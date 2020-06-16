Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова

Высший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.

Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.

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Напоминаем, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

5 октября 2018 г. дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.