"Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства

Державний концерн "Укроборонпром" ухвалив рішення про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну, відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айворасом Абромавичусом 9 червня.

Тимчасовим виконувачем обов'язків призначено Олександра Лося, віцепрезидент з проєктування ДП "Антонов".

Напередодні комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства "Антонов".

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За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.