РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9253 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
9 950 133
актер (293) запрет (1700) Министерство культуры и информационной политики (755) россия (93025) Ткаченко Александр (429) фильмы (391) язык (3551) черный список (107)

Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения

Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения

Александр Ткаченко призвал не политизировать вопрос о языке и высказался за то, чтобы украинские фильмы и сериалы выходили на украинском.

Об этом министр культуры написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне коронавируса мы объявили о проведении инициативы национальных круглых столов с учеными по чувствительным вопросам. Но среди ученых, не политиков. Именно поэтому призываю дождаться начала диалога и не политизировать этот процесс. А уже потом обсуждать изменения и выражать критику. Конструктивную критику. Для меня важно, чтобы слышали и другую точку зрения, которая существует. Потому что ее выражают украинцы", - заявил Ткаченко, комментируя языковой вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить

"Моя позиция - украинский продукт, в первую очередь должен быть на украинском языке. Поэтому сделаю все, чтобы еще больше продуктов - книг, спектаклей, кино - появлялись на украинском языке. Как продюсер, первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года. Я против показа фильмов, снятых после 2014 года, как и против показа фильмов с участием актеров, против которых возбуждено уголовное дело. Тех самых Охлобыстина и Пореченкова. Последнее - вопрос черных списков, как инструмент в целом я поддерживаю. Но должна быть прозрачная система, каким образом они формируются. Не совсем справедливо, когда актеры, давно умершие, включены в них. На мой взгляд, тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментно основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти актеры, были запрещены. Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Речь идет об аудиовизуальных произведениях", - добавил Ткаченко.

Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения 01
Ткаченко о языке: Надо слышать и другую точку зрения 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
ткаченко - это говно что лизало анус яныка когда оное прыгало по пенькам ..
показать весь комментарий
09.06.2020 14:28
+36
...російський контент має бути заборонений назавжди, інакше буде в нас і Новий Крим і Новий Донбас.
показать весь комментарий
09.06.2020 14:33
+31
Точно! ***** ж треба слухати. Так, товарісч ткаченко?
показать весь комментарий
09.06.2020 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это оно нам будет "давать" в Украине смотреть фильмы на украинском?!
Как бы украинцы не дали ему под зад коленом
показать весь комментарий
09.06.2020 18:19 Ответить
В нього ще треба попасти, він як дуля.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:03 Ответить
--- НЕ шановний міністр .ткаченко---розпочинайте .щоднини. робочий день із повторення ст. 10 Конституції України про державний статус української мови...Нестримне бажання чути інших / їх мовою / звучить так :" - Рожденньій ползать.---летать НЕ может ! "/ М. Горький / Прикро : черговий слизняк --пристосуванець. воістину . гідний кишла ЗЕ--зубоскалів ...
показать весь комментарий
09.06.2020 16:26 Ответить
Першим фактором існування держави є Мова. Єдина , державна мова це база нашого існування як такого. Тому стільки смороду розводить п'ята колона навколо основного питання нашого буття. Всі , хто виступає за інтереси узького нарєчія-колаборанти московії.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:28 Ответить
Какую другую?
Народ отупел, даже те, кто учил русский в школе, его не понимают!
Для них, на телевидении, переводят всё на украинский!
показать весь комментарий
09.06.2020 16:32 Ответить
пусть об этом скажет в Донецке, Луганске и Крыму а не в свободной Украине.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:38 Ответить
Україні - українську мову! Ні мові російських окупантів.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:58 Ответить
Згадуються мені вислів Ізраїльскої прим'єрки (народженої в Україні) Голди Мейєр - ми хочемо вижити , вони хочуть щоб ми здохли, як нам найти порузуміння???????????????????????
показать весь комментарий
09.06.2020 17:07 Ответить
"вільхи", "нептуни", "т-84", "НАТО"... чим їх більше, тим легче найти порозуміння з ворогом... інших варіантів не існує.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:25 Ответить
ЖОДЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗНАТИ ДЕРЖАВНУ МОВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:09 Ответить
Надо просто перестать говорить.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:26 Ответить
Гівно з плюсів нам цю "другую точку зрєнія" пхає вже 20 років. Ткаченко, іди у СРАКУ ... разом з Зеленським ... і Єрмака з Сівохою прихопіть (Венедиктова сама піде).
показать весь комментарий
09.06.2020 17:29 Ответить
Мені та точка зору поперек маківки ,А какая раЗадница, так давайте Українською.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:05 Ответить
Раз вам все по барабану и какая разница, то почему бы в Украине не быть государственному языку украинским? Это же логично.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:22 Ответить
другая точка зрения это Кремль и ФСБ .Иди на Х Ткачиха .
показать весь комментарий
09.06.2020 18:20 Ответить
Так я ж і написав, я за.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:30 Ответить
Можно родится в семье , где отец русский, а мать еврейка и понимать как прекрасен один из языков мира - украинский и какая это культурная ценность


Леонид Киселев:


Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ - ТОЛЬКО ПЕСНЯ
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ....

Народився у Києві, в 1946 р., в родині російського письменника Володимира Кисельова
Мати Леоніда - єврейка
Прожив на цьому світі всього 22 роки, а вже був мудрим…

А вы , Ткаченко, холуйствующий малорос
показать весь комментарий
09.06.2020 18:41 Ответить
От в мордорі і послухаєш
показать весь комментарий
09.06.2020 18:45 Ответить
РІДНА МОВА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.


У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.


Д. Павличко
показать весь комментарий
09.06.2020 18:46 Ответить
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало. Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.


Маяковский
показать весь комментарий
09.06.2020 18:56 Ответить
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,

- ЭТА МОВА ВЕЛИЧАВА И ПРОСТА:

"ЧУЕШЬ, СУРМЫ ЗАГРАЛЫ, ЧАС РАСПЛАТЫ НАСТАВ..."


Маяковский
показать весь комментарий
09.06.2020 19:01 Ответить
Чуете малоросы -холуи-ткаченки? И для вас настанет час расплаты
показать весь комментарий
09.06.2020 19:02 Ответить
Ну как тут не вспомнить Мухарского...
Орест Лютий '****, пля, услышь Донбас'

https://youtube.com/watch?v=L0R_XSTb4Rs
показать весь комментарий
09.06.2020 19:14 Ответить
Только собрался написать, что неужели недостаточно "услыхать Донбасс". Почти 30 лет независимой Украине, а всё никак с мовой не определимся.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:43 Ответить
министр культуры шмыга хитросделанная зегнидная
показать весь комментарий
09.06.2020 19:16 Ответить
Інший бік - це ворог. Треба до нього дослухатись?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:55 Ответить
консерва гнилая кацапская открылась
показать весь комментарий
09.06.2020 20:08 Ответить
Щось схоже на те, що останнім часом хтось за язик тягне говорити про мову, воду в Крим, представників Донбасу в Мінському процесі. Інших проблем в країні немає.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:01 Ответить
опять выборы, опять языковой вопрос.
какая новая тема. электоратик рыговский слуге народа спать не дает
показать весь комментарий
09.06.2020 22:04 Ответить
нужно его спросить, как правильно НА Украине или В Украине? И чей Крым на всякий случай.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:33 Ответить
Я бачу, що ви докуруєтеся, що будете слухатися вже десяту сторону по ту сторону.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:30 Ответить
Як же вони задовбали з тою "другой точкай зренія"! Тільки вдуматись: "Усльішать...!" - "ТОЧКУ..." - "зрения..."
показать весь комментарий
10.06.2020 12:41 Ответить
Громадські й культурні діячі, політики та журналісти вимагають від президента Володимира Зеленського і його команди зупинити наступ на українську мову та інформаційний простір.
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.

https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/
показать весь комментарий
15.06.2020 22:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 