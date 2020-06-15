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Новости Коронавирус и карантин
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МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба

МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба

Министерство иностранных дел не советует украинским гражданам выезжать за границу, однако препятствовать не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!", - подчеркнул чиновник.

По словам министра, одна из задач МИД - содействие свободе передвижения граждан и защита их прав за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса, - Кулеба

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая.

Автор: 

карантин (16729) отпуск (249) путешествие (98) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Ясно, почему Ленка "заболела", а актер, исполняющий роль Президента Украины, "ушел в изоляцию".
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15.06.2020 02:46
+8
мешать не будем, просто штраф 17000 и по возвращении обсервация за свой счет, а так не мешаем...
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15.06.2020 02:18
+7
Зелёные дебилы
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15.06.2020 04:28
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мешать не будем, просто штраф 17000 и по возвращении обсервация за свой счет, а так не мешаем...
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15.06.2020 02:18 Ответить
На каком основании будет такой штраф?
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15.06.2020 03:42 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Давно ви на Цензорі?
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15.06.2020 04:39 Ответить
17 000 це для тих у кого гроші є а іншим яка винагорода від неньки ?при совдепії статьтя буля за ураження сифілісом і тріпером
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15.06.2020 07:02 Ответить
Давно на Цензорi. Але пiсля обговорення угорського питання з коментатором "Яр Холодний" в мене пропала можливiсть бачити коментарi i писати коментарi. Коли я купив новий ноутбук, коментарi знову з'явилися i я тепер можу коментувати. На старому ноутi всi коментарi зникли.
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15.06.2020 21:33 Ответить
Благодетели наши!
Туризм убили, а теперь мешать не будут)
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15.06.2020 02:19 Ответить
Самое зачетное !!!-(внимание !!!) МЕШАТЬ ))))) .есть закон !!! а мешать это по теме -срали на закон !
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15.06.2020 02:34 Ответить
Ясно, почему Ленка "заболела", а актер, исполняющий роль Президента Украины, "ушел в изоляцию".
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15.06.2020 02:46 Ответить
«Блазень» очередному кандидату на должность министра:
- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь.
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15.06.2020 05:53 Ответить
Відпочивати готуються.
Зникнуть незабаром з обрію, десь на пляжі в теплому океані..
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15.06.2020 06:35 Ответить
Зелёные дебилы
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15.06.2020 04:28 Ответить
"Мир до сих пор опасен"....Кулеба сам безмозглый идиот,и всех пытается в такие же идиоты записать
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15.06.2020 04:40 Ответить
А в Черновицкой обл.,на Буковине там вообще Дракула свирепствует,в Черниговской Соловей-Разбойник шалит,а в Сумской -Конотопськ! в!дьми разбушевались.Так. шо сид!ть . дома.
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15.06.2020 05:48 Ответить
Дивно. А самоізоляція, яка є обов'язкова для всіх , хто перетинає кордони країни ?
Невже для відпочивальників її скасують ?
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15.06.2020 06:34 Ответить
Треба бабло в респіраторний бізнес вкидати думаю що діабетік та Свинарчук скуплчють трикотажні фабрики
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15.06.2020 07:05 Ответить
МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2355
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15.06.2020 07:09 Ответить
А шо, могли бы и мешать? Хто вы такие, зеленые крысы? Пашли вон.
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15.06.2020 07:30 Ответить
"Мы вам никогда ничем не сможем помочь, поэтому скажите спасибо, что не будем мешать".
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15.06.2020 07:35 Ответить
Якщо хочеш допомогти - не заважай.
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15.06.2020 07:43 Ответить
Може МЗС і не заважає,але на кордонах великі проблеми,якщо не прикордонники,так поліція заважає по людьські проїхати.На всіх пропускних пунктах виникають проблеми.
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15.06.2020 09:36 Ответить
 
 