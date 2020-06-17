Кабмин назначил Петасюк заместителем министра культуры и информационной политики

Правительство назначило Ларису Петасюк на должность заместителя министра культуры и информационной политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"По представлению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 17 июня 2020 года Кабинет министров Украины на своем заседании принял распоряжение о назначении Ларисы Петасюк заместителем министра культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ткаченко представил нового заместителя на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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В ближайшие дни состоится подписание приказа по министерству относительно назначения Петасюк на должность, после чего она официально приступит к выполнению обязанностей, добавили в МКИП.

Как сообщается, ранее Петасюк занимала должность заместителя руководителя секретариата Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. До этого более 16 лет работала в Министерстве культуры, где, в частности, занимала должность начальника управления правового обеспечения.