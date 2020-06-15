Почти 30 украинских послов ожидают ротации, - Кулеба

Почти три десятка послов и руководителей представительств Украины за границей ожидают ротации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас в целом есть 82 должности послов и 7 руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение - почти 30. То есть это означает, что кого-то мы отзываем, кого-то мы заслали на назначение. Но назначение посла - это всегда очень длительный процесс и предусматривает много элементов, потому все эти люди с того списка, который я назвал, находятся на разных стадиях назначения", - сказал он на онлайн-презентации "100 дней изменений в МИД" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что ему также не нравится ситуация с наличием большого количества вакантных должностей послов Украины за границей, поэтому он пытается исправить эту ситуацию.

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