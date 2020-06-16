РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4918 посетителей онлайн
Новости
8 461 22

Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

Президент США Дональд Трамп угрожает бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону уголовной ответственностью в случае, если он опубликует книгу о работе в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

Трамп заявил журналистам, что Болтон знает о наличии в его книге секретной информации.

"Я буду считать секретным любой разговор со мной как с президентом. Так что если он написал книгу, и если она выйдет, он нарушит закон", - заявил Трамп, добавив, что "это называется уголовной ответственностью".

Генпрокурор Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пыталось заставить Болтона удалить из книги засекреченную информацию.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна выйти 23 июня. В книге, по информации издательства Саймон и Шустер, содержится детальная информация об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом хочет отредактировать книгу Болтона: "В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации"

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", - говорят в издательстве.

10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.

11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

30 января Белый дом выступил против публикации книги Болтона.

мемуары (14) Трамп Дональд (5204) Болтон Джон (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
А Трамп уже забезпечив собі 100% "свого прокурора"? Якщо ні, то хай спитається "Членограя" нашого - він навчить, як це зробить...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:18
+10
ну...заранее утверждать что там гос.тайна, не прочитав книгу - это значит действительно есть чего бояться неумеренному в своих высказываниях и желаниях Трампу
(хотя может быть этого там и не будет? ))))) но.. знает кошка чье мясо съела (с)
показать весь комментарий
16.06.2020 08:38
+9
У Трампа неслабо так припекает.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мемуарах будет указано как они с Трампом по молодости по бабам ходили?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:16 Ответить
или как Трамп с ****** в сауне розовых мальчиков в *животики* целовали
показать весь комментарий
16.06.2020 09:58 Ответить
А Трамп уже забезпечив собі 100% "свого прокурора"? Якщо ні, то хай спитається "Членограя" нашого - він навчить, як це зробить...
показать весь комментарий
16.06.2020 08:18 Ответить
Сизоносий миролюбний реформатор теж міг би розсказати Трампу, як за один день пропхати свого кума в Генпрокурори, нагнувши ВР, щоб та прийняла спеціальний закон під це.
показать весь комментарий
16.06.2020 09:54 Ответить
Ляпнув, що в воду перднув, да зелебобік?
показать весь комментарий
16.06.2020 12:08 Ответить
Згоден. Петрусь цим призначенням алкаша Юри в Генпрокурори таки перднув в калюжу. Це підтверджує подальша "плідна" праця пєтіного кума на цьому посту. Заарештував та посадив 100500 "кгупних гиб"...
показать весь комментарий
16.06.2020 12:43 Ответить
От вона - піндоська "демократія".
показать весь комментарий
16.06.2020 08:21 Ответить
До чого тут греки?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:25 Ответить
У Трампа неслабо так припекает.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:21 Ответить
Как говорится Последний Гвоздь в Крышку, - Перед Выборами.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:22 Ответить
Який герб Болтонів? Людина із знятою шкірою))) Трамп вже приплив))
показать весь комментарий
16.06.2020 08:24 Ответить
https://defence-line.org/2020/06/o-knige-dzhona-boltona-chast-1/

вон нормально рассказано за это.
Болтон типо дурачек и подставляется, как говорит Трамп? - не думаю. Он дед блин нафиг, 94 года(ну, пусть 80), какой прикол ему потом бегать по судам и сидеть на бутылке нарах то?
показать весь комментарий
16.06.2020 08:24 Ответить
выйдет по любому, реклама у книженки будь здоров. бабки потом пополам поделят (ну или как там они договорились), а читатели с интересом прочтут "секретные" анекдоты от трампа в исполнении болтона.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:27 Ответить
ну...заранее утверждать что там гос.тайна, не прочитав книгу - это значит действительно есть чего бояться неумеренному в своих высказываниях и желаниях Трампу
(хотя может быть этого там и не будет? ))))) но.. знает кошка чье мясо съела (с)
показать весь комментарий
16.06.2020 08:38 Ответить
Трамп пригрозив Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів - Цензор.НЕТ 1135
показать весь комментарий
16.06.2020 08:56 Ответить
ммммммммм, знакомо как-то, еще не читал но уже осуждаю?))))))))) казламордые методички у чубатого из очка торчат)))))))
показать весь комментарий
16.06.2020 09:03 Ответить
главное, что у Трампа хватает ума не общаться с мусорской гнидой - зеленским
показать весь комментарий
16.06.2020 09:22 Ответить
Прямо-таки Людовик Четырнадцатый - "Государство это я"
показать весь комментарий
16.06.2020 09:22 Ответить
трамп воюет с самыми настоящими республиканцами
лох
показать весь комментарий
16.06.2020 09:54 Ответить
надо будет почитать...когда в сеть выложат, интересно
показать весь комментарий
16.06.2020 10:16 Ответить
Если бы не рашкино вмешательтво американцы не избрали бы этого морального урода в президенты. В следующую каденцию (если не дай бог случится такое) он сделает себя царем по примеру пуйла и си.
показать весь комментарий
16.06.2020 10:45 Ответить
есть экспертная оценка...- думаю, Болтон не последний идиот...))= так что не зря рыжий понтуется...
показать весь комментарий
16.06.2020 13:46 Ответить
 
 