Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів
Президент США Дональд Трамп погрожує колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону кримінальною відповідальністю в разі, якщо він опублікує книгу про роботу в Білому домі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.
Трамп заявив журналістам, що Болтон знає про наявність у його книзі секретної інформації.
"Я буду вважати секретною будь-яку розмову зі мною як з президентом. Тож якщо він написав книгу, і якщо вона вийде, він порушить закон", - заявив Трамп, додавши, що "це називається кримінальною відповідальністю".
Генпрокурор Вільям Барр заявив, що міністерство юстиції намагалося змусити Болтона видалити з книги засекречену інформацію.
Книга Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" має вийти 23 червня. У книзі, за інформацією видавництва Саймон і Шустер, міститься детальна інформація про відносини Трампа з Китаєм, Україною, Росією, Північною Кореєю, Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною.
"Дональд Трамп не хотів би, щоб ви прочитали цю книгу", - кажуть у видавництві.
10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона.
11 листопада 2019 року стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.
30 січня Білий дім виступив проти публікації книги Болтона.
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вон нормально рассказано за это.
Болтон типо дурачек и подставляется, как говорит Трамп? - не думаю. Он дед блин нафиг, 94 года(ну, пусть 80), какой прикол ему потом бегать по судам и сидеть на
бутылкенарах то?
(хотя может быть этого там и не будет? ))))) но.. знает кошка чье мясо съела (с)
лох