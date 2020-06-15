"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

Руководство концерна "Укроборонпром" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с понедельника, 15 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Концерна.

В сообщении отмечается: "15.06.2020, в сети Интернет появилась информация, что Окружной административный суд города Киева якобы остановил действие решения Генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" от 09.06.2020 об увольнении президента ГП "Антонов", и таким образом якобы удовлетворил ходатайство В .Д. Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности руководителя ГП "Антонов".

ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А.Д. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу Концерн состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. В то же время, вызывает удивление обращения А.Д. Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд.

В то же время, поскольку в пятницу, 12.06.2020, Концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения А.Д. Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении полномочий А.Д. Донца сегодня отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий А.Д. Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.

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"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП" Антонов ". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению Премьер-министра и Службы безопасности Украины.

Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", - заявил Генеральный директор ГК" Укроборонпром "Абромавичюс.