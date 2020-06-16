Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко

Арест - такую меру пресечения будет требовать для пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, в четверг в Печерском суде Офис Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил адвокат пятого президента Порошенко Илья Новиков.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное оповещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу", - отметил Новиков.

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет на судебное заседание.

"Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный", - подчеркнул Новиков.

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Адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, и генпрокурор Венедиктова первая в истории руководительница ОГП, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия Президента Украины.

"Венедиктова, я думаю, это первый генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом - связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать", - сказал Головань.

"Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал его заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - объяснил адвокат Головань.

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