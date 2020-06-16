Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова

Вищий антикорупційний суд 16 червня провів підготовче засідання щодо "бурштинової" справи Розенблата-Полякова.

Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

На підготовчому засіданні прокурор вручив копії обвинувальних актів, а суд призначив наступне засідання на 17 червня.

Засідання вдалося провести з п'ятої спроби. Чотири рази (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд був змушений відкладати підготовче розгляд, тому що приходили не всі підозрювані.

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Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому - до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.