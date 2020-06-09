"Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия
Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов" Александра Донца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна, соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичюсом 9 июня.
Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".
Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенными в письме СБУ от 16 апреля по имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов".
По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.
Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.
Акт проверки также направлен Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету Министров Украины и Офису Президента Украины.
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Схемы и откаты там идут на всех уровнях, в отличии от частных где коррупция минимизирована, поэтому эффективность всех этих антоновых и прочих тысяч госговна нулевая.
Украину спасет только заход мировых корпорации, у которых уже есть рынки сбыта и технологии. Корпорации модернизируют существующее отсталые госпредприятия и запускают их в нормальную работу, а это реальный рост ВВП. Примеров таких предприятий много. Главное не отдавать украинские госпредприятия свинособакам с севера или нашим олигархам, а то порежут на металл.
Единственные кто против такой модели развития - наш олигархат, потому что они перестают быть хозяевами страны и конченные совки, которым олигархат промыл мозг через свои телеканалы и которые передергивают на отсталые совковые предприятия и былую мощь
Все что экспортирует СНГ это сырье, точка.
Потому что все остальное - или полное говно, как советский автопром или неконкурентно ввиду неэффективной организации производственных цепочек.
Потому что в СССР не было конкуренции и никто не занимался оптимизацией, как результат создавали заводы на пол города, на которых произвести продукцию в 10 раз дороже чем на западных аналогичных заводов.
Гигантомания, куча персонала, сумасшедшие деньги на обогрев и т.д и на выхлопе имеем неконкурентную продукцию.
Было бы хоть что-то конкурентное, улетало бы на запад, а так только зерно и металл.
Очнитесь совковые старперы, из-за вашей красной чумы мы отстали на 100 лет от всего цивилизованного мира. У нас нет ни рынков ни брендов и то что мы сырьевые неконекурентные придатки виной только совок.
И они еще предлагают из бюджета, т.е. из наших налогов финансировать постройку самолетов.
Иди сам финансируй постройку Анов со своей пенсии.
Достал это тупорылый совок, электорат бубочек и овощей нихера не понимающий в экономике, который не хочет верить в суровую реальность, а верит в какие-то заговоры и прочее.
Звертаю Вашу увагу,що в Україні,майже всі цивільні підприємства,були прикриттям ВПК.
На львівському " Електроні"-телевізор,то була не основна продукція!!!!!!!!
На " Антонов" працював весь СССР. Після розвалу Росія спромоглася на таке позорище,
як "СуперДжет"-що нам казати.Підозрюю,що після короновірусу,світовий авіапром,
чекає банкротство,особливо в частині "ДжамбоДжетів ."
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - можно было бы создать отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
И можно было бы закупать уже свои вертолеты (вначале за счет госбюджета, затем уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова.
По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас аналогичный запрет без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством.
Увидим, появились ли государственные мужи во власти или власть интересуют только откаты.