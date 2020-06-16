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Новини Справа Розенблата і Полякова
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Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова

Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова

Вищий антикорупційний суд 16 червня провів підготовче засідання щодо "бурштинової" справи Розенблата-Полякова.

Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

На підготовчому засіданні прокурор вручив копії обвинувальних актів, а суд призначив наступне засідання на 17 червня.

Засідання вдалося провести з п'ятої спроби. Чотири рази (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд був змушений відкладати підготовче розгляд, тому що приходили не всі підозрювані.

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Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому - до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

Автор: 

Поляков (160) Розенблат (189) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+18
Xищение 97% стратегических запасов зерна из госрезерва - расследовать будете, "правоохоронцi" ?
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16.06.2020 14:13
+15
Ждем криков сои о притеснении честнейшего депутата Розенблата из БПП.
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16.06.2020 14:06
+13
Как в песне "Попытка №5"
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16.06.2020 14:05
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Как в песне "Попытка №5"
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16.06.2020 14:05 Відповісти
Народ святой земли
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16.06.2020 14:06 Відповісти
Ждем криков сои о притеснении честнейшего депутата Розенблата из БПП.
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16.06.2020 14:06 Відповісти
Чесність - це не питання кримінального провадження.
А по суті його дійсно притіснюють, і це видно з самого формулювання обвинувачення.
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16.06.2020 14:49 Відповісти
доведеться тебе перенести в зебіли...
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16.06.2020 15:49 Відповісти
Хлопче, не сміши мої нептуни. "Зебіли" - це в першу чергу неповага до права. Це думка про допустимість провадження на вимогу преЗедента "з народу" неправового судилища виключно через одіозність обвинуваченого.
І якщо ти вважаєш "зебілом" людину яка ставиться до людини вирок відносно якої не набрав законної чинності як до невинної, то питання того хто з нас "зебіл" та "гомосос" незалежним спостерігачем з європейською правосвідомістю буде вирішено далеко не на твою користь
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16.06.2020 16:29 Відповісти
Дивно що здатна не вважати себе "зебілом" і не поважати презумпцію невинуватості одночасно.
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16.06.2020 16:31 Відповісти
давай кричи не соєвий за зерно із держрезерву,не переводь стрілки,справа розенблата вже в суді.
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16.06.2020 19:38 Відповісти
В параше жди, вдыхай по глубже.
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16.06.2020 22:03 Відповісти
жопаблок буде кричати...-там івреїв більше.
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17.06.2020 06:01 Відповісти
А агент Евгений Плейшнер так же участвует в этой операции.
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16.06.2020 14:10 Відповісти
Потому что приходили не все подозреваемые, странно а должны были слетаться как мухи на мед.
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16.06.2020 14:12 Відповісти
Xищение 97% стратегических запасов зерна из госрезерва - расследовать будете, "правоохоронцi" ?
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16.06.2020 14:13 Відповісти
ну 3% ж осталось. Не на часі...
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16.06.2020 14:16 Відповісти
В тебя Альцгеймер вселился.
Порох уже больше года не Президент.
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16.06.2020 15:04 Відповісти
Без сарказму: Ви могли б надати інформацію, коли саме сталися "хіщенія", якщо сталися?
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16.06.2020 15:32 Відповісти
Недавно, конечно. Кому выгодно чтобы страна стала голодать ? Только тому кто хочет захватить власть на волне народного недовольства.
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16.06.2020 15:35 Відповісти
Ааааа, все ясно. Тобто я можу назвати ворюгою будь-кого, кому "вигідно" красти? Завжди вважав, що це називається "мотив". А як щодо доказів? Якась інформація є?
Наприклад, згідно обліку від такої-то дати у стратегічних сховищах X тон зерна, а станом на дату таку-то вже на 97% менше.
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16.06.2020 16:08 Відповісти
Это ты на суде расскажешь, после падения зелёного режима.
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16.06.2020 16:14 Відповісти
так в прокуратуру-до Бєні диктовой тобі звертатись...
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17.06.2020 06:02 Відповісти
Ты такое название себе выбрал ,а сам такой тупой.
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16.06.2020 22:04 Відповісти
Конечно будут,со сто пятой попытки примерно или с тысяча сто пятой.
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16.06.2020 14:42 Відповісти
посмотрим зе отличается от шоколада, и в какую сторону.
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16.06.2020 14:27 Відповісти
ну может, хоть с десятой (или с какой там?) попытки...
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Попытка не пытка. Хот бы и десятая.
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16.06.2020 14:47 Відповісти
они уже 5 лет сидеть должны!!!
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16.06.2020 14:57 Відповісти
Показником ефективності цього суду будуть тільки вироки по суддя хабарникам. Усе решта, це не показник, це політика!
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16.06.2020 15:18 Відповісти
І тут суди, рехформовані пециками-вже сьогодні бумерангом битимуть і по ним самим.
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16.06.2020 15:28 Відповісти
Пів року (з 12 місяця 2019 року по травень 2020) суд збирав до купи всіх підозрюваних. Нарешті зібрав,це шалений прогрес,набачений успіх.
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16.06.2020 15:30 Відповісти
у Авакяна-бензина на бобіках не було...
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17.06.2020 06:04 Відповісти
Зебіли, а ну-ка, давайте, налітайте сюди стосовно "144 потужних реформ Порошенко"
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16.06.2020 15:46 Відповісти
ВАС, НАС, НАБУ, *****, САПУ, БАБУ... А ОТ ШО НА ВИХЛОПІ? СКІЛЬКИ НА НИХ ЗАТРАЧЕНО І ЯКА КОРИСТЬ ВІД НИХ?
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16.06.2020 15:51 Відповісти
зебіл, не знаю, чи ти зрозуміє, що для початку користь в тому, що самі інституції створені і як-не-як функціонують... Результати - не одразу... А, буває, що інститути, створені для реформ - навіть стають антидемократичними.
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16.06.2020 15:55 Відповісти
Ан Мур - і етім всьо сказано
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16.06.2020 16:34 Відповісти
Так Розенблат, за которого лох так и не отсидел, уже давно в Израиле... Все претензии к лоху-охраннику.
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16.06.2020 17:37 Відповісти
нє лоху, а-гою.
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17.06.2020 06:05 Відповісти
Нема діла в економіці - будуть засипать очі виборцям судовими процесами. Воно працює
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16.06.2020 18:03 Відповісти
.Бла., бла., бла...---- жи..... своих не бросают.!
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16.06.2020 18:20 Відповісти
- Якщо ми є народ України, то ми найвища гілка влади! Якщо нас обкрадають, а ті яким ми платимо захмарні зар.платні, щоб боронили наші статки цього не роблять, ми повинні їх звільнити і робити це самі. Ми повинні скасувати всі закони які написані не на користь українців і почати знищувати тих хто знищує нас. Або терпіти поки нас не знищать !!!!
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16.06.2020 19:11 Відповісти
стрясут бабла и закроют дело
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16.06.2020 20:30 Відповісти
Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова - Цензор.НЕТ 8726
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16.06.2020 21:19 Відповісти
Это янтарь или гамняшка?
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16.06.2020 22:06 Відповісти
те про що ви говориш, так не тримають. Такий варіант доречі ціну має і на аукціонє сотбіс, так бюджет Вільної Незалежної звичайно при мінус 63 лярда..... перекриє. Красса. Достояніє Гасударства.
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16.06.2020 22:50 Відповісти
Вычистить эту странную процессуальную трюхню. ОБЯЗАТЕЛЬНО лично повестка,а затем пришел,не пришел( не важно будеш сидеть,нет,для тебя,твои проблемы) провели ,дали ЛИЧНО протокол заседания суда. Зачем загружать("нехватающих" судей одним делом? Не пришел-твоя проблема( при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЛМЧНОМ информировании). Хотя очень часто,( особенно что касается имущества) эти"судьи" проводят решения( часто незаконные) без присутствия ответчика,и ничего, катит ведь?
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17.06.2020 05:39 Відповісти
а судді хто...
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17.06.2020 06:06 Відповісти
 
 