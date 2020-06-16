Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова
Вищий антикорупційний суд 16 червня провів підготовче засідання щодо "бурштинової" справи Розенблата-Полякова.
Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.
На підготовчому засіданні прокурор вручив копії обвинувальних актів, а суд призначив наступне засідання на 17 червня.
Засідання вдалося провести з п'ятої спроби. Чотири рази (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд був змушений відкладати підготовче розгляд, тому що приходили не всі підозрювані.
Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.
5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому - до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.
У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.
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А по суті його дійсно притіснюють, і це видно з самого формулювання обвинувачення.
І якщо ти вважаєш "зебілом" людину яка ставиться до людини вирок відносно якої не набрав законної чинності як до невинної, то питання того хто з нас "зебіл" та "гомосос" незалежним спостерігачем з європейською правосвідомістю буде вирішено далеко не на твою користь
Порох уже больше года не Президент.
Наприклад, згідно обліку від такої-то дати у стратегічних сховищах X тон зерна, а станом на дату таку-то вже на 97% менше.