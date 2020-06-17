Пошлина на дизтопливо увеличит доходы олигархов за счет аграриев, - УКАБ

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала Президента и Премьер-министра Украины не вводить пошлины на импорт дизельного топлива.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице организации, передает Цензор.НЕТ.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В таком случае, повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на горючее в размере +1,9 млрд грн", - объясняет Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.

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Как отмечает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" по данным 2018 года, агросектор является вторым крупнейшим потребителем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за один литр дизельного топлива может увеличиться на 1,77 грн (нынешняя средняя цена 21,2 грн/л)", - говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отмечают, что на данный момент в Украине нормально функционируют только два нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобыча", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% - в дизельном топливе, которое является основным средством производства в АПК.

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", - говорится в заявлении УКАБ.

Представители УКАБ обращают внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы. В УКАБ напоминают, что так же как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году ПАО "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития ограничить импорт бензина и дизтоплива, что фактически привело бы к монополизации рынка топливо одним производителем.

Как сообщалось ранее, к Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже обратились Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) и Аграрный Союза Украины (АСУ) с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, которая приведет к существенному подорожанию продуктов питания.