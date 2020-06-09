Ткаченко про мову: Треба чути й іншу точку зору

Олександр Ткаченко закликав не політизувати питання про мову і висловився за те, щоб українські фільми і серіали виходили українською.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні коронавірусу ми оголосили проведення ініціативи національних круглих столів з науковцями щодо сенсативних питань. Але серед вчених, не політиків. Саме тому закликаю дочекатися початку діалогу та не політизувати цей процес. А вже потім обговорювати зміни та висловлювати критику. Конструктивну критику. Для мене важливо, щоб чули й іншу точку зору, яка існує. Бо її також висловлюють українці", - заявив Ткаченко, коментуючи мовне питання.

"Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно — з’являлись українською мовою. Як продюсер, першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року. Я проти показу фільмів знятих після 2014 року, як і проти показу фільмів за участі акторів, проти яких порушена кримінальна справа. Тих самих Охлобистіна та Пореченкова. Останнє — питання чорних списків, які як інструмент в цілому я підтримую. Але має бути прозора система, яким чином вони формуються. Не зовсім справедливо, коли актори, які давно померли, входять до них. На мій погляд, той факт, що комусь заборонено в’їзд, не може слугувати одномоментно підставою для того, щоб стрічки, у яких брали участь ці актори, були заборонені. Наголошую, мова не йде про присутність на ринку цих артистів. Мова стосується аудіовізуальних творів", - додав Ткаченко.

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