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Новини Агресія Росії проти України
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Таран назвав три складові нарощування бойових можливостей ВМС України

Таран назвав три складові нарощування бойових можливостей ВМС України

Міністр оборони Андрій Таран назвав 3 складові, за рахунок яких планується збільшення бойових можливостей військово-морських сил України відповідно до стандартів НАТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Перша складова — це забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга — створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування — як на Чорному, так і на Азовському морях. У Міністерстві оборони буде зроблено все необхідне, аби цю програму було реалізовано на практиці", — зазначив міністр оборони.

Таран також повідомив, що в оборонному відомстві ведуться переговори з іноземними партнерами щодо необхідності надання допомоги та сприяння у втіленні згаданих планів у життя.

"Ці переговори я проводив під час моїх нещодавніх візитів до Берліну та Парижу і отримав запевнення іноземних партнерів у підтримці наших прагнень розвивати флот, — додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера

Автор: 

ВМС (1383) оборона (4780) флот (328) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+20
Первая...и самая главная составляющая...это отсутствие зеленого стада у власти...без нее все о чем шепчет этот чувак...это фантастика..
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15.06.2020 20:36
+15
Забыл о первой составляющей - своей отставке
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15.06.2020 20:34
+7
Три состовляющие. : бухаловка , мат и дедовщина! От старого коня!
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15.06.2020 20:35
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Забыл о первой составляющей - своей отставке
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15.06.2020 20:34 Відповісти
Три состовляющие. : бухаловка , мат и дедовщина! От старого коня!
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15.06.2020 20:35 Відповісти
Первая...и самая главная составляющая...это отсутствие зеленого стада у власти...без нее все о чем шепчет этот чувак...это фантастика..
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15.06.2020 20:36 Відповісти
А ты представитель стада какого цвета ? Может что-то дельное предложить? Излагай без пустых пуков.
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15.06.2020 22:37 Відповісти
Моя порада. Треба будувати малотонажний флот субмарин, по прикладу Італії під час ІІ Світової.
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15.06.2020 20:37 Відповісти
Ракеты дешевле..и в разы эффективнее...
На дворе 21-й век...а не времена 2-й мировой...
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15.06.2020 20:40 Відповісти
Самонавідні торпеди - це те ж не погано.
А в такій калюжі, як Чорне море, субмарини-малютки саме те. Вони можуть заходити в гірла річок, лимани мілкі затоки.
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15.06.2020 20:45 Відповісти
шо шо ? " Вони можуть заходити в гірла річок, лимани мілкі затоки" зачем ? хотите устроить москалям тотальную подводную войну на Дону ? или проникнуть по Кальмиусу до Донецка
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15.06.2020 20:55 Відповісти
Так мост теж не погана ціль для нанесення удара. Балаклава, Донузлава і т.д.
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15.06.2020 21:04 Відповісти
А ракета не? Не та цель??😃
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15.06.2020 21:04 Відповісти
Ракетні комплекси, які вони не були мобільні, вони як на долоні, кожний старт ракети фіксується з космосу, та і ППО кацев не погане.
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15.06.2020 21:08 Відповісти
😃 та да...непогане...особенно панцири которые откидывают ласты ...
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15.06.2020 21:11 Відповісти
Но "Залізний купол" і винищувачі "Кфір" Ізраїль нам не продасть
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15.06.2020 21:14 Відповісти
ооо этот современный истребитель " Кфир "
Снят с вооружения ВВС Израиля в 1996 году
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15.06.2020 21:23 Відповісти
Хоча б його.
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15.06.2020 21:26 Відповісти
В 1983 році піди непогано роздовбали рад.-сирійське ППО в долині Бекаа
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15.06.2020 21:28 Відповісти
гляньте на календарь . вы удивитесь но уже 2020 год . с 1983-го прошло 37 лет в мире . и в военной технике кое что изменилось
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15.06.2020 21:38 Відповісти
ага . а для армии закупим партию арбалетов и требушетов . оружие хорошее проверенное . с ними еще Иерусалим во время крестовых походов брали
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15.06.2020 21:36 Відповісти
А шо краще "москітний надводний флот"?
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15.06.2020 21:38 Відповісти
есть такое выражение . хорошо сбалансированный флот . это когда в его составе имеются ударные корабли ( в нашем случае это корверы и ракетные катера ) подводные лодки ( не супермалые а нормальные ) минно-тральные корабли . десантные корабли ( вертолетоносец нам нах не нужен но танкодесантные пригодятся ) патрульные катера . вспомогательные корабли и катера и обязательно нормальный учебный корабль . вот такой нам флот нужен . да дорого . но флот во все времена был дорогим удовольствием
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15.06.2020 21:44 Відповісти
Так, що ви "скотиняка" , як спец. не сприяли побудові такого флоту? Корвети, даєш ударні есмінці!
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15.06.2020 21:50 Відповісти
ага авианосцы
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15.06.2020 21:51 Відповісти
А шо у китайців плаває авіаносець, на 90% зроблено в Україні, братик Кузі.
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15.06.2020 21:54 Відповісти
мы не китайцы у нас столько денежков нет . да и не нужен он нам
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15.06.2020 22:08 Відповісти
Чи американці будуть продавати вам "стелзи"
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15.06.2020 21:39 Відповісти
А в такій калюжі, як Чорне море, субмарини-малютки саме те.

При совр средствах обнаружения - средство для самоубийц.
Вони можуть заходити в гірла річок, лимани мілкі затоки.
Ставятся пассивные гидроакустические буи - и всё, скрытности у ПЛ ноль, все перемещения фиксируются. Не случайно совр подлодки ушли в океаны....
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15.06.2020 21:11 Відповісти
А в океані пасивні був ставить не можна?
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15.06.2020 21:34 Відповісти
А ті буї вже там стоять?
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15.06.2020 21:43 Відповісти
Завидую вам. Мне бы, шоб хоть какие порады в этой отрасли давать - хотя бы сухопутную академию по штабной специальности закончить не помешало бы. Но увы, не возьмут уже по возрасту. Поэтому буду читать и руководствоваться вашими )))
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15.06.2020 20:50 Відповісти
У мене не погана вища освіта, а взагалі треба інколи читати інформацію на паперових носіях, а якщо любити гугліти, по гугліть про суднотрощу лінкору "Адмірала Нахімов".
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15.06.2020 20:59 Відповісти
странный совет . и что значит " малотонажний флот субмарин " ? имеются в виду малые или сверхмалые подлодки ? может в целом сумарное водоизмещения итальянского подводного флота ?
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Можливо підводні мобільні бойові модулі-дрони. ХХІ сторіччя
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15.06.2020 20:53 Відповісти
тогда при чем здесь пример Италии ?
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15.06.2020 20:56 Відповісти
Так вони тримали в Середьземному морі в страху британський флот.
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15.06.2020 21:01 Відповісти
да конечно . британский флот он такой пужливый напугать бритов даже у немцев не всегда получалось а уж итальянцам такие подвиги точно не по плечу
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15.06.2020 21:04 Відповісти
Дискутувати з вами - трата часу.
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15.06.2020 21:09 Відповісти
совершенно верно . даже не пытайтесь . не хочу вас обидеть но вы в этом деле дилетант а я профи . еще раз . без обид . это просто констатация факта
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15.06.2020 21:21 Відповісти
Що в Североморські на подводке служив?
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15.06.2020 21:30 Відповісти
во Владивостоке . Лиепае . Петропавловске-Камчатском . а еще в Камрани ( это Вьетнам ) и на Дахлаке ( это Эфиопия )
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15.06.2020 21:47 Відповісти
Тихоокеанський флот. Ясно.
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15.06.2020 21:52 Відповісти
правильно . приз в студию
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15.06.2020 21:53 Відповісти
Ха-ха-ха. Смішно.
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15.06.2020 21:56 Відповісти
До речі, а у ефіопів, ще лишився вихід в море? А в Адені, чи на Сокотре був?
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15.06.2020 21:57 Відповісти
нет . Эфиопия теперь сухопутное государство . я как раз и участвовал в эвакуации советского пункта базирования с Дахлака в 1991-ом

в Адене был конечно . на Сокотре не довелось
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15.06.2020 22:07 Відповісти
Три фута под килем "братишка" от сухопутного
Волков
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15.06.2020 22:17 Відповісти
я уже давно не моряк но все равно спасибо
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15.06.2020 22:30 Відповісти
а не лучше коронаампулу взять на вооружение ? дешево и сердито
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15.06.2020 20:37 Відповісти
Без подколок ну неужели кроме 65 летних нет молодых и с достаточным опытом которым не безразлична обороноспособность Украины, а то уже начинает напоминать политбюро, все мечтали умереть на посту ген. сека.
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15.06.2020 20:39 Відповісти
Они есть! Но им не безразлична обороноспособность Украины!
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15.06.2020 20:42 Відповісти
У меня знакомый на военном заводе ижинером работает с окладом 6000(!). Молодые специалисты, проработав пару недель, думают как бы поскорей за границу умотнуть. Приходится обращаться к старым кадрам за помощью. В последний раз, чуть ли не на руках какого-то старичка чуть ли не на руках принесли. А он в компьютерных программах не шарит, а за кульманом стоять не может (ноги дрожат от старости). Знакомый говорит, чуть не расплакался, глядя на это всё. Отака ...йня малята!..
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15.06.2020 21:09 Відповісти
Ленин. Партия. Коммунизм.
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15.06.2020 20:40 Відповісти
El ****** unido jamás será vencido
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15.06.2020 20:45 Відповісти
Ну это когда един...А если народ борется сам с собой?
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15.06.2020 20:52 Відповісти
Забыл! И намордник из промокашки!
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15.06.2020 20:42 Відповісти
Не назвал главного - отказ от Будапештского меморандума и производство ядерных боеприпасов.
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15.06.2020 20:42 Відповісти
Не назвал главного - отказ от Будапештского меморандума и производство ядерных боеприпасов.
Вы не назвали самого главного: откуда деньги? откуда поддержка при отказе от Будапештского меморандума?
Украина - самая бедная страна в Европе, с трудом ремонтирует старые танки и делает минометы. Это - предел возможного, если рассчитывать на свои силы.
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15.06.2020 21:15 Відповісти
интересно, где он деньги возьмет на наращивание,наверное доразпродадут то ,что не успели папередники ,распилить.
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15.06.2020 20:42 Відповісти
интересно, где он деньги возьмет на наращивание,наверное доразпродадут то ,что не успели папередники ,распилить.
Интересно не это, деньги это след этап. Какие задачи у ВМФ Украины как часть воен стратегии Украины? Зачем ВМФ вообще нужен, что он должен сделать?
Черное море потеряло реальное военное значение ещё в 1МВ, там уже во 2МВ господствовала авиация. Так что у укр ВМФ факт одна задача - береговая охрана, борьба с нарушителями и контрабандой, отслеживание ситуации - и всё в мирное (в тч и как сегодня) время. При серьезной войне Черное море и соотв ВМФ практ никакого значения не имеет: у Украины 1084 сухопутной границы с РФ и оч слабая армия.
Так что если тратить деньги на ВСУ, так на флот - в последнюю очередь.
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Абсолютно согласен с вашими рассуждениями. Нашим "флотоводцам" грандиозные планы о мощном флоте нужны для распила бютжетных. Исключительно.
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15.06.2020 22:54 Відповісти
Спасибо, но это целиком сплагиачено, не помню у кого. Что балтийские, что черноморские флоты - пережитки 19 века.
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15.06.2020 23:12 Відповісти
І головна складова це відсутність реального фінансування військових розробок.
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15.06.2020 20:43 Відповісти
Путен очень боится намордников из промокашки Это как его мультяшный гиперзвук или омеляновский гиперлуп)))
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15.06.2020 20:44 Відповісти
Ага. Так же как надувных катеров Парашенка и Тигипка, которые у нас называют ВМС
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15.06.2020 20:49 Відповісти
Какое к черту ВМС? Вы черти хотябы сухопутные войска необходимым обеспечили. В попасную приехала смена без бронежилетов, кто за свои деньги не купил. С едой тоже жопа, кто бы там не говорил что все лучшее на фронт
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15.06.2020 20:46 Відповісти
Сделайте лучше. Никто ж не мешает уже. ЗлачЫннаго «марадьора» вы скинули. Вам даже зЭпетрушка няню персональную выделит. Слюни зависти подтирать...
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15.06.2020 20:53 Відповісти
Ага. Я помню как ваш Мародер визжал что сам остановил врага и обошелся бы без помощи волонтеров и добровольцев. Только не понятно зачем народ за свои деньги собирал солдатам харчи, броники, топоры, пилы и тд для фронта. А Мародер в ето время Фирташу воду и електроенергию в окупированный крым подавал
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15.06.2020 21:51 Відповісти
Занесло, с кем не бывает. Но со своими обязанностями он справился на отлично
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15.06.2020 21:59 Відповісти
Ну них***я себе занесло... С волонтерами занесло... С добровольцами занесло... С евробляхерами занесло... С Саакашвили занесло... С *зелеными тарифами и повышением цен на газ и все остальное в 10 раз тоже занесло... Ето совпадение что его не занесло только с рыгоаналами, росийскими агентами и торговлей с окупантом?
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15.06.2020 22:17 Відповісти
не пали контору, на самом деле прибылили в экипировке по последним натовским стандартам, даже Илон передал лазерное оружие, но это маленькая тайна и большая неожиданность для неприятеля.
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15.06.2020 20:53 Відповісти
Тааа эта бред. Пока вы не решите проблемы с судостроительными заводами, забудьте про свои планы.
Первое продайте фсьо хламье. Какие то крейсера, броненосцы и т.д.Не можете продать порежьте на лом. Покройте хотя бы часть зарплаты людям...
Второе Создайте льготное налообложение или же вообще льготный период для судостроителей.Как? Просто строишь катер- корвет не платишь налоги.
Третье создайте унифицированные комлексы для моряков. У вас есть Ольха? Есть. Дык сделайте ее для моряков, причем в контейнерах. Жалко контейнеров, сделайте вертикальный запуск.
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Пока вы не решите проблемы с судостроительными заводами, забудьте про свои планы.
У всех черноморских флотов всех стран оч мало задач, которые нельзя решить с берега или с воздуха в воен время. Отсюда - деградация всех черноморских флотов, у кого больше, у кого меньше.
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15.06.2020 21:30 Відповісти
Де тьозка Igor L ??нехай прокомментуэ що тре укр. ВМС насправді!)
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15.06.2020 20:53 Відповісти
))))
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15.06.2020 20:56 Відповісти
Маловато ыкспердов тут собралось, маловато...
Негоже это. Так дело не пойдёт.
А ну-ка сила фейсбука, ПАМАГИ !!! )))
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15.06.2020 20:54 Відповісти
Флот нам нужен чисто для демонстрации флага - пара корветов. Всё остальное - пустая трата денег, которые лучше вложить в авиацию. Авиация и ПКР "Нептун" может нести, и другие ракеты/бомбы, так что это более универсальная сила.
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15.06.2020 20:56 Відповісти
А я то уже обрадовался, что наконец-то взялись за ум и станут вкладывать средства в науку и отечественный ВПК и не станут заглядывать под хвост богатым зарубежным дяденька, выпрашивая ведро микросхем для начинки тех же военных катеров или ракет! Ан нет: "Таран также сообщил, что в оборонном ведомстве ведутся переговоры с иностранными партнерами о необходимости оказания помощи и содействия в осуществлении упомянутых планов в жизнь". Короче как у классика: разбудите меня ещё через 30 лет и спросите, что делают украинцы и я отвечу - воруют и просят!
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15.06.2020 20:58 Відповісти
Давайте, витягайте вже Кузьмука, не тягніть резину
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15.06.2020 20:58 Відповісти
для того что бы что то получить нужно начать что то делать . а пока только разговоры

медленно доделывается начатое при Порохе . и то не все . нового ничего
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15.06.2020 21:01 Відповісти
А что при Порохосвине было начато? Продажа за копейки Ленкузни Тигипку? Или Обленерго Ахметову?
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15.06.2020 21:53 Відповісти
Территория ленкузни тибибку ушла последнему под застройку новым жилмассивом. Обленерго не помню чтобы петро продавал
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15.06.2020 22:01 Відповісти
что то я не улавливаю какое отношение имеют Обленерго к развитию ВМСУ . да и продажа Ленкузни на сроках строительства катеров ни как не сказалась

а начато было следующее . государство в лице этого самого Порохосвина озаботилось разработкой ударного оружия для надводных кораблей . напомню на 2014-й год ни один наш надводный корабль ПКР не имел . и на конец 2019-го планировалась закладка серии ракетных катеров типа Лань ( или Веспа ) . но весной пришло зеленое чмо и про это все забыли
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15.06.2020 22:04 Відповісти
и на конец 2019-го планировалась закладка серии ракетных катеров
Тоесть за 5 лет них***я не сделал а только планировалось...? Типо выберите Петю есчо и желательно опять водинтур и я вам опять куплю Апачи и пабеждю врага за 2 недели?
Ето типо как дед смотрит в окно на мимо проходящих молодых девок и причитает, я бы вас трахнул если бы да кабы у меня х*** стоял...
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15.06.2020 22:14 Відповісти
как моряк (хоть и бывший ) я тебе сухопутному объясню одну простую вещь . корабль проектируется и строится под определенные системы оружия . не зная весо-габаритных характеристик пусковых контейнеров комплекса Нептун нельзя проектировать под него катера . к середине 18-го года все стало понятно и начались проектные работы по катерам . доходчиво объяснил или есть вопросы ?

не знаю как там у деда но у Вовочки вашего если и стоит то только на розовопопых мальчиков типа Богдана
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15.06.2020 22:29 Відповісти
Це в Сомалі краще нарощують. Африканське уявлення про нарощування.
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15.06.2020 21:05 Відповісти
Не, ну при чьом тут ваш ватно-продажный таран?! Он к Украине имеет такое же отношение, как и чинарик крыворожеский.
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15.06.2020 21:24 Відповісти
Да хоть американский флот им дать и подлодки с ядерным зарядом. Какой смысл, если яиц не хватит использовать? В головах "какая разница", а в мозгах "вооруженный конфликт"(без упоминания РФии), мороз от упоминания Крыма и желания увидеть что-то в глазах Путина.
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15.06.2020 21:27 Відповісти
Наприклад,скоротити кілька підрозділів морської піхоти.
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

"Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті...."

Оптимізація,курва...
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15.06.2020 21:48 Відповісти
Таран назвал три составляющие наращивания боевых возможностей ВМС Украины - Цензор.НЕТ 9788
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15.06.2020 21:54 Відповісти
Казалось бы, министр обороны Украины говорит о том, что планируется увеличение боевых возможностей Украины в соответствии со стандартами НАТО- что в этом плохого?
Но тролляки залили своим ядом и проплаченным пессимизмом всю ветку.
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15.06.2020 21:54 Відповісти
Где мои 30 Серебренников я спрашиваю?!
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15.06.2020 22:03 Відповісти
Я ж по понедельникам не подаю, приходи завтра
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15.06.2020 22:11 Відповісти
"Говорит" одно, а робить інше -- нищить армію і флот.
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06.12.2020 09:43 Відповісти
 
 