (726)


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Топ коментарі
+5
.."бізнес вважає", "бізнес змушений", "бізнес не може", "бізнес вирішив"... Бізнес - це що партія якась? Що про "бізнес" говориться в Конституції? Є народ, є влада, обрана народом (як би це не звучало в епоху безмежної пропаганди і фейків), вони і визначають, як країні жити. У нас типова картина бізнесу така: завод з 1000 робітників, у яких середня зарплатка десь 8-10 тис.грн і директор чи правління, де вже не зарплатка, а зарплатіще в мільйони гривень, і власник -мільярдер. І потім нам розказують, що із введенням накопичувальної пенсійної системи постраждає "бізнес". Де ваша совість (пам"ятаєте, може ще що це?)? Ведіть бізнес чесно, платііть 1005 податків, без подвійної бухгалтерії, офшорів і т.п... Людина виходить на пенсію, пропрацювавши на бізнес 40 років, і їй дають пенсію у розмірі 2 тис.грн, а потім вона отримує платіжки за опалення на 5-7 тисяч гривень... Такий ось бізнес
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15.06.2020 16:48
+4
Да отмените уже пенсию, я хоть буду знать что меня ждёт.
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15.06.2020 16:10
+4
И пенсии, грамотные граждане тоже будут накапливать там )))
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15.06.2020 16:11
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Да отмените уже пенсию, я хоть буду знать что меня ждёт.
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15.06.2020 16:10 Відповісти
Я ничего не жду . Купил два гаража и сдаю в аренду .
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15.06.2020 16:12 Відповісти
А налог платите ?
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15.06.2020 16:44 Відповісти
не он в офшоры все переводит ))
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15.06.2020 16:47 Відповісти
Ну хоть часть от этой колоссальной суммы , я надеюсь , оставляет в нашем экономическом пространстве .
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15.06.2020 17:07 Відповісти
А-ха-ха ... Він оренду тут витрачає і вважає свою функцію виконаною.
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15.06.2020 18:45 Відповісти
Все правильно, как Зеленский, есть у кого поучиться
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15.06.2020 19:00 Відповісти
Кому ? Я ещё не готов .
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15.06.2020 16:49 Відповісти
Эээ да вы хапуга , олигарх, офшорник.
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15.06.2020 17:09 Відповісти
. Льстит
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15.06.2020 17:12 Відповісти
Что значит «отмените»?!
А на какие шиши зелемойский с придворной швалью хамон кушать будут и в уши 73%-ному лошью дуть в уши о бесконечных победах над петровыми эпохами гидности?!
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15.06.2020 16:13 Відповісти
И пенсии, грамотные граждане тоже будут накапливать там )))
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15.06.2020 16:11 Відповісти
А на что же будут харчеваться миллионная армия мусоров, чиновников, судей и прочей нечисти?
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15.06.2020 16:21 Відповісти
Страны, где нет пенсии в 2020 году: Таиланд, Индия, Нигер, Кения, Суринам, Нигерия, Танзания, Гондурас, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Китай.
Источник: https://visasam.ru/emigration/vybor/strany-gde-net-pensii.html
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15.06.2020 16:11 Відповісти
У них там фрукты падают с неба .
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15.06.2020 16:15 Відповісти
Є в Китаї пенсія, днями "Мир на виворот" про Гонконг була передача, Дмитро Комаров там з пенсами як раз і спілкувався, теж скаржилися шо мала...
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15.06.2020 16:17 Відповісти
Гонконг это не Китай, пока еще.
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15.06.2020 16:25 Відповісти
Та вже майже, там тиждень тому якийсь закон вже прийняли що до Гонконгу.
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15.06.2020 16:28 Відповісти
В городах, у крупных работодателей. А спросите в сельской местности, там миллионов 500 не имеют её.
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15.06.2020 18:14 Відповісти
о да. бусинесу в Украине госсударство помогает. Думаю фамилии этого бусинеса и так все знают.
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15.06.2020 16:16 Відповісти
державний лохотрон.
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15.06.2020 16:16 Відповісти
Дашовыгаваритеее? А типо сейчас *украинский* бизнес не зарегистрирован за границей в офшорах?
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15.06.2020 16:19 Відповісти
На кшталт Бразидії?
Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст - Цензор.НЕТ 6407
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15.06.2020 16:19 Відповісти
Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст - Цензор.НЕТ 4991
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15.06.2020 16:29 Відповісти
короче, пенсий не будет, хлеба не будет, реформ не будет, виноваты коронавирус, мыши и хулиган-порошенко.
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15.06.2020 16:22 Відповісти
с последним перечислением я согласен.
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15.06.2020 16:52 Відповісти
И где вы взяли этого нетесаного иксперда?
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15.06.2020 16:22 Відповісти
От такі от інвестиційні няні.
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15.06.2020 16:24 Відповісти
Это наглая обдираловка украинцев
Пенсия в гривне обесценится Уже через год; а через двадцать лет будут жалкие крохи
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15.06.2020 16:25 Відповісти
Так зебилам "какая разница". Лишь бы не стреляли и в лагере были дороги со светом
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15.06.2020 16:35 Відповісти
.."бізнес вважає", "бізнес змушений", "бізнес не може", "бізнес вирішив"... Бізнес - це що партія якась? Що про "бізнес" говориться в Конституції? Є народ, є влада, обрана народом (як би це не звучало в епоху безмежної пропаганди і фейків), вони і визначають, як країні жити. У нас типова картина бізнесу така: завод з 1000 робітників, у яких середня зарплатка десь 8-10 тис.грн і директор чи правління, де вже не зарплатка, а зарплатіще в мільйони гривень, і власник -мільярдер. І потім нам розказують, що із введенням накопичувальної пенсійної системи постраждає "бізнес". Де ваша совість (пам"ятаєте, може ще що це?)? Ведіть бізнес чесно, платііть 1005 податків, без подвійної бухгалтерії, офшорів і т.п... Людина виходить на пенсію, пропрацювавши на бізнес 40 років, і їй дають пенсію у розмірі 2 тис.грн, а потім вона отримує платіжки за опалення на 5-7 тисяч гривень... Такий ось бізнес
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Так боритесь за повышение ЗП, а не за доп.налоги. Иначе попахивает коммунизмом...
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15.06.2020 16:59 Відповісти
Нет чтоб написать прямо: будем платить в конвертах и нанимать в чёрную!
В словосочетании "дополнительная нагрузка" следует вставить "налоговая"
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Власть сделала большие пенсии определенной категории - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 10 -12 раз больше пенсий учителей, рабочих, медиков). Не обижены военнослужащие и силовики, тоже нужные люди.
А на остальных власть экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Странная пенсионная политика - одним густо, остальным пусто.
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15.06.2020 17:39 Відповісти
Наразі розмір пенсії визначається розміром ЗП.
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15.06.2020 18:48 Відповісти
Бизнесу невыгодно платить в пенс.фонд? Да.
А бизнесу выгодно платить зрплаты? Нет. Идеально бы за бесплатно чтоб все работали.
Бизнесу невыгодно соблюдать эко-стандарты, платить больничные, гулять на праздники, давать отпуски.
Бизнесу невыгодна международная конкуренция.
Бизнесу невыгодно нанимать украинцев, а не северокорейцев.
Бизнесу только дай палец, откусит голову.
В этом и заключается роль государства, найти баланс между интересами бизнеса и людей.
Но не в Украине, где всегда власть = бизнес.
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15.06.2020 18:22 Відповісти
О какой регистрации за границей речь? Мне работодатель платит официально только минималку, и ставит в табеле 4 часа. Вот с этой половины и платятся налоги. И это не тайна.
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15.06.2020 20:01 Відповісти
 
 