Мито на дизпаливо збільшить доходи олігархів за рахунок аграріїв, - УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликала Президента і Прем'єр-міністра України не запроваджувати мита на імпорт дизельного палива.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці організації, передає Цензор.НЕТ.

"Дане подорожчання вартості ДП серйозно вплине на агросектор, особливо на порозі кампанії зі збору врожаїв. В такому разі, підвищення цін призведе до додаткових витрат аграріїв на пальне у розмірі +1,9 млрд грн", - пояснює Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.

Як зазначає Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" за даними 2018 року, агросектор є другим найбільшим споживачем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, що становить майже 20% від загального споживання ДТ в Україні.

"В разі введення навіть мінімального рівня мита, запропонованого ПАТ "Укртатнафта", ціна за один літр дизельного пального може збільшитись на 1,77 грн (нинішня середня ціна 21,2 грн/л)", - йдеться в заяві асоціації.

В УКАБ також зазначають, що на даний момент в Україні нормально функціонують два нафтопереробних заводи - Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" (група "Приват") та Шебелинський ГПЗ "Укргазвидобування", які задовольняють близько 45% потреб українського ринку у бензині та лише 15% - у дизельному паливі, яке є основним засобом виробництва в АПК.

"Очевидно, що обмеження імпорту не вирішить проблеми ефективності українських нафтопереробних заводів і не призведе до відновлення роботи зупинених заводів, адже цей сектор потребує значних інвестицій в оновлення і збільшення власних виробничих потужностей", - йдеться в заяві УКАБ.

Представники УКАБ звертають увагу, що схожа історія зараз відбувається з добривами, коли окремі олігархічні бізнес-структури намагаються ввести обмеження імпорту, квоти, мита і за рахунок аграріїв збільшити свої прибутки. Варто також зазначити, що так само як і з добривами, питання обмеження імпорту вже неодноразово піднімалося. Зокрема, у 2018 році ПАТ "Укртатнафта" вже зверталася до Мінекономрозвитку обмежити імпорт бензину і дизпалива, що фактично призвело б до монополізації ринку палива одним виробником.

Як повідомлялося раніше, до Президента України Володимира Зеленського вже звернулися Нафтогазова Асоціація України (НАУ) і Аграрний Союз України (АСУ) із закликом не допустити введення мита на імпортне дизельне паливо і скраплений газ, яка призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.