"Укроборонпром" з 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця

Керівництво концерну "Укроборонпром" прийняло рішення про припинення повноважень Олександра Донця як президента ДП "Антонов" з понеділка, 15 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Концерну.

У повідомленні зазначається: "15.06.2020, в мережі Інтернет з’явилася інформація, що Окружний адміністративний суд міста Києва нібито зупинив дію рішення Генерального директора Державного Концерну "Укроборонпром" від 09.06.2020 про звільнення президента ДП "Антонов", і таким чином нібито задовольнив клопотання О.Д. Донця щодо незаконності наказу та відновив його на посаді керівника ДП "Антонов".

ДК "Укроборонпром" не може ані підтвердити, ані спростувати зазначену інформацію, адже ані позову О.Д. Донця, ані жодних рішень суду з цього приводу Концерн станом на вечір 15.06.2020 не одержував; відповідні судові акти відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Водночас, викликає здивування звернення О.Д. Донця з позовом до адміністративного суду, адже Концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а отже – не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду.

Водночас, оскільки у п’ятницю, 12.06.2020, Концерн отримав листок непрацездатності, який свідчить, що на дату звільнення О.Д. Донець перебував на лікарняному, наказ від 09.06.2020 про припинення повноважень О.Д. Донця сьогодні скасовано. Разом із тим, Концерном прийнято рішення про припинення повноважень О.Д. Донця як президента ДП "Антонов" з 15.06.2020.

На жаль, ми є свідками використання недоліків судової системи та недосконалостей правового поля. Саме це змушувало роками терпіти неефективних управлінців на чолі державних підприємств. Я не бачу пана Донця керівником ДП "Антонов". У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії і різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки за дорученням Прем’єр-міністра та Служби безпеки України.

Олександр Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Це його право, так само як звертатися до суду. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому", – заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.