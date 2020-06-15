Таран назвал три составляющие наращивания боевых возможностей ВМС Украины
Министр обороны Андрей Таран назвал 3 составляющие, за счет которых планируется увеличение боевых возможностей военно-морских сил Украины в соответствии со стандартами НАТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Первая составляющая - это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Вторая - создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки. Третья - это развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях. В Министерстве обороны будет сделано все необходимое, чтобы эта программа была реализована на практике, - отметил министр обороны.
Таран также сообщил, что в оборонном ведомстве ведутся переговоры с иностранными партнерами о необходимости оказания помощи и содействия в осуществлении упомянутых планов в жизнь.
"Эти переговоры я проводил во время моих недавних визитов в Берлин и Париж и получил заверения иностранных партнеров в поддержке наших стремлений развивать флот", - добавил министр.
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На дворе 21-й век...а не времена 2-й мировой...
А в такій калюжі, як Чорне море, субмарини-малютки саме те. Вони можуть заходити в гірла річок, лимани мілкі затоки.
Снят с вооружения ВВС Израиля в 1996 году
При совр средствах обнаружения - средство для самоубийц.
Вони можуть заходити в гірла річок, лимани мілкі затоки.
Ставятся пассивные гидроакустические буи - и всё, скрытности у ПЛ ноль, все перемещения фиксируются. Не случайно совр подлодки ушли в океаны....
в Адене был конечно . на Сокотре не довелось
Волков
Вы не назвали самого главного: откуда деньги? откуда поддержка при отказе от Будапештского меморандума?
Украина - самая бедная страна в Европе, с трудом ремонтирует старые танки и делает минометы. Это - предел возможного, если рассчитывать на свои силы.
Интересно не это, деньги это след этап. Какие задачи у ВМФ Украины как часть воен стратегии Украины? Зачем ВМФ вообще нужен, что он должен сделать?
Черное море потеряло реальное военное значение ещё в 1МВ, там уже во 2МВ господствовала авиация. Так что у укр ВМФ факт одна задача - береговая охрана, борьба с нарушителями и контрабандой, отслеживание ситуации - и всё в мирное (в тч и как сегодня) время. При серьезной войне Черное море и соотв ВМФ практ никакого значения не имеет: у Украины 1084 сухопутной границы с РФ и оч слабая армия.
Так что если тратить деньги на ВСУ, так на флот - в последнюю очередь.
Первое продайте фсьо хламье. Какие то крейсера, броненосцы и т.д.Не можете продать порежьте на лом. Покройте хотя бы часть зарплаты людям...
Второе Создайте льготное налообложение или же вообще льготный период для судостроителей.Как? Просто строишь катер- корвет не платишь налоги.
Третье создайте унифицированные комлексы для моряков. У вас есть Ольха? Есть. Дык сделайте ее для моряков, причем в контейнерах. Жалко контейнеров, сделайте вертикальный запуск.
У всех черноморских флотов всех стран оч мало задач, которые нельзя решить с берега или с воздуха в воен время. Отсюда - деградация всех черноморских флотов, у кого больше, у кого меньше.
Негоже это. Так дело не пойдёт.
А ну-ка сила фейсбука, ПАМАГИ !!! )))
медленно доделывается начатое при Порохе . и то не все . нового ничего
а начато было следующее . государство в лице этого самого Порохосвина озаботилось разработкой ударного оружия для надводных кораблей . напомню на 2014-й год ни один наш надводный корабль ПКР не имел . и на конец 2019-го планировалась закладка серии ракетных катеров типа Лань ( или Веспа ) . но весной пришло зеленое чмо и про это все забыли
Тоесть за 5 лет них***я не сделал а только планировалось...? Типо выберите Петю есчо и желательно опять водинтур и я вам опять куплю Апачи и пабеждю врага за 2 недели?
Ето типо как дед смотрит в окно на мимо проходящих молодых девок и причитает, я бы вас трахнул если бы да кабы у меня х*** стоял...
не знаю как там у деда но у Вовочки вашего если и стоит то только на розовопопых мальчиков типа Богдана
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти
"Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті...."
Оптимізація,курва...
Но тролляки залили своим ядом и проплаченным пессимизмом всю ветку.