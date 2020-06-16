Меру пресечения Порошенко будет избирать судья Печерского суда Вовк, - адвокат

Судья Печерского суда Сергей Вовк в четверг 18 июня будет избирать меру пресечения пятому президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение, которое обнародовали адвокаты Порошенко.

"Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом Президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайствам ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка - это ожидаемо и нас это не удивило", - отметил адвокат Новиков.

Судья Печерского суда Сергей Вовк известен, в частности, тем, что в декабре 2019 года принял решение о мерах подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, отправив Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко в СИЗО, а Яну Дугарь - под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Порошенко.

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