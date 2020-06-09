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перевірка (1208) Укроборонпром (1725) ДП "Антонов" (241)

"Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства

Державний концерн "Укроборонпром" ухвалив рішення про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну, відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичусом 9 червня.

Тимчасовим виконувачем обов'язків призначено Олександра Лося, віцепрезидент з проєктування ДП "Антонов".

Напередодні комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства "Антонов".

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За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

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Топ коментарі
+5
З0 лет чего то пыжатся, а на выхлопе ноль без палки, миллиарды разворованных бюджетных средств, и так по всем гос предприятиям. Совковое дремучее болото, сборище тупиц и казнокрадов...
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09.06.2020 11:52
+5
Сергей, Вы, очевидно, не совсем в теме. Бюджетные средства не направлялись на ДП АНТОНОВ, а использовались собственные, заработанные авиакомпанией. Ну и про ноль и палку Вы, возможно, тоже без понимания написали.
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09.06.2020 11:59
+4
Это вы о Донце? Согласен. Какую эффективность вы ждали, назначая на такую должность 70-и летнего дедушку?
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09.06.2020 12:08
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З0 лет чего то пыжатся, а на выхлопе ноль без палки, миллиарды разворованных бюджетных средств, и так по всем гос предприятиям. Совковое дремучее болото, сборище тупиц и казнокрадов...
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09.06.2020 11:52 Відповісти
Сергей, Вы, очевидно, не совсем в теме. Бюджетные средства не направлялись на ДП АНТОНОВ, а использовались собственные, заработанные авиакомпанией. Ну и про ноль и палку Вы, возможно, тоже без понимания написали.
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09.06.2020 11:59 Відповісти
А сколько было произведено и реализовано самолетов за 30 лет? Эксплуатируют былые достижения. Нет убытков и слава Богу? Ну тогда возьмите результаты деятельности гос предприятий вообще. Или просто оглянитесь вокруг, можно еще сравнить ВВП Украины с валовым доходом какой нибудь "тойоты" или "дженерал моторорс". Про Илона Маска промолчу...
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09.06.2020 12:15 Відповісти
Для того, чтобы продать самолеты, нужно чтобы их кто-то купил. Если государство не выделяет деньги на закупку, то где взять деньги на развитие. Про Илона Маска найдите статью в Интернете, где рассказано, где он берет деньги. Коротко - практически все госзаказы.
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09.06.2020 12:21 Відповісти
Что бы самолеты покупали, они должны быть востребованы, кака и все остальное на рынке.
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09.06.2020 12:25 Відповісти
Как, очепятка по Фрейду, хотя действительно кака...
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09.06.2020 12:28 Відповісти
Женя, не мечи бисер! Те кто ни хрена в своей жизни никогда не создавали - все равно не поймут. Ну про сборище тупиц и казнокрадов - это чисто по Фрейду: они себя любимых проецируют на всех остальных
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09.06.2020 14:01 Відповісти
какой смысл тратиться на реанимацию трупа...
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09.06.2020 11:59 Відповісти
Это вы о Донце? Согласен. Какую эффективность вы ждали, назначая на такую должность 70-и летнего дедушку?
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09.06.2020 12:08 Відповісти
а что Донец - он не фокусник, волшебной палочки не имеет. На его место хоть кого назначь результат будет примерно тем же. Самое обидное, что даже если бы ПО Антонова представляло собой здоровячка времен распада СССР - с сохранившимся персоналом и производственными мощностями, то без пакета заказов оно бы все равно закончило так же, как сейчас. Ведь отдавать продукцию в долгий лизинг все равно бы не получилось...крест со всех сторон...
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09.06.2020 12:37 Відповісти
Не буду читать вам лекцию о современных системах управления предприятием. Задам всего один вопрос: " Тот самый "пакет заказов", который вы упомянули, он откуда, по вашему должен появиться на заводе?" А теперь сопоставьте ваш ответ с личностью Донца (и его возрастом).
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09.06.2020 13:01 Відповісти
54 года.. это что уже труп?
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09.06.2020 14:20 Відповісти
шо там Савченко и её миномёты ?
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09.06.2020 12:05 Відповісти
Сидит на ZIКе, и несет бред...
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09.06.2020 12:16 Відповісти
Надеюсь это преддверие к улучшению работы компании, а не ее ликвидации.
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09.06.2020 12:17 Відповісти
Всем кто в теме хорошо известно что любое госпредприятияе это коррупционное днище.
Схемы и откаты там идут на всех уровнях, в отличии от частных где коррупция минимизирована, поэтому эффективность всех этих антоновых и прочих тысяч госговна нулевая.
Украину спасет только заход мировых корпорации, у которых уже есть рынки сбыта и технологии. Корпорации модернизируют существующее отсталые госпредприятия и запускают их в нормальную работу, а это реальный рост ВВП. Примеров таких предприятий много. Главное не отдавать украинские госпредприятия свинособакам с севера или нашим олигархам, а то порежут на металл.
Единственные кто против такой модели развития - наш олигархат, потому что они перестают быть хозяевами страны и конченные совки, которым олигархат промыл мозг через свои телеканалы и которые передергивают на отсталые совковые предприятия и былую мощь
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09.06.2020 12:54 Відповісти
ага, вы б это покойному Кирпе рассказали, что госпредприятие - это днище...
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09.06.2020 14:21 Відповісти
Предлагать НЕ реальный план - много ума не надо. Вы отдаете себе отчет, что противоречите сами себе: сначала говорите о коррупционном дне (в чем абсолютно правы), а потом говорите о заходе мировых корпораций?
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09.06.2020 13:10 Відповісти
А почему не посадили, а только уволили???
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09.06.2020 13:36 Відповісти
Первое что делают это АУДИТ. Жопа Абромавичуса уже год в управлении. Где аудит предприятий укробортнпрома? Затем по результатам( всех воров) в тюрьму,конфискация и т.д. И затем АНАЛИЗ с ПЛАНАМИ прибыльной работы и РАЗВИТИЯ .За год нуль всего!Без национального лоукоста на основе АН( заказов государства) этой отрасли капец. Программой предусмотреть сколько лайнеров построить,каких,для каких областей( гражданка,войска,транспортная авиация,экспорт,МВД,МЧС,сельское хозяйство). Восстановить производство алюминия и титана. И цветмет заработает и авиапром ( в том числе и двигатели запорожские будут востребованы. Но эти Соросовские жопы,или любые другие жопы уродов призваны тихо уничтожать ещё достаточно конкурентные изделия. НИЧЕГО не создано ,только 30 лет грабеж наследия"отсталого совка". Мы конкурентны,наши авиасудна ДО СИХ ПОР востребованы( старье) Кто несёт чепуху что мы отстали? Просто это такая"конкуренция". Посадили макак в управление колонией и все ее конкурентные производства тихо порежут( как самый большой круизный флот,крупнейшие судостроительные заводы,химию,цветную металлургию.сейчас добрались до генерации э/э.) Тихо идёт уничтожении индустрии под всякие"шумы"(кто кого как назвал,сколько раз,и кому дали в табло,короносранус и т.д)
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09.06.2020 14:37 Відповісти
Совок, что ты из своего совкового говна куда продал ша 30 лет?
Все что экспортирует СНГ это сырье, точка.
Потому что все остальное - или полное говно, как советский автопром или неконкурентно ввиду неэффективной организации производственных цепочек.
Потому что в СССР не было конкуренции и никто не занимался оптимизацией, как результат создавали заводы на пол города, на которых произвести продукцию в 10 раз дороже чем на западных аналогичных заводов.
Гигантомания, куча персонала, сумасшедшие деньги на обогрев и т.д и на выхлопе имеем неконкурентную продукцию.
Было бы хоть что-то конкурентное, улетало бы на запад, а так только зерно и металл.
Очнитесь совковые старперы, из-за вашей красной чумы мы отстали на 100 лет от всего цивилизованного мира. У нас нет ни рынков ни брендов и то что мы сырьевые неконекурентные придатки виной только совок.
И они еще предлагают из бюджета, т.е. из наших налогов финансировать постройку самолетов.
Иди сам финансируй постройку Анов со своей пенсии.
Достал это тупорылый совок, электорат бубочек и овощей нихера не понимающий в экономике, который не хочет верить в суровую реальность, а верит в какие-то заговоры и прочее.
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09.06.2020 14:55 Відповісти
Шануймося українці!
Звертаю Вашу увагу,що в Україні,майже всі цивільні підприємства,були прикриттям ВПК.
На львівському " Електроні"-телевізор,то була не основна продукція!!!!!!!!
На " Антонов" працював весь СССР. Після розвалу Росія спромоглася на таке позорище,
як "СуперДжет"-що нам казати.Підозрюю,що після короновірусу,світовий авіапром,
чекає банкротство,особливо в частині "ДжамбоДжетів ."
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09.06.2020 18:05 Відповісти
Вместо закупки Аваковым 55 французских (из них 21 - бу) вертолетов - за 551 млн евро - надо было эти деньги вложить в создание и закупку нескольких украинских вертолетов.
551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - можно было бы создать отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
И можно было бы закупать уже свои вертолеты (вначале за счет госбюджета, затем уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.

Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.

За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.

Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова.
По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас аналогичный запрет без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством.

Увидим, появились ли государственные мужи во власти или власть интересуют только откаты.
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09.06.2020 20:04 Відповісти
 
 