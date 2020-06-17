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Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ

Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала Президента и Премьер-министра Украины не вводить пошлины на импорт дизельного топлива.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице организации, передает Цензор.НЕТ.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В таком случае, повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на горючее в размере +1,9 млрд грн", - объясняет Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтегазовики и аграрии выступили против пошлины на импортное дизтопливо и подорожания продуктов

Как отмечает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" по данным 2018 года, агросектор является вторым крупнейшим потребителем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за один литр дизельного топлива может увеличиться на 1,77 грн (нынешняя средняя цена 21,2 грн/л)", - говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отмечают, что на данный момент в Украине нормально функционируют только два нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобыча", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% - в дизельном топливе, которое является основным средством производства в АПК.

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", - говорится в заявлении УКАБ.

Представители УКАБ обращают внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы. В УКАБ напоминают, что так же как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году ПАО "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития ограничить импорт бензина и дизтоплива, что фактически привело бы к монополизации рынка топливо одним производителем.

Как сообщалось ранее, к Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже обратились Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) и Аграрный Союза Украины (АСУ) с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, которая приведет к существенному подорожанию продуктов питания.

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Топ комментарии
+5
Как перестать орать?
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за "маленькое зеленое чмо" и "криворожского ссыкунчика" Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2727
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17.06.2020 15:32
+3
ще одне покращення від плісняви зеленої. їж ТЕ !
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17.06.2020 15:28
+3
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6352
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17.06.2020 15:32
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ще одне покращення від плісняви зеленої. їж ТЕ !
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17.06.2020 15:28 Ответить
Как перестать орать?
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за "маленькое зеленое чмо" и "криворожского ссыкунчика" Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 2727
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17.06.2020 15:32 Ответить
ключове слово- маленкое.
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17.06.2020 15:34 Ответить
А вєдь главноє что? Правільно, главноє што баригу скінулі, ага!
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17.06.2020 15:34 Ответить
ну... так... ЗЕ-шариковым "где-то же харчеваться надо"?
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17.06.2020 15:29 Ответить
Беня одобряет)))))
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17.06.2020 15:30 Ответить
У членограя все очень плохо.
Купил рекламу на ютубе для накрутки просмотров своих дебильных видосиков Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 1608
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17.06.2020 15:30 Ответить
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6352
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17.06.2020 15:32 Ответить
О слугі наріда, да будєт воля ваша, да прєбудєт с вамі конєц епохі зубажіння!Пусть множатся ваши доходи і нє іссякаєт желаніє сдєлать всєх своіх ніщіх хозяєв разом! Хуженєбудєт, амінь.
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17.06.2020 15:32 Ответить
Грабителям не дают действенного отпора - значит они продолжают грабить, разумеется.
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17.06.2020 15:33 Ответить
Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 8765
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17.06.2020 15:33 Ответить
Оні благодарят тєбя, фотошопопропагандон, за хорошую работу.
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17.06.2020 15:57 Ответить
И про топливо в Украине !!!
Якщо Ви не знали, то з 1 липня Зеленський скасовує нульове ПДВ на імпорт електрокарів. Зелені знову виявилися коричневими зі стійким запахом .........................................................

Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ - Цензор.НЕТ 6448
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17.06.2020 15:36 Ответить
ну олигархат не просто так поставил в презы своего пшека .. зомбировав 90% наридо-быдла ..
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17.06.2020 15:37 Ответить
а ты сегодня дал срача знакомому который обещал первым идти на майдан если зеленский что-то не так сделает?
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17.06.2020 15:50 Ответить
А шотакоє сєлянє?
Ви ж хотіли Голобородька?
То, куйшай-тє.
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17.06.2020 15:54 Ответить
Да какая разница! Зелохи платят.
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17.06.2020 16:00 Ответить
а ты что в кацапстане живешь и заправляешься там?
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17.06.2020 17:51 Ответить
Задолбали и так соляра у нас дороже 95го бензина, да и все перевозки хоз. техника на дизеле в чем логика такой рехформы?
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17.06.2020 17:50 Ответить
 
 