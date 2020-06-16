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Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США

Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США

Украина все еще не соответствует минимальным стандартам бюджетной прозрачности, но достигла значительного прогресса на пути к прозрачному и подотчетному бюджетированию, завершив переход на международные стандарты отчетности.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США по Фискальной прозрачности, обнародованном 15 июня, пишет Цензор.НЕТ.

Отчет показывает, насколько правительства в мире предоставляют доступ общественности к полным и достоверным бюджетным документам и лицензиям на добычу полезных ископаемых. В нем отмечается, что 76 из 141 правительств в мире отвечали минимальным требованиям фискальной прозрачности. 14 из 65 правительств, которые не соответствовали этим требованиям, достигли значительного прогресса.

В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете.

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Среди факторов, которые могли бы еще больше улучшить прозрачность бюджета в Украине, в отчете отметили проведение независимого аудита внебюджетных счетов, издание и внедрение современного нормативного акта о контрактах на добычу полезных ископаемых.

Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США 01

Бюджетная прозрачность побуждает к большей подотчетности правительства, предоставляя гражданам доступ к бюджетам, помогая лучше проинформировать общественную дискуссию, говорится в заявлении Госдепа.

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Топ комментарии
+9
В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете. В 2019 году это ещё при Порохе былоИсточник: https://censor.net/n3202398
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16.06.2020 18:35
+5
Зараз виявиться, що нема чого висвітлювати, бо грошей нема.🧐
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16.06.2020 18:41
+4
Так пусто в скарбничці. От світло вільно і проходить
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16.06.2020 18:35
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Правила форума Совет форумчан
Самим даже неудобно такое повылазило.
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16.06.2020 18:33 Ответить
В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете. В 2019 году это ещё при Порохе былоИсточник: https://censor.net/n3202398
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16.06.2020 18:35 Ответить
в августе?
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16.06.2020 18:58 Ответить
Так для сои он до сих пор президент.
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16.06.2020 19:09 Ответить
Походу он и для международных дипломатов до сих пор президент.
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16.06.2020 19:13 Ответить
И для делегации Альфа-Центавра тоже президент. И для Наполеонов с палаты №6... Я не возражаю. Шизейте дальше.
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16.06.2020 19:17 Ответить
А мнение тупых представителей 73% жуликоватых нищебродов вобще никого не интересует.

Пшло нах, грязное животное.
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16.06.2020 19:18 Ответить
Это было, а "значительного прогресса" не было.
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20.06.2020 02:01 Ответить
Почти возле Замбии и Зимбабве . Народ Африки , я не хотел вас обидеть .
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16.06.2020 18:34 Ответить
Перелік складений за алфавітом... То ж і не дивно.
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16.06.2020 18:46 Ответить
A-Z order.
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20.06.2020 02:02 Ответить
Так пусто в скарбничці. От світло вільно і проходить
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16.06.2020 18:35 Ответить
Это хорошо, не то, что финансовый мрак при Пеце липецком.
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16.06.2020 18:36 Ответить
Зерно где ?
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16.06.2020 18:40 Ответить
Картоха гдє?
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16.06.2020 18:41 Ответить
На месте.
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16.06.2020 18:43 Ответить
А действительно,где зерно?
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16.06.2020 19:06 Ответить
Про зерно в другой теме.
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20.06.2020 02:04 Ответить
В отчёте ГосДепа об этом не сказано.
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20.06.2020 02:08 Ответить
Так отчёт то ещё Петин.Ботов читать ни думать не учат.
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16.06.2020 18:53 Ответить
Точно, точно... Ведь "читать ни думать". ))
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16.06.2020 19:07 Ответить
January 1 - December 31, 2019.
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20.06.2020 02:17 Ответить
дерьмоний, пнх
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16.06.2020 19:18 Ответить
Зараз виявиться, що нема чого висвітлювати, бо грошей нема.🧐
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16.06.2020 18:41 Ответить
https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/79083182/ например вот!
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16.06.2020 18:42 Ответить
Це що список колоній???
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16.06.2020 18:53 Ответить
Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 6814
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16.06.2020 19:00 Ответить
В том-то и дело, что в данном случае вобще не причем.
Скорее даже вопреки ЗЕ НБУ до сих пор продолжает работу прозрачно.
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16.06.2020 19:14 Ответить
Вот это да, высший пилотаж. В прыжке, на продольном шпагате умудрился вылизать панамскому мародеру. Стаж!
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16.06.2020 19:17 Ответить
Ты мудак тупой.
Посмотри о каком периоде идет речь и, что твои мудаковатые зелупарии пытаются сделать уже год с НБУ, который в 2019-м году получил международную награду за прозрачность банковской системы Украины.
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16.06.2020 19:25 Ответить
Что за список такой странный?
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16.06.2020 19:16 Ответить
 
 