Запобіжний захід Порошенку обиратиме суддя Печерського суду Вовк, - адвокат

Суддя Печерського суду Сергій Вовк у четвер, 18 червня, обиратиме запобіжний захід п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення, яке оприлюднили адвокати Порошенка.

"Клопотання розписано на суддю Вовка, що нас зовсім не дивує. Про суддю Вовка існує думка, яка циркулює серед юристів, що він пов'язаний з Офісом Президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він поновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу низки причин виявилося розподілено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало", - зазначив адвокат Новіков.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що в грудні 2019 року ухвалив рішення про заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко в СІЗО, а Яну Дугарь - під домашній арешт.

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Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.