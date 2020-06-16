Украина значительно улучшила финансовую прозрачность, - отчет Госдепа США

Украина все еще не соответствует минимальным стандартам бюджетной прозрачности, но достигла значительного прогресса на пути к прозрачному и подотчетному бюджетированию, завершив переход на международные стандарты отчетности.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США по Фискальной прозрачности, обнародованном 15 июня, пишет Цензор.НЕТ.

Отчет показывает, насколько правительства в мире предоставляют доступ общественности к полным и достоверным бюджетным документам и лицензиям на добычу полезных ископаемых. В нем отмечается, что 76 из 141 правительств в мире отвечали минимальным требованиям фискальной прозрачности. 14 из 65 правительств, которые не соответствовали этим требованиям, достигли значительного прогресса.

В 2019 году правительство Украины предоставило общественности широкий и легкий доступ к данным бюджета и долговых обязательств, включая онлайн, говорится в отчете.

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Среди факторов, которые могли бы еще больше улучшить прозрачность бюджета в Украине, в отчете отметили проведение независимого аудита внебюджетных счетов, издание и внедрение современного нормативного акта о контрактах на добычу полезных ископаемых.

Бюджетная прозрачность побуждает к большей подотчетности правительства, предоставляя гражданам доступ к бюджетам, помогая лучше проинформировать общественную дискуссию, говорится в заявлении Госдепа.