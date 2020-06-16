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Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів

Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів

Президент США Дональд Трамп погрожує колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону кримінальною відповідальністю в разі, якщо він опублікує книгу про роботу в Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

Трамп заявив журналістам, що Болтон знає про наявність у його книзі секретної інформації.

"Я буду вважати секретною будь-яку розмову зі мною як з президентом. Тож якщо він написав книгу, і якщо вона вийде, він порушить закон", - заявив Трамп, додавши, що "це називається кримінальною відповідальністю".

Генпрокурор Вільям Барр заявив, що міністерство юстиції намагалося змусити Болтона видалити з книги засекречену інформацію.

Книга Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" має вийти 23 червня. У книзі, за інформацією видавництва Саймон і Шустер, міститься детальна інформація про відносини Трампа з Китаєм, Україною, Росією, Північною Кореєю, Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Також читайте: Білий дім хоче відредагувати книгу Болтона: "У рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації"

"Дональд Трамп не хотів би, щоб ви прочитали цю книгу", - кажуть у видавництві.

10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона.

11 листопада 2019 року стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

30 січня Білий дім виступив проти публікації книги Болтона.

Автор: 

мемуари (9) Трамп Дональд (5619) Болтон Джон (111)


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Топ коментарі
+18
А Трамп уже забезпечив собі 100% "свого прокурора"? Якщо ні, то хай спитається "Членограя" нашого - він навчить, як це зробить...
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16.06.2020 08:18
+10
ну...заранее утверждать что там гос.тайна, не прочитав книгу - это значит действительно есть чего бояться неумеренному в своих высказываниях и желаниях Трампу
(хотя может быть этого там и не будет? ))))) но.. знает кошка чье мясо съела (с)
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16.06.2020 08:38
+9
У Трампа неслабо так припекает.
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16.06.2020 08:21
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В мемуарах будет указано как они с Трампом по молодости по бабам ходили?
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16.06.2020 08:16 Відповісти
или как Трамп с ****** в сауне розовых мальчиков в *животики* целовали
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16.06.2020 09:58 Відповісти
А Трамп уже забезпечив собі 100% "свого прокурора"? Якщо ні, то хай спитається "Членограя" нашого - він навчить, як це зробить...
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16.06.2020 08:18 Відповісти
Сизоносий миролюбний реформатор теж міг би розсказати Трампу, як за один день пропхати свого кума в Генпрокурори, нагнувши ВР, щоб та прийняла спеціальний закон під це.
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Ляпнув, що в воду перднув, да зелебобік?
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16.06.2020 12:08 Відповісти
Згоден. Петрусь цим призначенням алкаша Юри в Генпрокурори таки перднув в калюжу. Це підтверджує подальша "плідна" праця пєтіного кума на цьому посту. Заарештував та посадив 100500 "кгупних гиб"...
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16.06.2020 12:43 Відповісти
От вона - піндоська "демократія".
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16.06.2020 08:21 Відповісти
До чого тут греки?
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16.06.2020 08:25 Відповісти
У Трампа неслабо так припекает.
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16.06.2020 08:21 Відповісти
Как говорится Последний Гвоздь в Крышку, - Перед Выборами.
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16.06.2020 08:22 Відповісти
Який герб Болтонів? Людина із знятою шкірою))) Трамп вже приплив))
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16.06.2020 08:24 Відповісти
https://defence-line.org/2020/06/o-knige-dzhona-boltona-chast-1/

вон нормально рассказано за это.
Болтон типо дурачек и подставляется, как говорит Трамп? - не думаю. Он дед блин нафиг, 94 года(ну, пусть 80), какой прикол ему потом бегать по судам и сидеть на бутылке нарах то?
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16.06.2020 08:24 Відповісти
выйдет по любому, реклама у книженки будь здоров. бабки потом пополам поделят (ну или как там они договорились), а читатели с интересом прочтут "секретные" анекдоты от трампа в исполнении болтона.
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16.06.2020 08:27 Відповісти
ну...заранее утверждать что там гос.тайна, не прочитав книгу - это значит действительно есть чего бояться неумеренному в своих высказываниях и желаниях Трампу
(хотя может быть этого там и не будет? ))))) но.. знает кошка чье мясо съела (с)
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16.06.2020 08:38 Відповісти
Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів - Цензор.НЕТ 1135
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16.06.2020 08:56 Відповісти
ммммммммм, знакомо как-то, еще не читал но уже осуждаю?))))))))) казламордые методички у чубатого из очка торчат)))))))
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16.06.2020 09:03 Відповісти
главное, что у Трампа хватает ума не общаться с мусорской гнидой - зеленским
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16.06.2020 09:22 Відповісти
Прямо-таки Людовик Четырнадцатый - "Государство это я"
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16.06.2020 09:22 Відповісти
трамп воюет с самыми настоящими республиканцами
лох
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16.06.2020 09:54 Відповісти
надо будет почитать...когда в сеть выложат, интересно
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16.06.2020 10:16 Відповісти
Если бы не рашкино вмешательтво американцы не избрали бы этого морального урода в президенты. В следующую каденцию (если не дай бог случится такое) он сделает себя царем по примеру пуйла и си.
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16.06.2020 10:45 Відповісти
есть экспертная оценка...- думаю, Болтон не последний идиот...))= так что не зря рыжий понтуется...
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16.06.2020 13:46 Відповісти
 
 