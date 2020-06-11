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посол (1080) Франція (2906) Шамшур (16) Омельченко Вадим (10)

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Шамшура з посад посла України у Франції і постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом і призначив на посаду посла України у Франції Вадима Омельченка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Так, у тексті указу №219-2020 сказано: "Призначити Омельченко Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці.

В іншому указі, за №218-2020, зазначається: "Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом".

Вадим Омельченко народився в 1963 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Заслужений юрист України.

Проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах оперативного складу.

Двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віцепрем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

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Омельченко викладав у Дипломатичній академії при МЗС України, читав лекції в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2006 року - президент Інституту Горшеніна. Виступає з лекціями і доповідями в Ecole Militaire, Національної асамблеї і Сенаті Франції, неодноразово давав інтерв'ю й експертні коментарі про ситуацію в Україні провідним французьким виданням, зокрема Le Monde, La Croix, La Tribune.
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Топ коментарі
+29
Кацапам не понравился наезд на рекламу Данона? Ермак приказал, Бубочка выполнил
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11.06.2020 19:54
+23
Помста від Danone?
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11.06.2020 19:51
+17
гнида зеЛя отомстил за danone.этот подонок зеленый уже открыто лег под кацапию
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11.06.2020 20:19
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Помста від Danone?
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11.06.2020 19:51 Відповісти
от крыши Пореченкова
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11.06.2020 20:01 Відповісти
Кацапам не понравился наезд на рекламу Данона? Ермак приказал, Бубочка выполнил
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11.06.2020 19:54 Відповісти
Може кацапи, а може шанувальник Зеленського Пореченков поскаржився на посла за це

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции - Цензор.НЕТ 1568
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11.06.2020 20:06 Відповісти
Кремлёвский чип,теперь руководит нашей властью в Украине и всё после Омана.
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11.06.2020 20:01 Відповісти
Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции - Цензор.НЕТ 2555
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11.06.2020 20:11 Відповісти
Это совпадение
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11.06.2020 20:13 Відповісти
Но уж очень краснорасноречивое.
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11.06.2020 22:13 Відповісти
Порошенко и Ко - зациклились на всех своих деяниях ( и поделом ) . А тем не менее проводится работа по укреплению связей с Французскими ( юнеско ) ... .
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11.06.2020 20:17 Відповісти
"Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава."
*****, зеленый дурачок уволил профессионального дипломата и назначил какого-то аваковского посипаку. очередной идиотизм
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11.06.2020 20:19 Відповісти
бывшего мента послать послом в Париж ? Оригинально !
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20.10.2020 01:59 Відповісти
ага дружбана пореченкова обидели вот и отомстил .маленький мстивый тщеславный подлый клоунишка зеленый ..
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11.06.2020 20:19 Відповісти
гнида зеЛя отомстил за danone.этот подонок зеленый уже открыто лег под кацапию
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11.06.2020 20:19 Відповісти
+++
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11.06.2020 22:28 Відповісти
если "Рафали" закупать - это очень дорого и не дадут офсеты-технологии, как авакову..))
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11.06.2020 20:46 Відповісти
от перестановки мест слагаемых сумма не меняется,,,
арифметика - наука точная.
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11.06.2020 20:51 Відповісти
В 1996-1998 годах Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам https://file.liga.net/persons/sergei-tigipko Сергея Тигипко . С 2000 по 2006 г занимал должность вице-президента корпорации Интерпайп (владелец -https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук ).
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11.06.2020 20:57 Відповісти
Старика Омелю?
Ну держысь, Париж, не уйти тебе от тротуарной плитки!
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11.06.2020 21:31 Відповісти
Хто б сумнівався ! Забули рекламу ?
https://www.youtube.com/watch?v=L_DI4PerA6w

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції - Цензор.НЕТ 2880
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11.06.2020 22:03 Відповісти
З реклами: "Ну єслі он виіграєт,будєт нам должен !" .От і віддав боржок.
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11.06.2020 22:05 Відповісти
+100500
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Точно кацапский Данон нажаловался путлеру, а тот потребовал заменить посла!
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11.06.2020 22:18 Відповісти
Шамшура - молодец! Но, лично я сегодня, "Данон" уже не брал ни под одной маркой! Хотя раньше - покупал постояно! Ничего, есть много продукции УКРАИНСКИХ марок. Пусть поцелуют Пореченкова в дупу!
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11.06.2020 22:55 Відповісти
перепост..
""""Странные и непредсказуемые события происходят с нашим из Кривого Рога. Мальчик посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Навестил шоумен Меркель - у фрау начались приступы неконтролируемой дрожи. Выкупался Верховный потерпевший на одесском пляже «Дельфин» - танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», выбросило в шторм на пляж «Дельфин», а в отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.
Холупь міра прилетел в Турцию, и тут же произошло землетрясение магнитудой 6,5. Двадцать семь пострадавших жителей обратились за медицинской помощью. Приехал гаер в лесничество - уволил лесника, почирикал по телефону с Президентом США - Трампом, Дональду тут же объявляют импичмент. Пообщался в Киеве с хавером Биньямином Нетаньяху и пообещал высокому гостю взять на финансовое довольствие всех бывших граждан Украины, проживающих ныне в Израиле, как в святом городе - Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
В Мариуполе, правда, обошлось без огня и пожаров. В этом славном городе Божьим Провидением были наказаны 16 (шестнадцать) студентов Украинской Академии лидерства, которые участвовали в презентации шестого президента Украины. Сразу после отъезда Первого лица их госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит.
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Четвёртый, внеочередной отпуск, за полгода своего президенства «слуга народа» на семейном совете решил провести в Омане и снять номер для проживания в самом дорогом 5 - звездочном отеле «Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel», но отдых пришлось прервать из-за авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании «МАУ» и гибели 180 человеческих жизней.
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Почему за Янелохом Первым тянется шлейф трагических случаев? Некоторые читатели в своих коментариях пишут полушутя и полусерьезно, что инородцу «ПОРОБЛЕНО», но страдают при этом невинные люди.https://censor.net.ua***************************************************************************************************
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11.06.2020 23:00 Відповісти
Це через скандал з рекламою "Danone" в Роісі?
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11.06.2020 23:20 Відповісти
Зеленскому это как пить дать, только лишь увольнять и новых назначать. Ещё не было такого презика, который за год столько сделал увольнений, ну что скажешь - Артист!
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11.06.2020 23:28 Відповісти
Это реакция оманского на то что посол опустил козломордых наехав на данон и заставил убрать рекламу с ублюдком поречниковым....Правильной дорогой идете тагвагищи
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12.06.2020 08:16 Відповісти
 
 