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Майже 30 українських послів очікують ротації, - Кулеба

Майже 30 українських послів очікують ротації, - Кулеба

Майже три десятки послів і керівників представництв України за кордоном очікують ротації, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас в цілому є 82 посади послів і 7 керівників представництв при міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі, тобто на відкликання і на призначення - майже 30. Тобто це означає, що когось ми відкликаємо, когось ми заслали на призначення. Але призначення посла - це завжди дуже тривалий процес і передбачає багато елементів, тому всі ці люди з того списку, який я назвав, зараз на різних стадіях призначення", - сказав він на онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що йому також не подобається ситуація з наявністю великої кількості вакантних посад послів України за кордоном, тому він намагається виправити цю ситуацію.

Також читайте: Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції

Автор: 

дипломатія (711) МЗС (4122) посол (1100) Кулеба Дмитро (3604)


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Зеленському немає коли виконувати свої обов'язки, він керує урядом, що не входить в його компетенцію! А так завжди буває коли людина зайнята всім відразу - скрізь провали і затримки!
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15.06.2020 12:29 Відповісти
дороги строє. за ЗНО гроші вертає.
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15.06.2020 12:47 Відповісти
зараз хочуть відмінити ЗНО!!!
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15.06.2020 13:47 Відповісти
Щоби заповнити авакансії в МЗС необхідно пртийняти закон про бигромадчянство, а інакше як ризначати на посади осіб що мають два і більше паспортів і зокрема РФський.
Ось чому вакансії не заповнені і чекають очільників.
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15.06.2020 12:40 Відповісти
З цим послом трошки припізнився. Тепер мІша АбіжаєтсяМайже 30 українських послів очікують ротації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 143
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15.06.2020 12:41 Відповісти
так точно...
указом №218/2020 от 12 июня.
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15.06.2020 13:05 Відповісти
Нові дипломати потрібні, щоб розповідали про геніальність Бубочки.
За теке, напевно, потрібно давати надбавку відсотків 300.
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15.06.2020 13:06 Відповісти
Нехай гірші, аби інші.
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15.06.2020 23:13 Відповісти
 
 