УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини
1 965 39
бюджет (2949) Держдепартамент США (1583) звіт (408)

Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США

Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США

Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам бюджетної прозорості, але досягла значного прогресу на шляху до прозорого і підзвітного бюджетування, завершивши перехід на міжнародні стандарти звітності.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з Фіскальної прозорості, оприлюдненому 15 червня, пише Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

Звіт показує, наскільки уряди у світі надають доступ громадськості до повних і достовірних бюджетних документів і ліцензій на видобуток корисних копалин. У ньому наголошується, що 76 зі 141 уряду у світі відповідали мінімальним вимогам фіскальної прозорості. 14 із 65 урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли значного прогресу.

У 2019 уряд України надав громадськості широкий і легкий доступ до даних бюджету та боргових зобов'язань, включно онлайн, сказано у звіті.

Серед чинників, які могли б іще більше поліпшити прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначили проведення незалежного аудиту позабюджетних рахунків, видання та впровадження сучасного нормативного акту про контракти на видобуток корисних копалин.

Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США 01

Бюджетна прозорість спонукає до більшої підзвітності уряду, надаючи громадянам доступ до бюджетів, допомагаючи краще проінформувати суспільну дискусію, сказано в заяві Держдепу.

Читайте також: Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете. В 2019 году это ещё при Порохе былоИсточник: https://censor.net/n3202398
показати весь коментар
16.06.2020 18:35
+5
Зараз виявиться, що нема чого висвітлювати, бо грошей нема.🧐
показати весь коментар
16.06.2020 18:41
+4
Так пусто в скарбничці. От світло вільно і проходить
показати весь коментар
16.06.2020 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самим даже неудобно такое повылазило.
показати весь коментар
16.06.2020 18:33 Відповісти
В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете. В 2019 году это ещё при Порохе былоИсточник: https://censor.net/n3202398
показати весь коментар
16.06.2020 18:35 Відповісти
в августе?
показати весь коментар
16.06.2020 18:58 Відповісти
Так для сои он до сих пор президент.
показати весь коментар
16.06.2020 19:09 Відповісти
Походу он и для международных дипломатов до сих пор президент.
показати весь коментар
16.06.2020 19:13 Відповісти
И для делегации Альфа-Центавра тоже президент. И для Наполеонов с палаты №6... Я не возражаю. Шизейте дальше.
показати весь коментар
16.06.2020 19:17 Відповісти
А мнение тупых представителей 73% жуликоватых нищебродов вобще никого не интересует.

Пшло нах, грязное животное.
показати весь коментар
16.06.2020 19:18 Відповісти
Это было, а "значительного прогресса" не было.
показати весь коментар
20.06.2020 02:01 Відповісти
Почти возле Замбии и Зимбабве . Народ Африки , я не хотел вас обидеть .
показати весь коментар
16.06.2020 18:34 Відповісти
Перелік складений за алфавітом... То ж і не дивно.
показати весь коментар
16.06.2020 18:46 Відповісти
A-Z order.
показати весь коментар
20.06.2020 02:02 Відповісти
Так пусто в скарбничці. От світло вільно і проходить
показати весь коментар
16.06.2020 18:35 Відповісти
Это хорошо, не то, что финансовый мрак при Пеце липецком.
показати весь коментар
16.06.2020 18:36 Відповісти
Зерно где ?
показати весь коментар
16.06.2020 18:40 Відповісти
Картоха гдє?
показати весь коментар
16.06.2020 18:41 Відповісти
На месте.
показати весь коментар
16.06.2020 18:43 Відповісти
А действительно,где зерно?
показати весь коментар
16.06.2020 19:06 Відповісти
Про зерно в другой теме.
показати весь коментар
20.06.2020 02:04 Відповісти
В отчёте ГосДепа об этом не сказано.
показати весь коментар
20.06.2020 02:08 Відповісти
Так отчёт то ещё Петин.Ботов читать ни думать не учат.
показати весь коментар
16.06.2020 18:53 Відповісти
Точно, точно... Ведь "читать ни думать". ))
показати весь коментар
16.06.2020 19:07 Відповісти
January 1 - December 31, 2019.
показати весь коментар
20.06.2020 02:17 Відповісти
дерьмоний, пнх
показати весь коментар
16.06.2020 19:18 Відповісти
Зараз виявиться, що нема чого висвітлювати, бо грошей нема.🧐
показати весь коментар
16.06.2020 18:41 Відповісти
https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/79083182/ например вот!
показати весь коментар
16.06.2020 18:42 Відповісти
Це що список колоній???
показати весь коментар
16.06.2020 18:53 Відповісти
Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 6814
показати весь коментар
16.06.2020 19:00 Відповісти
В том-то и дело, что в данном случае вобще не причем.
Скорее даже вопреки ЗЕ НБУ до сих пор продолжает работу прозрачно.
показати весь коментар
16.06.2020 19:14 Відповісти
Вот это да, высший пилотаж. В прыжке, на продольном шпагате умудрился вылизать панамскому мародеру. Стаж!
показати весь коментар
16.06.2020 19:17 Відповісти
Ты мудак тупой.
Посмотри о каком периоде идет речь и, что твои мудаковатые зелупарии пытаются сделать уже год с НБУ, который в 2019-м году получил международную награду за прозрачность банковской системы Украины.
показати весь коментар
16.06.2020 19:25 Відповісти
Что за список такой странный?
показати весь коментар
16.06.2020 19:16 Відповісти
 
 