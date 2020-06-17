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Мито на дизпаливо збільшить доходи олігархів за рахунок аграріїв, - УКАБ

Мито на дизпаливо збільшить доходи олігархів за рахунок аграріїв, - УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликала Президента і Прем'єр-міністра України не запроваджувати мита на імпорт дизельного палива.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці організації, передає Цензор.НЕТ.

"Дане подорожчання вартості ДП серйозно вплине на агросектор, особливо на порозі кампанії зі збору врожаїв. В такому разі, підвищення цін призведе до додаткових витрат аграріїв на пальне у розмірі +1,9 млрд грн", - пояснює Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.

Як зазначає Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" за даними 2018 року, агросектор є другим найбільшим споживачем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, що становить майже 20% від загального споживання ДТ в Україні.

"В разі введення навіть мінімального рівня мита, запропонованого ПАТ "Укртатнафта", ціна за один літр дизельного пального може збільшитись на 1,77 грн (нинішня середня ціна 21,2 грн/л)", - йдеться в заяві асоціації.

В УКАБ також зазначають, що на даний момент в Україні нормально функціонують два нафтопереробних заводи - Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" (група "Приват") та Шебелинський ГПЗ "Укргазвидобування", які задовольняють близько 45% потреб українського ринку у бензині та лише 15% - у дизельному паливі, яке є основним засобом виробництва в АПК.

"Очевидно, що обмеження імпорту не вирішить проблеми ефективності українських нафтопереробних заводів і не призведе до відновлення роботи зупинених заводів, адже цей сектор потребує значних інвестицій в оновлення і збільшення власних виробничих потужностей", - йдеться в заяві УКАБ.

Представники УКАБ звертають увагу, що схожа історія зараз відбувається з добривами, коли окремі олігархічні бізнес-структури намагаються ввести обмеження імпорту, квоти, мита і за рахунок аграріїв збільшити свої прибутки. Варто також зазначити, що так само як і з добривами, питання обмеження імпорту вже неодноразово піднімалося. Зокрема, у 2018 році ПАТ "Укртатнафта" вже зверталася до Мінекономрозвитку обмежити імпорт бензину і дизпалива, що фактично призвело б до монополізації ринку палива одним виробником.

Як повідомлялося раніше, до Президента України Володимира Зеленського вже звернулися Нафтогазова Асоціація України (НАУ) і Аграрний Союз України (АСУ) із закликом не допустити введення мита на імпортне дизельне паливо і скраплений газ, яка призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.

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Топ коментарі
+5
Как перестать орать?
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за "маленькое зеленое чмо" и "криворожского ссыкунчика" Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2727
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17.06.2020 15:32
+3
ще одне покращення від плісняви зеленої. їж ТЕ !
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17.06.2020 15:28
+3
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6352
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17.06.2020 15:32
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ще одне покращення від плісняви зеленої. їж ТЕ !
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17.06.2020 15:28 Відповісти
Как перестать орать?
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за "маленькое зеленое чмо" и "криворожского ссыкунчика" Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2727
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17.06.2020 15:32 Відповісти
ключове слово- маленкое.
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17.06.2020 15:34 Відповісти
А вєдь главноє что? Правільно, главноє што баригу скінулі, ага!
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17.06.2020 15:34 Відповісти
ну... так... ЗЕ-шариковым "где-то же харчеваться надо"?
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17.06.2020 15:29 Відповісти
Беня одобряет)))))
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17.06.2020 15:30 Відповісти
У членограя все очень плохо.
Купил рекламу на ютубе для накрутки просмотров своих дебильных видосиков Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 1608
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17.06.2020 15:30 Відповісти
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6352
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17.06.2020 15:32 Відповісти
О слугі наріда, да будєт воля ваша, да прєбудєт с вамі конєц епохі зубажіння!Пусть множатся ваши доходи і нє іссякаєт желаніє сдєлать всєх своіх ніщіх хозяєв разом! Хуженєбудєт, амінь.
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Грабителям не дают действенного отпора - значит они продолжают грабить, разумеется.
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17.06.2020 15:33 Відповісти
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 8765
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17.06.2020 15:33 Відповісти
Оні благодарят тєбя, фотошопопропагандон, за хорошую работу.
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17.06.2020 15:57 Відповісти
И про топливо в Украине !!!
Якщо Ви не знали, то з 1 липня Зеленський скасовує нульове ПДВ на імпорт електрокарів. Зелені знову виявилися коричневими зі стійким запахом .........................................................

Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6448
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17.06.2020 15:36 Відповісти
ну олигархат не просто так поставил в презы своего пшека .. зомбировав 90% наридо-быдла ..
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17.06.2020 15:37 Відповісти
а ты сегодня дал срача знакомому который обещал первым идти на майдан если зеленский что-то не так сделает?
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17.06.2020 15:50 Відповісти
А шотакоє сєлянє?
Ви ж хотіли Голобородька?
То, куйшай-тє.
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17.06.2020 15:54 Відповісти
Да какая разница! Зелохи платят.
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17.06.2020 16:00 Відповісти
а ты что в кацапстане живешь и заправляешься там?
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17.06.2020 17:51 Відповісти
Задолбали и так соляра у нас дороже 95го бензина, да и все перевозки хоз. техника на дизеле в чем логика такой рехформы?
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17.06.2020 17:50 Відповісти
 
 