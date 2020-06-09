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проверка (811) Укроборонпром (1235) ГП "Антонов" (142)

"Укроборонпром" уволил директора ГП "Антонов" Донца после проверки предприятия

Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна, соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичюсом 9 июня.

Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".

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Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенными в письме СБУ от 16 апреля по имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов".

По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

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Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету Министров Украины и Офису Президента Украины.
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Топ комментарии
+5
З0 лет чего то пыжатся, а на выхлопе ноль без палки, миллиарды разворованных бюджетных средств, и так по всем гос предприятиям. Совковое дремучее болото, сборище тупиц и казнокрадов...
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09.06.2020 11:52
+5
Сергей, Вы, очевидно, не совсем в теме. Бюджетные средства не направлялись на ДП АНТОНОВ, а использовались собственные, заработанные авиакомпанией. Ну и про ноль и палку Вы, возможно, тоже без понимания написали.
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09.06.2020 11:59
+4
Это вы о Донце? Согласен. Какую эффективность вы ждали, назначая на такую должность 70-и летнего дедушку?
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09.06.2020 12:08
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З0 лет чего то пыжатся, а на выхлопе ноль без палки, миллиарды разворованных бюджетных средств, и так по всем гос предприятиям. Совковое дремучее болото, сборище тупиц и казнокрадов...
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09.06.2020 11:52 Ответить
Сергей, Вы, очевидно, не совсем в теме. Бюджетные средства не направлялись на ДП АНТОНОВ, а использовались собственные, заработанные авиакомпанией. Ну и про ноль и палку Вы, возможно, тоже без понимания написали.
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09.06.2020 11:59 Ответить
А сколько было произведено и реализовано самолетов за 30 лет? Эксплуатируют былые достижения. Нет убытков и слава Богу? Ну тогда возьмите результаты деятельности гос предприятий вообще. Или просто оглянитесь вокруг, можно еще сравнить ВВП Украины с валовым доходом какой нибудь "тойоты" или "дженерал моторорс". Про Илона Маска промолчу...
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09.06.2020 12:15 Ответить
Для того, чтобы продать самолеты, нужно чтобы их кто-то купил. Если государство не выделяет деньги на закупку, то где взять деньги на развитие. Про Илона Маска найдите статью в Интернете, где рассказано, где он берет деньги. Коротко - практически все госзаказы.
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09.06.2020 12:21 Ответить
Что бы самолеты покупали, они должны быть востребованы, кака и все остальное на рынке.
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09.06.2020 12:25 Ответить
Как, очепятка по Фрейду, хотя действительно кака...
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09.06.2020 12:28 Ответить
Женя, не мечи бисер! Те кто ни хрена в своей жизни никогда не создавали - все равно не поймут. Ну про сборище тупиц и казнокрадов - это чисто по Фрейду: они себя любимых проецируют на всех остальных
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09.06.2020 14:01 Ответить
какой смысл тратиться на реанимацию трупа...
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09.06.2020 11:59 Ответить
Это вы о Донце? Согласен. Какую эффективность вы ждали, назначая на такую должность 70-и летнего дедушку?
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09.06.2020 12:08 Ответить
а что Донец - он не фокусник, волшебной палочки не имеет. На его место хоть кого назначь результат будет примерно тем же. Самое обидное, что даже если бы ПО Антонова представляло собой здоровячка времен распада СССР - с сохранившимся персоналом и производственными мощностями, то без пакета заказов оно бы все равно закончило так же, как сейчас. Ведь отдавать продукцию в долгий лизинг все равно бы не получилось...крест со всех сторон...
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09.06.2020 12:37 Ответить
Не буду читать вам лекцию о современных системах управления предприятием. Задам всего один вопрос: " Тот самый "пакет заказов", который вы упомянули, он откуда, по вашему должен появиться на заводе?" А теперь сопоставьте ваш ответ с личностью Донца (и его возрастом).
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09.06.2020 13:01 Ответить
54 года.. это что уже труп?
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09.06.2020 14:20 Ответить
шо там Савченко и её миномёты ?
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09.06.2020 12:05 Ответить
Сидит на ZIКе, и несет бред...
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09.06.2020 12:16 Ответить
Надеюсь это преддверие к улучшению работы компании, а не ее ликвидации.
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09.06.2020 12:17 Ответить
Всем кто в теме хорошо известно что любое госпредприятияе это коррупционное днище.
Схемы и откаты там идут на всех уровнях, в отличии от частных где коррупция минимизирована, поэтому эффективность всех этих антоновых и прочих тысяч госговна нулевая.
Украину спасет только заход мировых корпорации, у которых уже есть рынки сбыта и технологии. Корпорации модернизируют существующее отсталые госпредприятия и запускают их в нормальную работу, а это реальный рост ВВП. Примеров таких предприятий много. Главное не отдавать украинские госпредприятия свинособакам с севера или нашим олигархам, а то порежут на металл.
Единственные кто против такой модели развития - наш олигархат, потому что они перестают быть хозяевами страны и конченные совки, которым олигархат промыл мозг через свои телеканалы и которые передергивают на отсталые совковые предприятия и былую мощь
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09.06.2020 12:54 Ответить
ага, вы б это покойному Кирпе рассказали, что госпредприятие - это днище...
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09.06.2020 14:21 Ответить
Предлагать НЕ реальный план - много ума не надо. Вы отдаете себе отчет, что противоречите сами себе: сначала говорите о коррупционном дне (в чем абсолютно правы), а потом говорите о заходе мировых корпораций?
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09.06.2020 13:10 Ответить
А почему не посадили, а только уволили???
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09.06.2020 13:36 Ответить
Первое что делают это АУДИТ. Жопа Абромавичуса уже год в управлении. Где аудит предприятий укробортнпрома? Затем по результатам( всех воров) в тюрьму,конфискация и т.д. И затем АНАЛИЗ с ПЛАНАМИ прибыльной работы и РАЗВИТИЯ .За год нуль всего!Без национального лоукоста на основе АН( заказов государства) этой отрасли капец. Программой предусмотреть сколько лайнеров построить,каких,для каких областей( гражданка,войска,транспортная авиация,экспорт,МВД,МЧС,сельское хозяйство). Восстановить производство алюминия и титана. И цветмет заработает и авиапром ( в том числе и двигатели запорожские будут востребованы. Но эти Соросовские жопы,или любые другие жопы уродов призваны тихо уничтожать ещё достаточно конкурентные изделия. НИЧЕГО не создано ,только 30 лет грабеж наследия"отсталого совка". Мы конкурентны,наши авиасудна ДО СИХ ПОР востребованы( старье) Кто несёт чепуху что мы отстали? Просто это такая"конкуренция". Посадили макак в управление колонией и все ее конкурентные производства тихо порежут( как самый большой круизный флот,крупнейшие судостроительные заводы,химию,цветную металлургию.сейчас добрались до генерации э/э.) Тихо идёт уничтожении индустрии под всякие"шумы"(кто кого как назвал,сколько раз,и кому дали в табло,короносранус и т.д)
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09.06.2020 14:37 Ответить
Совок, что ты из своего совкового говна куда продал ша 30 лет?
Все что экспортирует СНГ это сырье, точка.
Потому что все остальное - или полное говно, как советский автопром или неконкурентно ввиду неэффективной организации производственных цепочек.
Потому что в СССР не было конкуренции и никто не занимался оптимизацией, как результат создавали заводы на пол города, на которых произвести продукцию в 10 раз дороже чем на западных аналогичных заводов.
Гигантомания, куча персонала, сумасшедшие деньги на обогрев и т.д и на выхлопе имеем неконкурентную продукцию.
Было бы хоть что-то конкурентное, улетало бы на запад, а так только зерно и металл.
Очнитесь совковые старперы, из-за вашей красной чумы мы отстали на 100 лет от всего цивилизованного мира. У нас нет ни рынков ни брендов и то что мы сырьевые неконекурентные придатки виной только совок.
И они еще предлагают из бюджета, т.е. из наших налогов финансировать постройку самолетов.
Иди сам финансируй постройку Анов со своей пенсии.
Достал это тупорылый совок, электорат бубочек и овощей нихера не понимающий в экономике, который не хочет верить в суровую реальность, а верит в какие-то заговоры и прочее.
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09.06.2020 14:55 Ответить
Шануймося українці!
Звертаю Вашу увагу,що в Україні,майже всі цивільні підприємства,були прикриттям ВПК.
На львівському " Електроні"-телевізор,то була не основна продукція!!!!!!!!
На " Антонов" працював весь СССР. Після розвалу Росія спромоглася на таке позорище,
як "СуперДжет"-що нам казати.Підозрюю,що після короновірусу,світовий авіапром,
чекає банкротство,особливо в частині "ДжамбоДжетів ."
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09.06.2020 18:05 Ответить
Вместо закупки Аваковым 55 французских (из них 21 - бу) вертолетов - за 551 млн евро - надо было эти деньги вложить в создание и закупку нескольких украинских вертолетов.
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - можно было бы создать отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
И можно было бы закупать уже свои вертолеты (вначале за счет госбюджета, затем уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.

Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.

За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.

Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова.
По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас аналогичный запрет без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством.

Увидим, появились ли государственные мужи во власти или власть интересуют только откаты.
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09.06.2020 20:04 Ответить
 
 