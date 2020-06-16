Меру пресечения Порошенко будет избирать судья Печерского суда Вовк, - адвокат
Судья Печерского суда Сергей Вовк в четверг 18 июня будет избирать меру пресечения пятому президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение, которое обнародовали адвокаты Порошенко.
"Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом Президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайствам ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка - это ожидаемо и нас это не удивило", - отметил адвокат Новиков.
Судья Печерского суда Сергей Вовк известен, в частности, тем, что в декабре 2019 года принял решение о мерах подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, отправив Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в СИЗО, а Яну Дугарь - под домашний арест.
Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Порошенко.
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4 квітня 2016 - за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вовка відсторонили від роботи на два місяці. Це був п'ятий випадок відсторонення.
Порох мав усі справедливі підстави та можливості щоб закрити цього мудака нахрен, не секрет, що АП при кожному президентові впливає на рішення судів, але ручні судді треба як папєрєднікам так і майбутній владі. Тільки влада яка при владі не думає, що ці цепні шавки завтра по заказу іншої влади будуть їх рвати.
Реформи Порошенка не дожили до кінця його президенства, їх, просто, ніколи не було.
Єдине, що було, це відчайдушна брехня дегенерованого суб'єкта, який будь-які обставини намагався використати для свого блага.
Он отмечает, уже многим украинский язык не такой, армия подлежит сокращению, военные под следствием, «внешнее управление» откуда-то резко взялось, воспетое Медведчуком и компанией «народовластие» на подходе, московскую церковь подавай и полицейское стойло «а-ля рюс». И мешает этому в полной мере реализоваться масштабная фигура Порошенко, которого ни на день не прекратили травить даже после полной смены власти в стране год назад.
Валерий Прозапас подчеркивает, его уже давно не удивляет сочетание усилий Кремля и их прямых подручных с «нашими» «новыми лицами» и профессиональными «патриотами» в попытках уничтожить «Пороха», удивляет лишь, как он все это выдерживает. Похоже, его вера в Украину таки настоящий гранит - такое нечасто увидишь, а в нашей предательской «элите» так вообще не увидишь. Вот и весь секрет поддержки пятого президента, поддерживали раньше - поддержим и сейчас.
Поэтому все силы брошены на создание из его жалкой персоны отца нации, народного спасителя и гробовщика Украины в одной ипостаси.
Україна вже стикнулась з відсутністю законів, тобто стала в один рівень з Залессю.
Організація об"єднання територій де компактно проживають маддяри, зркон про референдум- є ніщо інше як підготовка до здачи території, те саме буде з Галичиною.
Тобто плани ВПХ-лалала в дію. Україна стане ЛуганДонією. Те що не вдалось зробити овочу - торпедує хлопчик-блазень з обрізаної меншини, щоби найскоріше віддати ключі від "вже не країни" , а території!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люди будьте уважні!!!!!!!!!!!!!!!!
За що боролись-на те напоролись!Насправді ж за судову реформу варто Порошенка кинути за грати,а за ринок землі разом із Зеленським в ту землю закопати.
Легка версія цього - Стерненко який топив проти Порошенка "хуже не будет".
Тепер зебіл, який руками і допомогою своїх друзів портнових робить беззаконня потім буде в Ізраілі чи Ростові думати про наслідки.