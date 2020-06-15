МЗС не заважатиме українцям їхати за кордон на відпочинок, - Кулеба
Міністерство закордонних справ не радить українським громадянам виїжджати за кордон, однак не перешкоджатиме.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"МЗС жодним чином не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть кудись поїхати. Але все, що в моїх силах, - це нагадати їм, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам’ятайте, що світ досі небезпечний!" - наголосив чиновник.
За словами міністра, одне із завдань МЗС - сприяння свободі пересування громадян і захист їхніх прав за кордоном.
Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 648 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії зареєстровано 31 154 випадки.
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Зникнуть незабаром з обрію, десь на пляжі в теплому океані..
Невже для відпочивальників її скасують ?