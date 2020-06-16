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Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко

Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко

Арест - такую меру пресечения будет требовать для пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, в четверг в Печерском суде Офис Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил адвокат пятого президента Порошенко Илья Новиков.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное оповещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу", - отметил Новиков.

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет на судебное заседание.

"Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный", - подчеркнул Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это

Адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, и генпрокурор Венедиктова первая в истории руководительница ОГП, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия Президента Украины.

"Венедиктова, я думаю, это первый генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом - связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать", - сказал Головань.

"Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал его заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - объяснил адвокат Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко

Автор: 

арест (10455) Новиков (250) Порошенко Петр (19600) Головань Игорь (114) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+109
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 7452
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16.06.2020 16:16
+97
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 4842
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16.06.2020 16:15
+87
ось і пояснення.....

Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко - Цензор.НЕТ 2113
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16.06.2020 15:57
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Страница 5 из 5
В смысле отсутствия аргументов? "Каметатор"? Я не за Зе я за других людей,которые снялись с выборов(Саакашвили,так между прочим порохоботик)
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17.06.2020 06:40 Ответить
Бе Бе, ти таке ж як і Саак, ненависне та дурне.
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17.06.2020 09:46 Ответить
Овощ в 2006 тоже начинал с "страшной мести").
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17.06.2020 07:42 Ответить
И правильно сделают, что арестуют. Через 4 года такая судьба должна последовать и нынешнего клована. Справедливости ради арестовывать нужно начиная с Кравчука. Чтобы не повадно было. Никто за своё тупое правление и разворовывание страны ответственности еще не понес.
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17.06.2020 07:58 Ответить
Ну, таким тупым как ты и правление соответствующее
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17.06.2020 09:46 Ответить
https://censor.net/user/412540-Все кто имеет к Украине хоть какое то отношение знает ,что Украина из вне не кем не управляется.Так говоришь ты сторонник Саакашвили.А вот Саакашвили вроде бы пороха и не обвиняет .Ты наверное попутал его с Портновым.Так что домой ,домой.По ближе к Ростову.
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17.06.2020 08:17 Ответить
Якраз таки дякуючи баризі "зовнішнє управіння" через підзвітність НБУ- МВФ і ввели.Для Саакашвілі цей мародер-ніхто.
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17.06.2020 09:06 Ответить
И отлично, что хоть кому-то наши власти подотчетны. Хотя бы МВФ. А если бы было у нас реальное внешнее управление США, то страна бы стала нормальной.
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17.06.2020 09:10 Ответить
Шлюха немытая под пиндосским прокси, о "внешнем управлении" со всех сторон и в оюбом колмчестве ты знаешь все)))
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17.06.2020 09:49 Ответить
Так а в чем конкретно обвиняют Порошенко, кто знает?
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17.06.2020 09:25 Ответить
В том, что Сцыкло Оманское от одного упоминания о нем гадит в бронепамперс. Это ж какой убыток по финансам!
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17.06.2020 09:47 Ответить
Порошенко не пересажал в свое время рыгоаналов, теперь рыгоаналы посадят его. Жаль, Юща такая карма не настигла, он успел договориться.
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17.06.2020 09:50 Ответить
пересаджувати треба було, керуючись "революційною необхідністю чи, все-таки, - законом? "Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников". Нагадаю - у Порошенка в ВР більшості не було. І війна з Мордором була в гарячій фазі. При повністю роздерибаненій, під гомін наріду: "Ну а хто на нас нападе?!",українській армії.
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17.06.2020 11:10 Ответить
В Конституції записаний курс держави на ЄС і НАТО. Якщо ми готуємось вступити в ЄС, а є програма поступових реформ для досягнення цієї мети, то правомірно нашому парламенту консультуватися з європейським парламентом для узгодження прийнятих законів і ведення державного управління. Так, це і є зовнішнє управління з ЄС. У військовій сфері правомірно мусить бути зовнішнє управління НАТО. А як інакше? Вони співпрацюють з нашою армією, дають нам новітню зброю. Якщо прихильників російського зовнішнього управління це не влаштовує, то Росія недалеко, і білети продаються.
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17.06.2020 10:02 Ответить
КРАЩЕ З НАТО НІЖ З КАЦАПАМИ
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17.06.2020 14:36 Ответить
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 7175

...
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17.06.2020 10:06 Ответить
брати-Порохоботи, 18.06 о 14-30 всі збираємося під Печерським судом по вул. Володимірська,15 на захист нашого Гетьмана! Покажемо цим клоунам нашу справжню силу!!!
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17.06.2020 10:09 Ответить
Прикинь, тебя лайкнуло только двое! Реальный элехторат шыкаладного? Ну тогда к Мур АНам и в рот рога человеческого больше вопросов нет. Иди сывочолое ждет поддержки. В 1,5 долбо@ба
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18.06.2020 14:47 Ответить
Так в Украіні давно ведеться, що до влади приходять моральні уродці, познущавшись протягом п"яти років над народом, що іх до влади привів, вони миттєво опиняються , як не в Ізраілі то в Росіі. А народ все продовжує вірити, що ...."жид і москаль то таки краще ніж націоналісти".
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17.06.2020 10:20 Ответить
Та тут за кого не голосуй, всё равно получишь олигарха ))) Вот так 30 лет в дерьме и живём!
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17.06.2020 14:22 Ответить
Хай би вже його скоріше арештували - народ буде сидіти перед телевізорами зранку до вечора і дивитись чергову "санта барбару", а за той час і землю нашу продадуть і економіку доб"ють та пустять дурних "приколістів" з торбами по світу, а хто й зовсім дурний, то буде чухати свою макітру і питати "як же так?" Нічого украінців не навчила ні Переяславська зрада ні Руіна, ні сварки Винничена з Петлюрою і Грушевськиим, ні махновщина, ні Крути. Анінічогісінько!
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17.06.2020 10:34 Ответить
За что? Он конечно не ангел, но так чтобы прямо в тюрьму?
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17.06.2020 13:17 Ответить
За назначение семечко. В любой другой, даже не воюющей стране этого достаточно, как минимум - на пожизненное. А у ПОПа там таких эпизодов - морэ.

https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokrug?_gl=1*1i91l1j*_ga*SjF6UXBZbzhLSF9UNHRTV1F0bWtaUkc0YWJkdjVTY214WHdRU3piczJYekNmZjdyeUFJMG9KeGpaTmUxX0ZqNg..
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18.06.2020 14:55 Ответить
Читаю на цензоре только "комментарий отмечен как спам". Спасибо работникам цензора что спамите их. Так легче находить правду.
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17.06.2020 13:23 Ответить
Это спамят порохоботы, которых здесь 99%.
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17.06.2020 13:28 Ответить
Хороша новина для України.
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17.06.2020 13:33 Ответить
"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное оповещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу", - отметил Новиков. Источник: https://censor.net/n3202343

БРЄД ПОВНИЙ, КЛОУНАДА І ЦИРК НА ДРОТІ Зе ВЛАДИ
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17.06.2020 14:33 Ответить
следующий шаг клоуна - роспуск ВСУ ? ..!.
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17.06.2020 15:00 Ответить
Марк Фейгин упоминает о связях адвоката Порошенко Новикова со спецслужбами Русни.Шпионские кейсы. Стрим Марка Фейгина.
https://www.youtube.com/watch?v=N4f0vIfjBks
08:45

С чего бы это у Лолиты был такой адвокат?
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17.06.2020 22:36 Ответить
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