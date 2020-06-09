"Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия

Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна, соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичюсом 9 июня.

Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".

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Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенными в письме СБУ от 16 апреля по имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов".

По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

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Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету Министров Украины и Офису Президента Украины.