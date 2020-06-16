РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11222 посетителя онлайн
Новости Дело Розенблата и Полякова
10 936 46

Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова

Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова

Высший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.

Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил иск экс-нардепа, обвиняемого по "янтарному делу", о взыскании с НАБУ 100 млн грн для возмещения морального ущерба

Напоминаем, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

5 октября 2018 г. дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

Автор: 

Поляков (195) Розенблат Борислав (186) Антикоррупционный суд (1208)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Xищение 97% стратегических запасов зерна из госрезерва - расследовать будете, "правоохоронцi" ?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:13
+15
Ждем криков сои о притеснении честнейшего депутата Розенблата из БПП.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:06
+13
Как в песне "Попытка №5"
показать весь комментарий
16.06.2020 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как в песне "Попытка №5"
показать весь комментарий
16.06.2020 14:05 Ответить
Народ святой земли
показать весь комментарий
16.06.2020 14:06 Ответить
Ждем криков сои о притеснении честнейшего депутата Розенблата из БПП.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:06 Ответить
Чесність - це не питання кримінального провадження.
А по суті його дійсно притіснюють, і це видно з самого формулювання обвинувачення.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:49 Ответить
доведеться тебе перенести в зебіли...
показать весь комментарий
16.06.2020 15:49 Ответить
Хлопче, не сміши мої нептуни. "Зебіли" - це в першу чергу неповага до права. Це думка про допустимість провадження на вимогу преЗедента "з народу" неправового судилища виключно через одіозність обвинуваченого.
І якщо ти вважаєш "зебілом" людину яка ставиться до людини вирок відносно якої не набрав законної чинності як до невинної, то питання того хто з нас "зебіл" та "гомосос" незалежним спостерігачем з європейською правосвідомістю буде вирішено далеко не на твою користь
показать весь комментарий
16.06.2020 16:29 Ответить
Дивно що здатна не вважати себе "зебілом" і не поважати презумпцію невинуватості одночасно.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:31 Ответить
давай кричи не соєвий за зерно із держрезерву,не переводь стрілки,справа розенблата вже в суді.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38 Ответить
В параше жди, вдыхай по глубже.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:03 Ответить
жопаблок буде кричати...-там івреїв більше.
показать весь комментарий
17.06.2020 06:01 Ответить
А агент Евгений Плейшнер так же участвует в этой операции.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:10 Ответить
Потому что приходили не все подозреваемые, странно а должны были слетаться как мухи на мед.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:12 Ответить
Xищение 97% стратегических запасов зерна из госрезерва - расследовать будете, "правоохоронцi" ?
показать весь комментарий
16.06.2020 14:13 Ответить
ну 3% ж осталось. Не на часі...
показать весь комментарий
16.06.2020 14:16 Ответить
В тебя Альцгеймер вселился.
Порох уже больше года не Президент.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:04 Ответить
Без сарказму: Ви могли б надати інформацію, коли саме сталися "хіщенія", якщо сталися?
показать весь комментарий
16.06.2020 15:32 Ответить
Недавно, конечно. Кому выгодно чтобы страна стала голодать ? Только тому кто хочет захватить власть на волне народного недовольства.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:35 Ответить
Ааааа, все ясно. Тобто я можу назвати ворюгою будь-кого, кому "вигідно" красти? Завжди вважав, що це називається "мотив". А як щодо доказів? Якась інформація є?
Наприклад, згідно обліку від такої-то дати у стратегічних сховищах X тон зерна, а станом на дату таку-то вже на 97% менше.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:08 Ответить
Это ты на суде расскажешь, после падения зелёного режима.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:14 Ответить
так в прокуратуру-до Бєні диктовой тобі звертатись...
показать весь комментарий
17.06.2020 06:02 Ответить
Ты такое название себе выбрал ,а сам такой тупой.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:04 Ответить
Конечно будут,со сто пятой попытки примерно или с тысяча сто пятой.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:42 Ответить
посмотрим зе отличается от шоколада, и в какую сторону.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:27 Ответить
ну может, хоть с десятой (или с какой там?) попытки...
показать весь комментарий
16.06.2020 14:40 Ответить
Попытка не пытка. Хот бы и десятая.
показать весь комментарий
16.06.2020 14:47 Ответить
они уже 5 лет сидеть должны!!!
показать весь комментарий
16.06.2020 14:57 Ответить
Показником ефективності цього суду будуть тільки вироки по суддя хабарникам. Усе решта, це не показник, це політика!
показать весь комментарий
16.06.2020 15:18 Ответить
І тут суди, рехформовані пециками-вже сьогодні бумерангом битимуть і по ним самим.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:28 Ответить
Пів року (з 12 місяця 2019 року по травень 2020) суд збирав до купи всіх підозрюваних. Нарешті зібрав,це шалений прогрес,набачений успіх.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:30 Ответить
у Авакяна-бензина на бобіках не було...
показать весь комментарий
17.06.2020 06:04 Ответить
Зебіли, а ну-ка, давайте, налітайте сюди стосовно "144 потужних реформ Порошенко"
показать весь комментарий
16.06.2020 15:46 Ответить
ВАС, НАС, НАБУ, *****, САПУ, БАБУ... А ОТ ШО НА ВИХЛОПІ? СКІЛЬКИ НА НИХ ЗАТРАЧЕНО І ЯКА КОРИСТЬ ВІД НИХ?
показать весь комментарий
16.06.2020 15:51 Ответить
зебіл, не знаю, чи ти зрозуміє, що для початку користь в тому, що самі інституції створені і як-не-як функціонують... Результати - не одразу... А, буває, що інститути, створені для реформ - навіть стають антидемократичними.
показать весь комментарий
16.06.2020 15:55 Ответить
Ан Мур - і етім всьо сказано
показать весь комментарий
16.06.2020 16:34 Ответить
Так Розенблат, за которого лох так и не отсидел, уже давно в Израиле... Все претензии к лоху-охраннику.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:37 Ответить
нє лоху, а-гою.
показать весь комментарий
17.06.2020 06:05 Ответить
Нема діла в економіці - будуть засипать очі виборцям судовими процесами. Воно працює
показать весь комментарий
16.06.2020 18:03 Ответить
.Бла., бла., бла...---- жи..... своих не бросают.!
показать весь комментарий
16.06.2020 18:20 Ответить
- Якщо ми є народ України, то ми найвища гілка влади! Якщо нас обкрадають, а ті яким ми платимо захмарні зар.платні, щоб боронили наші статки цього не роблять, ми повинні їх звільнити і робити це самі. Ми повинні скасувати всі закони які написані не на користь українців і почати знищувати тих хто знищує нас. Або терпіти поки нас не знищать !!!!
показать весь комментарий
16.06.2020 19:11 Ответить
стрясут бабла и закроют дело
показать весь комментарий
16.06.2020 20:30 Ответить
Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова - Цензор.НЕТ 8726
показать весь комментарий
16.06.2020 21:19 Ответить
Это янтарь или гамняшка?
показать весь комментарий
16.06.2020 22:06 Ответить
те про що ви говориш, так не тримають. Такий варіант доречі ціну має і на аукціонє сотбіс, так бюджет Вільної Незалежної звичайно при мінус 63 лярда..... перекриє. Красса. Достояніє Гасударства.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:50 Ответить
Вычистить эту странную процессуальную трюхню. ОБЯЗАТЕЛЬНО лично повестка,а затем пришел,не пришел( не важно будеш сидеть,нет,для тебя,твои проблемы) провели ,дали ЛИЧНО протокол заседания суда. Зачем загружать("нехватающих" судей одним делом? Не пришел-твоя проблема( при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЛМЧНОМ информировании). Хотя очень часто,( особенно что касается имущества) эти"судьи" проводят решения( часто незаконные) без присутствия ответчика,и ничего, катит ведь?
показать весь комментарий
17.06.2020 05:39 Ответить
а судді хто...
показать весь комментарий
17.06.2020 06:06 Ответить
 
 