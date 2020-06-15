Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст

Це буде додатковий податок, який буде зменшувати рентабельність бізнесу, пояснив експерт.

Український бізнес та економісти попереджають про високі ризики несвоєчасного впровадження накопичувального пенсійного забезпечення, так званого "другого рівня" пенсійної системи, передає 5 канал.

Згідно з підрахунками, за запропонованим законопроєктом додаткове навантаження на підприємства та робітників становитиме понад сто мільярдів гривень на рік, що в умовах поточної кризи ставить компанії на межу виживання.

Так, за словами, економіста та керуючого партнера консалтингової компанії Юрія Нетесаного: "Це негативно вплине на фінансову складову компаній. Тобто це буде додатковий, скажімо, податок, який буде зменшувати рентабельність бізнесу. Відповідно його краще б будо направити на інвестування, на розвиток в майбутньому".

За словами експерта, український бізнес буде вимушений реєструватися за кордоном, де умови ведення бізнесу м'якші.

"Враховуючи загальну світову практику допомоги бізнесу з європейських країн до Сполучених Штатів Америки та Японії, я впевнений, що частина українських компаній буде розглядати можливість, скажімо, зміни своєї юрисдикції на інші якісь більш лояльні країни до бізнесу, які допомагають бізнесу переживати нелегкі часи", – повідомив Нетесаний.

Раніше, публічно не підтримали впровадження системи міністр економіки України Ігор Петрашко, а Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі назвав ініціативу "катастрофою".