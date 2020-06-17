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Боднар (148) МЗС (4020)

Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС

Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС

Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції. Через санкції страждає військово-промисловий комплекс і економіка Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, зараз у Росії спостерігається зростання внутрішнього протесту на тлі пандемії коронавірусу, а також економічна криза, що також провокує Кремль до дій для зняття санкцій.

"Перед Росією постає вибір: або шукати вихід із цієї ситуації, або загострювати її. Традиційно Росія йшла на загострення. Зараз ми також бачимо, що відбуваються не просто істерики в пресі, а відбуваються реальні перегрупування військ, починається нагнітання ситуації на фронті та в Криму", - сказав Боднар.

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Топ коментарі
+9
Значит надо санкции усилить.
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17.06.2020 20:17
+4
Как страдают?! Искандери же смеются!
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17.06.2020 19:58
+4
Не выполняя пункт 1 МС, Россия хочет добиться снятие санкций?!
РФ обостряет ситуацию, чтобы заставить зелёную власть выполнить договорняки и обещания, на которые их развели кремлёвцы.
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17.06.2020 20:04
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Как страдают?! Искандери же смеются!
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17.06.2020 19:58 Відповісти
абсурд
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17.06.2020 19:58 Відповісти
Кремль в истерике !
Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 6371
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17.06.2020 21:43 Відповісти
марамойка из теплотрассы по кличке два стакана
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17.06.2020 21:49 Відповісти
а хто это,я вас в противогазе не узнаю,да ещё и бояркой прёт на 200 метров,ну и встреть этот портрет в час ночи на углу Патриарших,а сколько памперсов уйдёт на всякий случай.
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18.06.2020 08:24 Відповісти
Ложь! Ниверю! путен глаголил, что санкции на благо расеи , он же не может быть против блага для расеи?
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17.06.2020 20:03 Відповісти
Не выполняя пункт 1 МС, Россия хочет добиться снятие санкций?!
РФ обостряет ситуацию, чтобы заставить зелёную власть выполнить договорняки и обещания, на которые их развели кремлёвцы.
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17.06.2020 20:04 Відповісти
не только на Донбассе, но и по всей Украине.
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17.06.2020 20:08 Відповісти
Благодаря 73%, надеюсь многие одумаются и начнут исправлять свою ошибку.
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17.06.2020 20:15 Відповісти
Значит надо санкции усилить.
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17.06.2020 20:17 Відповісти
Не надоело каждый день унижаться?😂🌷
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17.06.2020 20:21 Відповісти
Это дымит твой памперс, козлятина.
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17.06.2020 20:22 Відповісти
Обострение на Лугандоне означает автоматическое усиление и расширение санкций для Рашки. Чем дальше, тем больше. Для некоторого послабления санкций необходимо для начала немедленно уйти из Крыма, иначе пытка палкой и верёвкой сделают этот процесс необратимым...
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17.06.2020 20:30 Відповісти
Эрдоган мочит рюсскае быдло Путлера без всяких санкций... из простых Дронов...
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17.06.2020 20:54 Відповісти
Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 5290 перепуганый КГБист кони двинул от страха...
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17.06.2020 20:56 Відповісти
Явно просматривается логика мазохиста, либо дегенерата, интересно на какой результат насчитывает кремлевский бес, определенно, альцгеймер бедного старика не отпускает.
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17.06.2020 21:02 Відповісти
А в это время оманский нелох увидел в глазах Путлера жажду мира
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17.06.2020 21:18 Відповісти
Пока больше сдыхает Европа от Ковида, а путену пох)
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17.06.2020 21:26 Відповісти
признать опзж и оппоблок террористическими организациями и казнить
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17.06.2020 21:48 Відповісти
Лучше расскажите какие меры предпринимает наш верховный главнокомандующий для отражения готовящего вторжения со стороны Крыма. У Путина только одно решение вопроса как обеспечить Крым водой. Или наши говнокомандующие специально отводят глаза, чтобы потом удивляться:"Как это могло произойти? Как же мы недосмотрели ? Аяяй...Что-то попахивает ."
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18.06.2020 00:59 Відповісти
 
 