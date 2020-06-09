"Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства
Державний концерн "Укроборонпром" ухвалив рішення про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну, відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичусом 9 червня.
Тимчасовим виконувачем обов'язків призначено Олександра Лося, віцепрезидент з проєктування ДП "Антонов".
Напередодні комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.
Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства "Антонов".
За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.
Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.
Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.
Будь ласка, зачекайте...
Схемы и откаты там идут на всех уровнях, в отличии от частных где коррупция минимизирована, поэтому эффективность всех этих антоновых и прочих тысяч госговна нулевая.
Украину спасет только заход мировых корпорации, у которых уже есть рынки сбыта и технологии. Корпорации модернизируют существующее отсталые госпредприятия и запускают их в нормальную работу, а это реальный рост ВВП. Примеров таких предприятий много. Главное не отдавать украинские госпредприятия свинособакам с севера или нашим олигархам, а то порежут на металл.
Единственные кто против такой модели развития - наш олигархат, потому что они перестают быть хозяевами страны и конченные совки, которым олигархат промыл мозг через свои телеканалы и которые передергивают на отсталые совковые предприятия и былую мощь
Все что экспортирует СНГ это сырье, точка.
Потому что все остальное - или полное говно, как советский автопром или неконкурентно ввиду неэффективной организации производственных цепочек.
Потому что в СССР не было конкуренции и никто не занимался оптимизацией, как результат создавали заводы на пол города, на которых произвести продукцию в 10 раз дороже чем на западных аналогичных заводов.
Гигантомания, куча персонала, сумасшедшие деньги на обогрев и т.д и на выхлопе имеем неконкурентную продукцию.
Было бы хоть что-то конкурентное, улетало бы на запад, а так только зерно и металл.
Очнитесь совковые старперы, из-за вашей красной чумы мы отстали на 100 лет от всего цивилизованного мира. У нас нет ни рынков ни брендов и то что мы сырьевые неконекурентные придатки виной только совок.
И они еще предлагают из бюджета, т.е. из наших налогов финансировать постройку самолетов.
Иди сам финансируй постройку Анов со своей пенсии.
Достал это тупорылый совок, электорат бубочек и овощей нихера не понимающий в экономике, который не хочет верить в суровую реальность, а верит в какие-то заговоры и прочее.
Звертаю Вашу увагу,що в Україні,майже всі цивільні підприємства,були прикриттям ВПК.
На львівському " Електроні"-телевізор,то була не основна продукція!!!!!!!!
На " Антонов" працював весь СССР. Після розвалу Росія спромоглася на таке позорище,
як "СуперДжет"-що нам казати.Підозрюю,що після короновірусу,світовий авіапром,
чекає банкротство,особливо в частині "ДжамбоДжетів ."
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - можно было бы создать отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
И можно было бы закупать уже свои вертолеты (вначале за счет госбюджета, затем уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова.
По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас аналогичный запрет без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством.
Увидим, появились ли государственные мужи во власти или власть интересуют только откаты.