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"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

Руководство концерна "Укроборонпром" приняло решение о прекращении полномочий Александра Донца в качестве президента ГП "Антонов" с понедельника, 15 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Концерна.

В сообщении отмечается: "15.06.2020, в сети Интернет появилась информация, что Окружной административный суд города Киева якобы остановил действие решения Генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" от 09.06.2020 об увольнении президента ГП "Антонов", и таким образом якобы удовлетворил ходатайство В .Д. Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности руководителя ГП "Антонов".

ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А.Д. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу Концерн состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. В то же время, вызывает удивление обращения А.Д. Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд.

В то же время, поскольку в пятницу, 12.06.2020, Концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения А.Д. Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении полномочий А.Д. Донца сегодня отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий А.Д. Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия

"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП" Антонов ". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению Премьер-министра и Службы безопасности Украины.

Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", - заявил Генеральный директор ГК" Укроборонпром "Абромавичюс.

Автор: 

Укроборонпром (1238) ГП "Антонов" (142) Абромавичус Айварас (481)


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Топ комментарии
+5
Мразота. Порох вів Україну в НАТО, а ці роззброюють для капітуляції
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15.06.2020 22:07
+4
Враги Украины хотят уничтожить гордость страны ГП "АНТОНОВ".
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15.06.2020 22:00
+1
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" донца - Цензор.НЕТ 4760
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15.06.2020 21:55
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https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" донца - Цензор.НЕТ 4760
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15.06.2020 21:55 Ответить
Мразота. Порох вів Україну в НАТО, а ці роззброюють для капітуляції
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15.06.2020 22:07 Ответить
прямо як мойсей?
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16.06.2020 14:38 Ответить
"Укроборонпром" з 15 червня припинив повноваження президента ДП "Антонов" Донця - Цензор.НЕТ 4392
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16.06.2020 14:38 Ответить
Є що заперечити? Чи обійдетесь смородом?
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16.06.2020 15:56 Ответить
"донца"...
Действительно, зачем его фамилию с большой писать?
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15.06.2020 21:59 Ответить
Звільнили чи шо?
Нащо ці евфемізми??
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15.06.2020 21:59 Ответить
Враги Украины хотят уничтожить гордость страны ГП "АНТОНОВ".
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15.06.2020 22:00 Ответить
Абромавичюс всё хочет поднят эту гордость с колен, а они не дают, гады!
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15.06.2020 22:09 Ответить
Да по моему его уже и так - того...
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15.06.2020 22:19 Ответить
Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. -вор должен сидеть в тюрьме а не на больничном))))
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16.06.2020 14:40 Ответить
Реванш полным ходом... скоро от Украины ничего не останется.. (
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15.06.2020 22:16 Ответить
...ато пітін нападе.....ато буде тривати кілька годин...
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16.06.2020 14:42 Ответить
До відома кацапо- пліснявих тролів. Фуйло напало на Україну в 2014 році. Зараз 2020. 2020- 2014= 6 років війни з мордором
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16.06.2020 16:00 Ответить
Правильное решение.
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15.06.2020 22:48 Ответить
"Укроборонпром" с 15 июня прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца - теперь осталось только "прекратить полномочия" самого АНТКА ... Зе мрази в турборежиме уничтожают практически ВСЕ что хоть как-то работало в Украине...
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16.06.2020 00:07 Ответить
Хроника -- 09.06.2020 в 12:00 на улице Туполева 1 будет проходить митинг коллектива ГП "Антонов" в защиту предприятия от беспредела Укроборонпрома. Просим неравнодушных поддержать информационно и вникнуть в суть происходящего. Укроборонпром планомерно своими действиями уничтожает предприятие за предприятием, создавая условия для убыточности работающих заводов, с целью ихней дальнейшей корпоратизации как неэффективных, а дальше, вы и сами знаете...
Просим совместными усилиями защитить гордость страны в лице "Антонова", отечественную экономику от агентов иностранного влияния.
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16.06.2020 00:34 Ответить
гордость в штанах али кака?
-за п'ять років ні одного літака,найкращі спеціалісти чомусь уже літаки антонова виробляють в азербайджані....-а ці порохомразі ще не нажерлись...
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16.06.2020 14:46 Ответить
целя - отвечу тебе просто - Да !! АНТКА им Антонова - это гордость Украины!!! .. а такие пейсатые поцы как янык и порошок - грабили их и не давали денег на развитие, а зелупа успешно пытается по указке кремля этот концерн ликвидировать !!!
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16.06.2020 16:21 Ответить
таки зе"мрази"давлять оту порохомафію яка розграбувала Україну!
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16.06.2020 14:48 Ответить
 
 