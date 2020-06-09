Ткаченко про мову: Треба чути й іншу точку зору
Олександр Ткаченко закликав не політизувати питання про мову і висловився за те, щоб українські фільми і серіали виходили українською.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні коронавірусу ми оголосили проведення ініціативи національних круглих столів з науковцями щодо сенсативних питань. Але серед вчених, не політиків. Саме тому закликаю дочекатися початку діалогу та не політизувати цей процес. А вже потім обговорювати зміни та висловлювати критику. Конструктивну критику. Для мене важливо, щоб чули й іншу точку зору, яка існує. Бо її також висловлюють українці", - заявив Ткаченко, коментуючи мовне питання.
"Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно — з’являлись українською мовою. Як продюсер, першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року. Я проти показу фільмів знятих після 2014 року, як і проти показу фільмів за участі акторів, проти яких порушена кримінальна справа. Тих самих Охлобистіна та Пореченкова. Останнє — питання чорних списків, які як інструмент в цілому я підтримую. Але має бути прозора система, яким чином вони формуються. Не зовсім справедливо, коли актори, які давно померли, входять до них. На мій погляд, той факт, що комусь заборонено в’їзд, не може слугувати одномоментно підставою для того, щоб стрічки, у яких брали участь ці актори, були заборонені. Наголошую, мова не йде про присутність на ринку цих артистів. Мова стосується аудіовізуальних творів", - додав Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Как бы украинцы не дали ему под зад коленом
Народ отупел, даже те, кто учил русский в школе, его не понимают!
Для них, на телевидении, переводят всё на украинский!
Леонид Киселев:
Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ - ТОЛЬКО ПЕСНЯ
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ....
Народився у Києві, в 1946 р., в родині російського письменника Володимира Кисельова
Мати Леоніда - єврейка
Прожив на цьому світі всього 22 роки, а вже був мудрим…
А вы , Ткаченко, холуйствующий малорос
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Д. Павличко
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало. Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
Маяковский
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- ЭТА МОВА ВЕЛИЧАВА И ПРОСТА:
"ЧУЕШЬ, СУРМЫ ЗАГРАЛЫ, ЧАС РАСПЛАТЫ НАСТАВ..."
Маяковский
Орест Лютий '****, пля, услышь Донбас'
https://youtube.com/watch?v=L0R_XSTb4Rs
какая новая тема. электоратик рыговский слуге народа спать не дает
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/