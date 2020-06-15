Майже 30 українських послів очікують ротації, - Кулеба

Майже три десятки послів і керівників представництв України за кордоном очікують ротації, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас в цілому є 82 посади послів і 7 керівників представництв при міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі, тобто на відкликання і на призначення - майже 30. Тобто це означає, що когось ми відкликаємо, когось ми заслали на призначення. Але призначення посла - це завжди дуже тривалий процес і передбачає багато елементів, тому всі ці люди з того списку, який я назвав, зараз на різних стадіях призначення", - сказав він на онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що йому також не подобається ситуація з наявністю великої кількості вакантних посад послів України за кордоном, тому він намагається виправити цю ситуацію.

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