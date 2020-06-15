МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба
Министерство иностранных дел не советует украинским гражданам выезжать за границу, однако препятствовать не будет.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!", - подчеркнул чиновник.
По словам министра, одна из задач МИД - содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая.
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