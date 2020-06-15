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Почти 30 украинских послов ожидают ротации, - Кулеба

Почти 30 украинских послов ожидают ротации, - Кулеба

Почти три десятка послов и руководителей представительств Украины за границей ожидают ротации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас в целом есть 82 должности послов и 7 руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение - почти 30. То есть это означает, что кого-то мы отзываем, кого-то мы заслали на назначение. Но назначение посла - это всегда очень длительный процесс и предусматривает много элементов, потому все эти люди с того списка, который я назвал, находятся на разных стадиях назначения", - сказал он на онлайн-презентации "100 дней изменений в МИД" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что ему также не нравится ситуация с наличием большого количества вакантных должностей послов Украины за границей, поэтому он пытается исправить эту ситуацию.

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дипломатия (1463) МИД (6949) посол (1799) Кулеба Дмитрий (2880)


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Зеленському немає коли виконувати свої обов'язки, він керує урядом, що не входить в його компетенцію! А так завжди буває коли людина зайнята всім відразу - скрізь провали і затримки!
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15.06.2020 12:29 Ответить
дороги строє. за ЗНО гроші вертає.
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15.06.2020 12:47 Ответить
зараз хочуть відмінити ЗНО!!!
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15.06.2020 13:47 Ответить
Щоби заповнити авакансії в МЗС необхідно пртийняти закон про бигромадчянство, а інакше як ризначати на посади осіб що мають два і більше паспортів і зокрема РФський.
Ось чому вакансії не заповнені і чекають очільників.
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15.06.2020 12:40 Ответить
З цим послом трошки припізнився. Тепер мІша АбіжаєтсяМайже 30 українських послів очікують ротації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 143
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15.06.2020 12:41 Ответить
так точно...
указом №218/2020 от 12 июня.
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15.06.2020 13:05 Ответить
Нові дипломати потрібні, щоб розповідали про геніальність Бубочки.
За теке, напевно, потрібно давати надбавку відсотків 300.
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15.06.2020 13:06 Ответить
Нехай гірші, аби інші.
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15.06.2020 23:13 Ответить
 
 