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Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству и назначил на должность посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Так, в тексте указа №219-2020 говорится: "Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Французской Республике.

В другом указе, за №218-2020, отмечается: "Освободить Шамшура Олега Владиславовоича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Вадим Омельченко родился в 1963 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Заслуженный юрист Украины.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава.

Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Омельченко преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины, читал лекции в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

С 2006 года - президент Института Горшенина. Выступает с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, неоднократно давал интервью и экспертные комментарии о ситуации в Украине ведущим французским изданиям, в частности Le Monde, La Croix, La Tribune.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее посольство Украины во Франции во главе с Олегом Шамшуром провело ряд мероприятий связанных с тем, чтобы компания Данон отказалалсь от рекламы в РФ с участием актера Пореченкова. стрелявшего по ВСУ на Донбассе. В результате чего демонстрацию этой рекламы отменили.

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Топ комментарии
+29
Кацапам не понравился наезд на рекламу Данона? Ермак приказал, Бубочка выполнил
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11.06.2020 19:54
+23
Помста від Danone?
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11.06.2020 19:51
+17
гнида зеЛя отомстил за danone.этот подонок зеленый уже открыто лег под кацапию
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11.06.2020 20:19
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Помста від Danone?
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11.06.2020 19:51 Ответить
от крыши Пореченкова
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11.06.2020 20:01 Ответить
Кацапам не понравился наезд на рекламу Данона? Ермак приказал, Бубочка выполнил
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11.06.2020 19:54 Ответить
Може кацапи, а може шанувальник Зеленського Пореченков поскаржився на посла за це

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции - Цензор.НЕТ 1568
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11.06.2020 20:06 Ответить
Кремлёвский чип,теперь руководит нашей властью в Украине и всё после Омана.
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11.06.2020 20:01 Ответить
Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко послом во Франции - Цензор.НЕТ 2555
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11.06.2020 20:11 Ответить
Это совпадение
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11.06.2020 20:13 Ответить
Но уж очень краснорасноречивое.
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11.06.2020 22:13 Ответить
Порошенко и Ко - зациклились на всех своих деяниях ( и поделом ) . А тем не менее проводится работа по укреплению связей с Французскими ( юнеско ) ... .
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11.06.2020 20:17 Ответить
"Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава."
*****, зеленый дурачок уволил профессионального дипломата и назначил какого-то аваковского посипаку. очередной идиотизм
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11.06.2020 20:19 Ответить
бывшего мента послать послом в Париж ? Оригинально !
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20.10.2020 01:59 Ответить
ага дружбана пореченкова обидели вот и отомстил .маленький мстивый тщеславный подлый клоунишка зеленый ..
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11.06.2020 20:19 Ответить
гнида зеЛя отомстил за danone.этот подонок зеленый уже открыто лег под кацапию
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11.06.2020 20:19 Ответить
+++
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11.06.2020 22:28 Ответить
если "Рафали" закупать - это очень дорого и не дадут офсеты-технологии, как авакову..))
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11.06.2020 20:46 Ответить
от перестановки мест слагаемых сумма не меняется,,,
арифметика - наука точная.
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11.06.2020 20:51 Ответить
В 1996-1998 годах Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам https://file.liga.net/persons/sergei-tigipko Сергея Тигипко . С 2000 по 2006 г занимал должность вице-президента корпорации Интерпайп (владелец -https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук ).
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11.06.2020 20:57 Ответить
Старика Омелю?
Ну держысь, Париж, не уйти тебе от тротуарной плитки!
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11.06.2020 21:31 Ответить
Хто б сумнівався ! Забули рекламу ?
https://www.youtube.com/watch?v=L_DI4PerA6w

Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції - Цензор.НЕТ 2880
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11.06.2020 22:03 Ответить
З реклами: "Ну єслі он виіграєт,будєт нам должен !" .От і віддав боржок.
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11.06.2020 22:05 Ответить
+100500
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11.06.2020 22:29 Ответить
Точно кацапский Данон нажаловался путлеру, а тот потребовал заменить посла!
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11.06.2020 22:18 Ответить
Шамшура - молодец! Но, лично я сегодня, "Данон" уже не брал ни под одной маркой! Хотя раньше - покупал постояно! Ничего, есть много продукции УКРАИНСКИХ марок. Пусть поцелуют Пореченкова в дупу!
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11.06.2020 22:55 Ответить
перепост..
""""Странные и непредсказуемые события происходят с нашим из Кривого Рога. Мальчик посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Навестил шоумен Меркель - у фрау начались приступы неконтролируемой дрожи. Выкупался Верховный потерпевший на одесском пляже «Дельфин» - танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», выбросило в шторм на пляж «Дельфин», а в отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.
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11.06.2020 23:00 Ответить
Це через скандал з рекламою "Danone" в Роісі?
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11.06.2020 23:20 Ответить
Зеленскому это как пить дать, только лишь увольнять и новых назначать. Ещё не было такого презика, который за год столько сделал увольнений, ну что скажешь - Артист!
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11.06.2020 23:28 Ответить
Это реакция оманского на то что посол опустил козломордых наехав на данон и заставил убрать рекламу с ублюдком поречниковым....Правильной дорогой идете тагвагищи
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12.06.2020 08:16 Ответить
 
 