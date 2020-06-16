Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка

Арешт - такий запобіжний захід вимагатиме для п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, в четвер у Печерському суді Офіс Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив адвокат п'ятого президента Порошенка Ілля Новіков.

Адвокат також повідомив, що запобіжний захід буде розглядати скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк.

"Засідання Печерського суду відбудеться у четвер 18 червня о 15.15. Сьогодні ми отримали офіційне оприлюднення. П'ятого Президента України Петра Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня, взяти під варту", - зазначив Новіков.

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Він підтвердив, що Порошенко обов'язково прибуде на судове засідання.

"Порошенко обов'язково з'явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. Відповідно до християнськиого звичаю похорон проходить на третій день. Але Петро Порошенко обов'язково з'явиться в суді - це принципове питання, і тепер ще більш принципове", - підкреслив Новіков.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що кількість процесуальних порушень в цьому провадженні величезна, і генпрокурор Венедіктова перша в історії керівниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження Президента України.

"Венедіктова, я думаю, це перший генеральний прокурор в історії України, який пов'язаний з прямою фальсифікацією документів уже в двох провадженнях. Першому - пов'язаному з незаконним штурмом Музею Гончара. І в цьому провадженні. Ось тут в цьому провадженні є фальсифіковані особисто генеральним прокурором документи. Що ми і сподіваємося довести", - сказав Головань.

"Ми маємо факт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з боку генерального прокурора. Це абсолютно очевидно. Про це говорив у своєму інтерв'ю колишній генеральний прокурор Рябошапка. НАБУ ще в березні цього року встановило, що там порушень не було. 26 березня 2020 року було видано постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. Підписав його заступник генерального прокурора, керівник САП пан Холодницький, який у постанові написав чорним по білому, що в ході вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину", - пояснив адвокат Головань.