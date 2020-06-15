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Новини Коронавірус і карантин
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МЗС не заважатиме українцям їхати за кордон на відпочинок, - Кулеба

МЗС не заважатиме українцям їхати за кордон на відпочинок, - Кулеба

Міністерство закордонних справ не радить українським громадянам виїжджати за кордон, однак не перешкоджатиме.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС жодним чином не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть кудись поїхати. Але все, що в моїх силах, - це нагадати їм, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам’ятайте, що світ досі небезпечний!" - наголосив чиновник.

За словами міністра, одне із завдань МЗС - сприяння свободі пересування громадян і захист їхніх прав за кордоном.

Також читайте: МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 648 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії зареєстровано 31 154 випадки.

Автор: 

карантин (18172) відпустка (123) подорож (92) туризм (1563) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Ясно, почему Ленка "заболела", а актер, исполняющий роль Президента Украины, "ушел в изоляцию".
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15.06.2020 02:46
+8
мешать не будем, просто штраф 17000 и по возвращении обсервация за свой счет, а так не мешаем...
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15.06.2020 02:18
+7
Зелёные дебилы
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15.06.2020 04:28
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мешать не будем, просто штраф 17000 и по возвращении обсервация за свой счет, а так не мешаем...
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15.06.2020 02:18 Відповісти
На каком основании будет такой штраф?
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15.06.2020 03:42 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Давно ви на Цензорі?
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15.06.2020 04:39 Відповісти
17 000 це для тих у кого гроші є а іншим яка винагорода від неньки ?при совдепії статьтя буля за ураження сифілісом і тріпером
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15.06.2020 07:02 Відповісти
Давно на Цензорi. Але пiсля обговорення угорського питання з коментатором "Яр Холодний" в мене пропала можливiсть бачити коментарi i писати коментарi. Коли я купив новий ноутбук, коментарi знову з'явилися i я тепер можу коментувати. На старому ноутi всi коментарi зникли.
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15.06.2020 21:33 Відповісти
Благодетели наши!
Туризм убили, а теперь мешать не будут)
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15.06.2020 02:19 Відповісти
Самое зачетное !!!-(внимание !!!) МЕШАТЬ ))))) .есть закон !!! а мешать это по теме -срали на закон !
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15.06.2020 02:34 Відповісти
Ясно, почему Ленка "заболела", а актер, исполняющий роль Президента Украины, "ушел в изоляцию".
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15.06.2020 02:46 Відповісти
«Блазень» очередному кандидату на должность министра:
- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь.
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15.06.2020 05:53 Відповісти
Відпочивати готуються.
Зникнуть незабаром з обрію, десь на пляжі в теплому океані..
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15.06.2020 06:35 Відповісти
Зелёные дебилы
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15.06.2020 04:28 Відповісти
"Мир до сих пор опасен"....Кулеба сам безмозглый идиот,и всех пытается в такие же идиоты записать
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15.06.2020 04:40 Відповісти
А в Черновицкой обл.,на Буковине там вообще Дракула свирепствует,в Черниговской Соловей-Разбойник шалит,а в Сумской -Конотопськ! в!дьми разбушевались.Так. шо сид!ть . дома.
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15.06.2020 05:48 Відповісти
Дивно. А самоізоляція, яка є обов'язкова для всіх , хто перетинає кордони країни ?
Невже для відпочивальників її скасують ?
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15.06.2020 06:34 Відповісти
Треба бабло в респіраторний бізнес вкидати думаю що діабетік та Свинарчук скуплчють трикотажні фабрики
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15.06.2020 07:05 Відповісти
МИД не будет мешать украинцам ехать за границу на отдых, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2355
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15.06.2020 07:09 Відповісти
А шо, могли бы и мешать? Хто вы такие, зеленые крысы? Пашли вон.
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15.06.2020 07:30 Відповісти
"Мы вам никогда ничем не сможем помочь, поэтому скажите спасибо, что не будем мешать".
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15.06.2020 07:35 Відповісти
Якщо хочеш допомогти - не заважай.
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15.06.2020 07:43 Відповісти
Може МЗС і не заважає,але на кордонах великі проблеми,якщо не прикордонники,так поліція заважає по людьські проїхати.На всіх пропускних пунктах виникають проблеми.
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15.06.2020 09:36 Відповісти
 
 