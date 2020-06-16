Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

Президент США Дональд Трамп угрожает бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону уголовной ответственностью в случае, если он опубликует книгу о работе в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

Трамп заявил журналистам, что Болтон знает о наличии в его книге секретной информации.

"Я буду считать секретным любой разговор со мной как с президентом. Так что если он написал книгу, и если она выйдет, он нарушит закон", - заявил Трамп, добавив, что "это называется уголовной ответственностью".

Генпрокурор Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пыталось заставить Болтона удалить из книги засекреченную информацию.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна выйти 23 июня. В книге, по информации издательства Саймон и Шустер, содержится детальная информация об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом хочет отредактировать книгу Болтона: "В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации"

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", - говорят в издательстве.

10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.

11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

30 января Белый дом выступил против публикации книги Болтона.