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Міністерство культури (734) Петасюк (1)

Кабмін призначив Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики

Уряд призначив Ларису Петасюк на посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"За поданням міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка 17 червня 2020 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Лариси Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Ткаченко представив нову заступницю на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У найближчі дні відбудеться підписання наказу по міністерству щодо призначення Петасюк на посаду, після чого вона офіційно приступить до виконання обов'язків, додали в МКІП.

Як повідомляється, раніше Петасюк обіймала посаду заступниці керівника секретаріату Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. До цього понад 16 років працювала в Міністерстві культури, де, зокрема, обіймала посаду начальниці управління правового забезпечення.
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Журнашлюшка і юристка- керівництво міністерства КУЛЬТУРИ
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17.06.2020 20:04 Відповісти
так, не прачечная же
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18.06.2020 08:34 Відповісти
Чому ні? Ці "професіонали" мають таке ж відношення до культури, як і до прильні
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18.06.2020 10:02 Відповісти
 
 