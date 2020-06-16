Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат
Суддя Печерського суду Сергій Вовк у четвер, 18 червня, обиратиме запобіжний захід п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення, яке оприлюднили адвокати Порошенка.
"Клопотання розписано на суддю Вовка, що нас зовсім не дивує. Про суддю Вовка існує думка, яка циркулює серед юристів, що він пов'язаний з Офісом Президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він поновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу низки причин виявилося розподілено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало", - зазначив адвокат Новіков.
Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що в грудні 2019 року ухвалив рішення про заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко в СІЗО, а Яну Дугарь - під домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.
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4 квітня 2016 - за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вовка відсторонили від роботи на два місяці. Це був п'ятий випадок відсторонення.
Порох мав усі справедливі підстави та можливості щоб закрити цього мудака нахрен, не секрет, що АП при кожному президентові впливає на рішення судів, але ручні судді треба як папєрєднікам так і майбутній владі. Тільки влада яка при владі не думає, що ці цепні шавки завтра по заказу іншої влади будуть їх рвати.
Реформи Порошенка не дожили до кінця його президенства, їх, просто, ніколи не було.
Єдине, що було, це відчайдушна брехня дегенерованого суб'єкта, який будь-які обставини намагався використати для свого блага.
Он отмечает, уже многим украинский язык не такой, армия подлежит сокращению, военные под следствием, «внешнее управление» откуда-то резко взялось, воспетое Медведчуком и компанией «народовластие» на подходе, московскую церковь подавай и полицейское стойло «а-ля рюс». И мешает этому в полной мере реализоваться масштабная фигура Порошенко, которого ни на день не прекратили травить даже после полной смены власти в стране год назад.
Валерий Прозапас подчеркивает, его уже давно не удивляет сочетание усилий Кремля и их прямых подручных с «нашими» «новыми лицами» и профессиональными «патриотами» в попытках уничтожить «Пороха», удивляет лишь, как он все это выдерживает. Похоже, его вера в Украину таки настоящий гранит - такое нечасто увидишь, а в нашей предательской «элите» так вообще не увидишь. Вот и весь секрет поддержки пятого президента, поддерживали раньше - поддержим и сейчас.
Поэтому все силы брошены на создание из его жалкой персоны отца нации, народного спасителя и гробовщика Украины в одной ипостаси.
Україна вже стикнулась з відсутністю законів, тобто стала в один рівень з Залессю.
Організація об"єднання територій де компактно проживають маддяри, зркон про референдум- є ніщо інше як підготовка до здачи території, те саме буде з Галичиною.
Тобто плани ВПХ-лалала в дію. Україна стане ЛуганДонією. Те що не вдалось зробити овочу - торпедує хлопчик-блазень з обрізаної меншини, щоби найскоріше віддати ключі від "вже не країни" , а території!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люди будьте уважні!!!!!!!!!!!!!!!!
За що боролись-на те напоролись!Насправді ж за судову реформу варто Порошенка кинути за грати,а за ринок землі разом із Зеленським в ту землю закопати.
Легка версія цього - Стерненко який топив проти Порошенка "хуже не будет".
Тепер зебіл, який руками і допомогою своїх друзів портнових робить беззаконня потім буде в Ізраілі чи Ростові думати про наслідки.