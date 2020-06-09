Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения

Александр Ткаченко призвал не политизировать вопрос о языке и высказался за то, чтобы украинские фильмы и сериалы выходили на украинском.

Об этом министр культуры написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне коронавируса мы объявили о проведении инициативы национальных круглых столов с учеными по чувствительным вопросам. Но среди ученых, не политиков. Именно поэтому призываю дождаться начала диалога и не политизировать этот процесс. А уже потом обсуждать изменения и выражать критику. Конструктивную критику. Для меня важно, чтобы слышали и другую точку зрения, которая существует. Потому что ее выражают украинцы", - заявил Ткаченко, комментируя языковой вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить

"Моя позиция - украинский продукт, в первую очередь должен быть на украинском языке. Поэтому сделаю все, чтобы еще больше продуктов - книг, спектаклей, кино - появлялись на украинском языке. Как продюсер, первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года. Я против показа фильмов, снятых после 2014 года, как и против показа фильмов с участием актеров, против которых возбуждено уголовное дело. Тех самых Охлобыстина и Пореченкова. Последнее - вопрос черных списков, как инструмент в целом я поддерживаю. Но должна быть прозрачная система, каким образом они формируются. Не совсем справедливо, когда актеры, давно умершие, включены в них. На мой взгляд, тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментно основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти актеры, были запрещены. Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Речь идет об аудиовизуальных произведениях", - добавил Ткаченко.



