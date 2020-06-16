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Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат

Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат

Суддя Печерського суду Сергій Вовк у четвер, 18 червня, обиратиме запобіжний захід п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення, яке оприлюднили адвокати Порошенка.

"Клопотання розписано на суддю Вовка, що нас зовсім не дивує. Про суддю Вовка існує думка, яка циркулює серед юристів, що він пов'язаний з Офісом Президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він поновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу низки причин виявилося розподілено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало", - зазначив адвокат Новіков.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що в грудні 2019 року ухвалив рішення про заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко в СІЗО, а Яну Дугарь - під домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.

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Топ коментарі
+65
Ненависть у умному и успешному человеку,который пахал за десятерых, вытаскивая страну из ямы, вваливая сотнями миллионов свои деньгив оборону, старея и седея, пока вы вкусно жрали, спокойно спали и ездили в отпуск без визы.

И ненавидели, ненавидели, ненавидели до тех пор, пока из вашей ненависти не вырос маленький зеленый человечек, смешной и провинциальный жлобик- гомункул, с вашей помощью ставший президентом самой большой страны Европы - и боящийся ответственности как огня.

Вы выбрали в президенты вашу Ненависть.
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16.06.2020 17:45
+59
Ну раз вовк значить точно на пороха нічого немає
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16.06.2020 17:42
+53
По словам защитников пятого гаранта Конституции Украины, судебное заседание состоится в четверг 18 июня.
Кроме того, стало известно время и место проведения заседания:
Это случится в Печерском районном суде в 15:15.

Игорь Головань заявил о готовности доказать в суде многочисленные фальсификации дел против экс-президента со стороны Венедиктовой.


В то же время, Петр Порошенко явится в суд, несмотря на смерть и похороны отца: по словам Ильи Новикова, это принципиальная позиция бывшего президента страны.

Отец 5-го президента Алексей Порошенко ушел из жизни через день после суда по делу о госизмене Виктора Януковича, где его сын выступал в роли свидетеля.
(В этот день у отца Порошенко был день рождения)
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16.06.2020 17:41
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4 березня 2015 - Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з суддів Печерського суду: Оксани Царевич, Сергія Вовка і Віктора Кицюка. Вже 6 березня Голосіївський суд відмовився підтримати вимогу ГПУ про арешт Вовка. У лютому 2016 Вовк повернувся на роботу, ГПУ звернулася до ВККС щодо відсторонення Вовка від посади.

4 квітня 2016 - за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вовка відсторонили від роботи на два місяці. Це був п'ятий випадок відсторонення.

Порох мав усі справедливі підстави та можливості щоб закрити цього мудака нахрен, не секрет, що АП при кожному президентові впливає на рішення судів, але ручні судді треба як папєрєднікам так і майбутній владі. Тільки влада яка при владі не думає, що ці цепні шавки завтра по заказу іншої влади будуть їх рвати.
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16.06.2020 22:43 Відповісти
такая фамилия..., а носит ее шавка на коротком поводке, готовая за миску хозяйских помоев на любое паскудство...
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16.06.2020 22:30 Відповісти
Бот, я ціную твій гумор, але твій "порох" ніяких реформ не проводив. По-перше, цей брехун і пристосуванець не був самостійною фігурою, а лише декоративним елементом, яким управляли далекі від української ідеї люди, якщо не сказати конкретніше, вороже щодо неї налаштовані. А, по-друге, якщо, той самий, Саакашвілі провів в Грузії реформи, то, навіть, після багатьох років його відсутності і зміни політичного вектору, ці реформи все ще живі.
Реформи Порошенка не дожили до кінця його президенства, їх, просто, ніколи не було.
Єдине, що було, це відчайдушна брехня дегенерованого суб'єкта, який будь-які обставини намагався використати для свого блага.
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16.06.2020 22:31 Відповісти
Прозапас: похоже, вера «Пороха» в Украину настоящий гранит - такое нечасто увидишь, а в нашей предательской «элите» так вообще не увидишь Маски понемногу срываются. Никто и не собирался бороться с мифическим «мародерством», «коррупцией» и «обнищанием», разговоры про улучшение - это была сказка для разогретого пропагандой народа. Антигосударственная волна ожидаемо атакует идентичность и цивилизационный выбор украинцев, об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас.
Он отмечает, уже многим украинский язык не такой, армия подлежит сокращению, военные под следствием, «внешнее управление» откуда-то резко взялось, воспетое Медведчуком и компанией «народовластие» на подходе, московскую церковь подавай и полицейское стойло «а-ля рюс». И мешает этому в полной мере реализоваться масштабная фигура Порошенко, которого ни на день не прекратили травить даже после полной смены власти в стране год назад.
Валерий Прозапас подчеркивает, его уже давно не удивляет сочетание усилий Кремля и их прямых подручных с «нашими» «новыми лицами» и профессиональными «патриотами» в попытках уничтожить «Пороха», удивляет лишь, как он все это выдерживает. Похоже, его вера в Украину таки настоящий гранит - такое нечасто увидишь, а в нашей предательской «элите» так вообще не увидишь. Вот и весь секрет поддержки пятого президента, поддерживали раньше - поддержим и сейчас.
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16.06.2020 22:34 Відповісти
Никто его не поддерживал и поддерживать не собирается и если кто-либо "про запас" хочет делать ставку на СССР-2, то, Порошенко - это едиственная фигура, на которую возлагают надежды организаторы похода совков и идиотов в прошлое и кототорому предписывается роль предводителя. Это и понятно, после Зеленского политическая власть в Украине станет еще более индифферентной к тоталитарным имперским догмам и потерять Порошенко - апологетам неоколониализма ХХІ столетия смерти подобно.
Поэтому все силы брошены на создание из его жалкой персоны отца нации, народного спасителя и гробовщика Украины в одной ипостаси.
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16.06.2020 23:05 Відповісти
https://censor.net/user/326620 ты правильно себя и тебе подобных назвал--- "никто")))
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16.06.2020 23:41 Відповісти
Да че ты тут распинаешься, аргументы в пользу зе небось найти трудно да? да нету их вот и все. Твой зе, не смог сдать анализы как мужик. Петр через все поле к нему приперся, а тот там чуть на смерть не уссался. И чему ты радуешься? Смене курса? в какую сторону? в сторону, таможенного союза? Или тебя диджитализация прет? Забудешь про свободу и приватность.
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17.06.2020 02:30 Відповісти
То чому тоді твій рехворматор боїться ніс сунути на свою Батьківщину? А Порох поки дома
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16.06.2020 22:49 Відповісти
Ну, от, бачиш, який ти тугий на голову. Я ж тобі написав, що в Грузії відбулася зміна політичного курсу. Ти можеш детально вивчити це питання і видати книжку у вигляді монографії. В Україні ж ніяких змін в політичній системі не відбувається і Порошенкові нема чого боятися. Він один з творців мафіозно-феодального режиму і має почуватися в таких умовах достатньо комфортно. Інша справа, що режим цей не відрізняється гуманістичною природою і ексцеси морального плану тут є звичайним явищем.
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16.06.2020 23:14 Відповісти
Брехун, як і всі зелені. І багатослів'я не рятує.
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17.06.2020 00:31 Відповісти
Ну,тоді все-вовк порося порве.
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16.06.2020 22:49 Відповісти
Не ссать чуваки ганады отаво пичерскава вавка на маей вировке и дергать я буду.
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16.06.2020 22:54 Відповісти
Порошенко продовжує протистояти затягуванню українців дезентерією у екскременти мокшанських баюр.
Україна вже стикнулась з відсутністю законів, тобто стала в один рівень з Залессю.
Організація об"єднання територій де компактно проживають маддяри, зркон про референдум- є ніщо інше як підготовка до здачи території, те саме буде з Галичиною.
Тобто плани ВПХ-лалала в дію. Україна стане ЛуганДонією. Те що не вдалось зробити овочу - торпедує хлопчик-блазень з обрізаної меншини, щоби найскоріше віддати ключі від "вже не країни" , а території!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люди будьте уважні!!!!!!!!!!!!!!!!

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16.06.2020 23:07 Відповісти
Неужели? Дождались!
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17.06.2020 00:28 Відповісти
А про Януковича уже все забыли? Надеюсь зеленая власть не желает его оправдать и восстановить в должности? Зеленые уничтожат страну окончательно
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17.06.2020 00:41 Відповісти
Зелених буде судити народ на майдані.Головне,що суд буде народним і більшість жде участь Чаушеску.
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17.06.2020 02:12 Відповісти
Судья Вовк, это символ судовой реформы Барыги. Пусть жрет теперь.
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17.06.2020 06:41 Відповісти
Вовк,реформований поросем буде вправно порося судити?
За що боролись-на те напоролись!Насправді ж за судову реформу варто Порошенка кинути за грати,а за ринок землі разом із Зеленським в ту землю закопати.
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17.06.2020 07:06 Відповісти
Мав всі можливості після майдану, щоб реформувати систему і звільнити більшість продажних суддів назавжди, водночас повідміняти їм пільги, завищені пенсії. Тепер наслідки.

Легка версія цього - Стерненко який топив проти Порошенка "хуже не будет".

Тепер зебіл, який руками і допомогою своїх друзів портнових робить беззаконня потім буде в Ізраілі чи Ростові думати про наслідки.
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17.06.2020 13:33 Відповісти
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