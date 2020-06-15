Таран назвал три составляющие наращивания боевых возможностей ВМС Украины

Министр обороны Андрей Таран назвал 3 составляющие, за счет которых планируется увеличение боевых возможностей военно-морских сил Украины в соответствии со стандартами НАТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Первая составляющая - это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Вторая - создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки. Третья - это развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях. В Министерстве обороны будет сделано все необходимое, чтобы эта программа была реализована на практике, - отметил министр обороны.

Таран также сообщил, что в оборонном ведомстве ведутся переговоры с иностранными партнерами о необходимости оказания помощи и содействия в осуществлении упомянутых планов в жизнь.

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"Эти переговоры я проводил во время моих недавних визитов в Берлин и Париж и получил заверения иностранных партнеров в поддержке наших стремлений развивать флот", - добавил министр.