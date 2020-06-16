Україна значно поліпшила фінансову прозорість, - звіт Держдепу США

Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам бюджетної прозорості, але досягла значного прогресу на шляху до прозорого і підзвітного бюджетування, завершивши перехід на міжнародні стандарти звітності.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з Фіскальної прозорості, оприлюдненому 15 червня, пише Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

Звіт показує, наскільки уряди у світі надають доступ громадськості до повних і достовірних бюджетних документів і ліцензій на видобуток корисних копалин. У ньому наголошується, що 76 зі 141 уряду у світі відповідали мінімальним вимогам фіскальної прозорості. 14 із 65 урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли значного прогресу.

У 2019 уряд України надав громадськості широкий і легкий доступ до даних бюджету та боргових зобов'язань, включно онлайн, сказано у звіті.

Серед чинників, які могли б іще більше поліпшити прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначили проведення незалежного аудиту позабюджетних рахунків, видання та впровадження сучасного нормативного акту про контракти на видобуток корисних копалин.

Бюджетна прозорість спонукає до більшої підзвітності уряду, надаючи громадянам доступ до бюджетів, допомагаючи краще проінформувати суспільну дискусію, сказано в заяві Держдепу.

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