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Новини
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"Укроборонпром" з 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця

Керівництво концерну "Укроборонпром" прийняло рішення про припинення повноважень Олександра Донця як президента ДП "Антонов" з понеділка, 15 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Концерну.

У повідомленні зазначається: "15.06.2020, в мережі Інтернет з’явилася інформація, що Окружний адміністративний суд міста Києва нібито зупинив дію рішення Генерального директора Державного Концерну "Укроборонпром" від 09.06.2020 про звільнення президента ДП "Антонов", і таким чином нібито задовольнив клопотання О.Д. Донця щодо незаконності наказу та відновив його на посаді керівника ДП "Антонов".

ДК "Укроборонпром" не може ані підтвердити, ані спростувати зазначену інформацію, адже ані позову О.Д. Донця, ані жодних рішень суду з цього приводу Концерн станом на вечір 15.06.2020 не одержував; відповідні судові акти відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Водночас, викликає здивування звернення О.Д. Донця з позовом до адміністративного суду, адже Концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а отже – не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду.

Водночас, оскільки у п’ятницю, 12.06.2020, Концерн отримав листок непрацездатності, який свідчить, що на дату звільнення О.Д. Донець перебував на лікарняному, наказ від 09.06.2020 про припинення повноважень О.Д. Донця сьогодні скасовано. Разом із тим, Концерном прийнято рішення про припинення повноважень О.Д. Донця як президента ДП "Антонов" з 15.06.2020.

На жаль, ми є свідками використання недоліків судової системи та недосконалостей правового поля. Саме це змушувало роками терпіти неефективних управлінців на чолі державних підприємств. Я не бачу пана Донця керівником ДП "Антонов". У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії і різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки за дорученням Прем’єр-міністра та Служби безпеки України.

Олександр Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Це його право, так само як звертатися до суду. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому", – заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Автор: 

Укроборонпром (1732) ДП "Антонов" (241) Абромавичус Айварас (211)


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Топ коментарі
+5
Мразота. Порох вів Україну в НАТО, а ці роззброюють для капітуляції
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15.06.2020 22:07
+4
Враги Украины хотят уничтожить гордость страны ГП "АНТОНОВ".
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15.06.2020 22:00
+1
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" донца - Цензор.НЕТ 4760
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15.06.2020 21:55
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https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" донца - Цензор.НЕТ 4760
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15.06.2020 21:55 Відповісти
Мразота. Порох вів Україну в НАТО, а ці роззброюють для капітуляції
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15.06.2020 22:07 Відповісти
прямо як мойсей?
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16.06.2020 14:38 Відповісти
"Укроборонпром" з 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця - Цензор.НЕТ 4392
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16.06.2020 14:38 Відповісти
Є що заперечити? Чи обійдетесь смородом?
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16.06.2020 15:56 Відповісти
"донца"...
Действительно, зачем его фамилию с большой писать?
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15.06.2020 21:59 Відповісти
Звільнили чи шо?
Нащо ці евфемізми??
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15.06.2020 21:59 Відповісти
Враги Украины хотят уничтожить гордость страны ГП "АНТОНОВ".
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15.06.2020 22:00 Відповісти
Абромавичюс всё хочет поднят эту гордость с колен, а они не дают, гады!
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15.06.2020 22:09 Відповісти
Да по моему его уже и так - того...
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15.06.2020 22:19 Відповісти
Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. -вор должен сидеть в тюрьме а не на больничном))))
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Реванш полным ходом... скоро от Украины ничего не останется.. (
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15.06.2020 22:16 Відповісти
...ато пітін нападе.....ато буде тривати кілька годин...
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16.06.2020 14:42 Відповісти
До відома кацапо- пліснявих тролів. Фуйло напало на Україну в 2014 році. Зараз 2020. 2020- 2014= 6 років війни з мордором
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16.06.2020 16:00 Відповісти
Правильное решение.
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15.06.2020 22:48 Відповісти
"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца - теперь осталось только "прекратить полномочия" самого АНТКА ... Зе мрази в турборежиме уничтожают практически ВСЕ что хоть как-то работало в Украине...
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16.06.2020 00:07 Відповісти
Хроника -- 09.06.2020 в 12:00 на улице Туполева 1 будет проходить митинг коллектива ГП "Антонов" в защиту предприятия от беспредела Укроборонпрома. Просим неравнодушных поддержать информационно и вникнуть в суть происходящего. Укроборонпром планомерно своими действиями уничтожает предприятие за предприятием, создавая условия для убыточности работающих заводов, с целью ихней дальнейшей корпоратизации как неэффективных, а дальше, вы и сами знаете...
Просим совместными усилиями защитить гордость страны в лице "Антонова", отечественную экономику от агентов иностранного влияния.
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16.06.2020 00:34 Відповісти
гордость в штанах али кака?
-за п'ять років ні одного літака,найкращі спеціалісти чомусь уже літаки антонова виробляють в азербайджані....-а ці порохомразі ще не нажерлись...
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16.06.2020 14:46 Відповісти
целя - отвечу тебе просто - Да !! АНТКА им Антонова - это гордость Украины!!! .. а такие пейсатые поцы как янык и порошок - грабили их и не давали денег на развитие, а зелупа успешно пытается по указке кремля этот концерн ликвидировать !!!
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16.06.2020 16:21 Відповісти
таки зе"мрази"давлять оту порохомафію яка розграбувала Україну!
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16.06.2020 14:48 Відповісти
 
 