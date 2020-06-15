МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба

Министерство иностранных дел не советует украинским гражданам выезжать за границу, однако препятствовать не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!", - подчеркнул чиновник.

По словам министра, одна из задач МИД - содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса, - Кулеба

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая.