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арешт (2497) Новіков (166) Порошенко (15078) Головань Ігор (110) Офіс Генпрокурора (3153)

Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка

Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка

Арешт - такий запобіжний захід вимагатиме для п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, в четвер у Печерському суді Офіс Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив адвокат п'ятого президента Порошенка Ілля Новіков.

Адвокат також повідомив, що запобіжний захід буде розглядати скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк.

"Засідання Печерського суду відбудеться у четвер 18 червня о 15.15. Сьогодні ми отримали офіційне оприлюднення. П'ятого Президента України Петра Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня, взяти під варту", - зазначив Новіков.

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Він підтвердив, що Порошенко обов'язково прибуде на судове засідання.

"Порошенко обов'язково з'явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. Відповідно до християнськиого звичаю похорон проходить на третій день. Але Петро Порошенко обов'язково з'явиться в суді - це принципове питання, і тепер ще більш принципове", - підкреслив Новіков.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що кількість процесуальних порушень в цьому провадженні величезна, і генпрокурор Венедіктова перша в історії керівниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження Президента України.

"Венедіктова, я думаю, це перший генеральний прокурор в історії України, який пов'язаний з прямою фальсифікацією документів уже в двох провадженнях. Першому - пов'язаному з незаконним штурмом Музею Гончара. І в цьому провадженні. Ось тут в цьому провадженні є фальсифіковані особисто генеральним прокурором документи. Що ми і сподіваємося довести", - сказав Головань.

"Ми маємо факт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з боку генерального прокурора. Це абсолютно очевидно. Про це говорив у своєму інтерв'ю колишній генеральний прокурор Рябошапка. НАБУ ще в березні цього року встановило, що там порушень не було. 26 березня 2020 року було видано постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. Підписав його заступник генерального прокурора, керівник САП пан Холодницький, який у постанові написав чорним по білому, що в ході вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину", - пояснив адвокат Головань.

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Топ коментарі
+109
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 7452
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16.06.2020 16:16
+97
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 4842
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16.06.2020 16:15
+87
ось і пояснення.....

Адвокат Новиков: Власть планирует арестовать Порошенко - Цензор.НЕТ 2113
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16.06.2020 15:57
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В смысле отсутствия аргументов? "Каметатор"? Я не за Зе я за других людей,которые снялись с выборов(Саакашвили,так между прочим порохоботик)
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17.06.2020 06:40 Відповісти
Бе Бе, ти таке ж як і Саак, ненависне та дурне.
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17.06.2020 09:46 Відповісти
Овощ в 2006 тоже начинал с "страшной мести").
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17.06.2020 07:42 Відповісти
И правильно сделают, что арестуют. Через 4 года такая судьба должна последовать и нынешнего клована. Справедливости ради арестовывать нужно начиная с Кравчука. Чтобы не повадно было. Никто за своё тупое правление и разворовывание страны ответственности еще не понес.
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17.06.2020 07:58 Відповісти
Ну, таким тупым как ты и правление соответствующее
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17.06.2020 09:46 Відповісти
https://censor.net/user/412540-Все кто имеет к Украине хоть какое то отношение знает ,что Украина из вне не кем не управляется.Так говоришь ты сторонник Саакашвили.А вот Саакашвили вроде бы пороха и не обвиняет .Ты наверное попутал его с Портновым.Так что домой ,домой.По ближе к Ростову.
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17.06.2020 08:17 Відповісти
Якраз таки дякуючи баризі "зовнішнє управіння" через підзвітність НБУ- МВФ і ввели.Для Саакашвілі цей мародер-ніхто.
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17.06.2020 09:06 Відповісти
И отлично, что хоть кому-то наши власти подотчетны. Хотя бы МВФ. А если бы было у нас реальное внешнее управление США, то страна бы стала нормальной.
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17.06.2020 09:10 Відповісти
Шлюха немытая под пиндосским прокси, о "внешнем управлении" со всех сторон и в оюбом колмчестве ты знаешь все)))
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17.06.2020 09:49 Відповісти
Так а в чем конкретно обвиняют Порошенко, кто знает?
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17.06.2020 09:25 Відповісти
В том, что Сцыкло Оманское от одного упоминания о нем гадит в бронепамперс. Это ж какой убыток по финансам!
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17.06.2020 09:47 Відповісти
Порошенко не пересажал в свое время рыгоаналов, теперь рыгоаналы посадят его. Жаль, Юща такая карма не настигла, он успел договориться.
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17.06.2020 09:50 Відповісти
пересаджувати треба було, керуючись "революційною необхідністю чи, все-таки, - законом? "Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников". Нагадаю - у Порошенка в ВР більшості не було. І війна з Мордором була в гарячій фазі. При повністю роздерибаненій, під гомін наріду: "Ну а хто на нас нападе?!",українській армії.
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17.06.2020 11:10 Відповісти
В Конституції записаний курс держави на ЄС і НАТО. Якщо ми готуємось вступити в ЄС, а є програма поступових реформ для досягнення цієї мети, то правомірно нашому парламенту консультуватися з європейським парламентом для узгодження прийнятих законів і ведення державного управління. Так, це і є зовнішнє управління з ЄС. У військовій сфері правомірно мусить бути зовнішнє управління НАТО. А як інакше? Вони співпрацюють з нашою армією, дають нам новітню зброю. Якщо прихильників російського зовнішнього управління це не влаштовує, то Росія недалеко, і білети продаються.
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17.06.2020 10:02 Відповісти
КРАЩЕ З НАТО НІЖ З КАЦАПАМИ
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17.06.2020 14:36 Відповісти
Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка - Цензор.НЕТ 7175

...
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17.06.2020 10:06 Відповісти
брати-Порохоботи, 18.06 о 14-30 всі збираємося під Печерським судом по вул. Володимірська,15 на захист нашого Гетьмана! Покажемо цим клоунам нашу справжню силу!!!
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17.06.2020 10:09 Відповісти
Прикинь, тебя лайкнуло только двое! Реальный элехторат шыкаладного? Ну тогда к Мур АНам и в рот рога человеческого больше вопросов нет. Иди сывочолое ждет поддержки. В 1,5 долбо@ба
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18.06.2020 14:47 Відповісти
Так в Украіні давно ведеться, що до влади приходять моральні уродці, познущавшись протягом п"яти років над народом, що іх до влади привів, вони миттєво опиняються , як не в Ізраілі то в Росіі. А народ все продовжує вірити, що ...."жид і москаль то таки краще ніж націоналісти".
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17.06.2020 10:20 Відповісти
Та тут за кого не голосуй, всё равно получишь олигарха ))) Вот так 30 лет в дерьме и живём!
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17.06.2020 14:22 Відповісти
Хай би вже його скоріше арештували - народ буде сидіти перед телевізорами зранку до вечора і дивитись чергову "санта барбару", а за той час і землю нашу продадуть і економіку доб"ють та пустять дурних "приколістів" з торбами по світу, а хто й зовсім дурний, то буде чухати свою макітру і питати "як же так?" Нічого украінців не навчила ні Переяславська зрада ні Руіна, ні сварки Винничена з Петлюрою і Грушевськиим, ні махновщина, ні Крути. Анінічогісінько!
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17.06.2020 10:34 Відповісти
За что? Он конечно не ангел, но так чтобы прямо в тюрьму?
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17.06.2020 13:17 Відповісти
За назначение семечко. В любой другой, даже не воюющей стране этого достаточно, как минимум - на пожизненное. А у ПОПа там таких эпизодов - морэ.

https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokrug?_gl=1*1i91l1j*_ga*SjF6UXBZbzhLSF9UNHRTV1F0bWtaUkc0YWJkdjVTY214WHdRU3piczJYekNmZjdyeUFJMG9KeGpaTmUxX0ZqNg..
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18.06.2020 14:55 Відповісти
Читаю на цензоре только "комментарий отмечен как спам". Спасибо работникам цензора что спамите их. Так легче находить правду.
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Это спамят порохоботы, которых здесь 99%.
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17.06.2020 13:28 Відповісти
Хороша новина для України.
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17.06.2020 13:33 Відповісти
"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное оповещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу", - отметил Новиков. Источник: https://censor.net/n3202343

БРЄД ПОВНИЙ, КЛОУНАДА І ЦИРК НА ДРОТІ Зе ВЛАДИ
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17.06.2020 14:33 Відповісти
следующий шаг клоуна - роспуск ВСУ ? ..!.
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17.06.2020 15:00 Відповісти
Марк Фейгин упоминает о связях адвоката Порошенко Новикова со спецслужбами Русни.Шпионские кейсы. Стрим Марка Фейгина.
https://www.youtube.com/watch?v=N4f0vIfjBks
08:45

С чего бы это у Лолиты был такой адвокат?
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17.06.2020 22:36 Відповісти
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