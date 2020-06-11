Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству и назначил на должность посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Так, в тексте указа №219-2020 говорится: "Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Французской Республике.

В другом указе, за №218-2020, отмечается: "Освободить Шамшура Олега Владиславовоича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству".

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Вадим Омельченко родился в 1963 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Заслуженный юрист Украины.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава.

Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Омельченко преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины, читал лекции в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

С 2006 года - президент Института Горшенина. Выступает с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, неоднократно давал интервью и экспертные комментарии о ситуации в Украине ведущим французским изданиям, в частности Le Monde, La Croix, La Tribune.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее посольство Украины во Франции во главе с Олегом Шамшуром провело ряд мероприятий связанных с тем, чтобы компания Данон отказалалсь от рекламы в РФ с участием актера Пореченкова. стрелявшего по ВСУ на Донбассе. В результате чего демонстрацию этой рекламы отменили.