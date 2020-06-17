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Боднар Василий (158) МИД (6803)

Россия обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы попробовать снять санкции, - МИД

Россия обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы попробовать снять санкции, - МИД

Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции. Из-за санкций страдает военно-промышленный комплекс и экономика России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь.

По его словам, сейчас в России наблюдается рост внутреннего протеста на фоне пандемии коронавируса, а также экономический кризис, что также провоцирует Кремль к действиям для снятия санкций.

"Перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму", - сказал Боднарь.

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Автор: 
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Топ комментарии
+9
Значит надо санкции усилить.
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17.06.2020 20:17
+4
Как страдают?! Искандери же смеются!
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17.06.2020 19:58
+4
Не выполняя пункт 1 МС, Россия хочет добиться снятие санкций?!
РФ обостряет ситуацию, чтобы заставить зелёную власть выполнить договорняки и обещания, на которые их развели кремлёвцы.
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17.06.2020 20:04
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Как страдают?! Искандери же смеются!
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17.06.2020 19:58 Ответить
абсурд
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17.06.2020 19:58 Ответить
Кремль в истерике !
Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 6371
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17.06.2020 21:43 Ответить
марамойка из теплотрассы по кличке два стакана
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17.06.2020 21:49 Ответить
а хто это,я вас в противогазе не узнаю,да ещё и бояркой прёт на 200 метров,ну и встреть этот портрет в час ночи на углу Патриарших,а сколько памперсов уйдёт на всякий случай.
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18.06.2020 08:24 Ответить
Ложь! Ниверю! путен глаголил, что санкции на благо расеи , он же не может быть против блага для расеи?
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17.06.2020 20:03 Ответить
Не выполняя пункт 1 МС, Россия хочет добиться снятие санкций?!
РФ обостряет ситуацию, чтобы заставить зелёную власть выполнить договорняки и обещания, на которые их развели кремлёвцы.
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17.06.2020 20:04 Ответить
не только на Донбассе, но и по всей Украине.
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17.06.2020 20:08 Ответить
Благодаря 73%, надеюсь многие одумаются и начнут исправлять свою ошибку.
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17.06.2020 20:15 Ответить
Значит надо санкции усилить.
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17.06.2020 20:17 Ответить
Не надоело каждый день унижаться?😂🌷
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17.06.2020 20:21 Ответить
Это дымит твой памперс, козлятина.
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17.06.2020 20:22 Ответить
Обострение на Лугандоне означает автоматическое усиление и расширение санкций для Рашки. Чем дальше, тем больше. Для некоторого послабления санкций необходимо для начала немедленно уйти из Крыма, иначе пытка палкой и верёвкой сделают этот процесс необратимым...
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17.06.2020 20:30 Ответить
Эрдоган мочит рюсскае быдло Путлера без всяких санкций... из простых Дронов...
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17.06.2020 20:54 Ответить
Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 5290 перепуганый КГБист кони двинул от страха...
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17.06.2020 20:56 Ответить
Явно просматривается логика мазохиста, либо дегенерата, интересно на какой результат насчитывает кремлевский бес, определенно, альцгеймер бедного старика не отпускает.
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17.06.2020 21:02 Ответить
А в это время оманский нелох увидел в глазах Путлера жажду мира
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17.06.2020 21:18 Ответить
Пока больше сдыхает Европа от Ковида, а путену пох)
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17.06.2020 21:26 Ответить
признать опзж и оппоблок террористическими организациями и казнить
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17.06.2020 21:48 Ответить
Лучше расскажите какие меры предпринимает наш верховный главнокомандующий для отражения готовящего вторжения со стороны Крыма. У Путина только одно решение вопроса как обеспечить Крым водой. Или наши говнокомандующие специально отводят глаза, чтобы потом удивляться:"Как это могло произойти? Как же мы недосмотрели ? Аяяй...Что-то попахивает ."
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18.06.2020 00:59 Ответить
 
 