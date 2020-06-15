Таран назвав три складові нарощування бойових можливостей ВМС України

Міністр оборони Андрій Таран назвав 3 складові, за рахунок яких планується збільшення бойових можливостей військово-морських сил України відповідно до стандартів НАТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Перша складова — це забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга — створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування — як на Чорному, так і на Азовському морях. У Міністерстві оборони буде зроблено все необхідне, аби цю програму було реалізовано на практиці", — зазначив міністр оборони.

Таран також повідомив, що в оборонному відомстві ведуться переговори з іноземними партнерами щодо необхідності надання допомоги та сприяння у втіленні згаданих планів у життя.

"Ці переговори я проводив під час моїх нещодавніх візитів до Берліну та Парижу і отримав запевнення іноземних партнерів у підтримці наших прагнень розвивати флот, — додав міністр.

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