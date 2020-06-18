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Новини Коронавірус і карантин
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Україна увійшла в "червону" зону за рівнем захворюваності на COVID-19

Україна увійшла в

Різке зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні в останні дні перевів країну із "зеленої" в "червону" зону, в якій, згідно з визначеннями уряду та МОЗ, показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на коронавірус українців зараз становить 17,65 тис., що з урахуванням використовуваної міністерством чисельності населення країни в 43,74 млн осіб, виводить на показник 40,3, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кілька експертів вказували, що реальний показник ще трохи вище, оскільки, за даними Держстату, наявне населення становило 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого при минулому уряді тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн.

Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 42,3 і 47,3 відповідно.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 18 червня зазначив, що за інформацією українських дипломатів ЄС розглядає можливість відновлення з 1 липня авіасполучення з іншими країнами, якщо вони будуть відповідати епідкритерію 40 активних випадків на 100 тис. населення. 10 червня в Україні цей показник становив 33.

Потім уряд України офіційно закріпив цей показник, звільнивши іноземців та українських громадян, які в'їжджають в країну після 15 червня з країн "зеленої" зони, від обов'язкової 14-денної обсервації або використання програми "Дій вдома", тоді як при в'їзді з країн "червоної" зони вимоги обсервації або використання "Дій вдома" обов'язкові.

Рекордний рівень хворих 17 червня вивів на рекордні рівні і чотири інші важливі показники розвитку епідемії в Україні: усереднена за один тиждень і два тижні кількість хворих на добу, кількість хворих на COVID-19 зараз і відсоток "результативних" ПЛР-тестів.

До моменту першого послаблення карантину 10 травня середньодобова захворюваність за один і два тижні вийшла на локальний максимум в 476-474 осіб, після чого вона опустилася на локальний мінімум в 375-382 осіб 29 травня, проте потім почала швидко зростати і тепер становить вже 713 в середньому за тиждень і 618 - в середньому за два тижні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже у всіх країнах на вихідні кількість реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому в світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

Крім цього, в останні 15 днів безперервно і швидкими темпами погіршується і інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 в даний час. В результаті 6 червня цей показник в Україні вперше перевищив 14 тис., через чотири дні - 15 тис., через три дні -16 тис., а через два дні - вже 17 тис. і 17 червня досяг 17,65 тис. Хоча раніше на подолання відрізка з 13 тис. до 14 тис. знадобилося пів місяця.

Нарешті, 20 днів, за винятком одного дня, зростає і такий показник як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Вона також досягла локального мінімуму в 3,8% 29 травня, однак тепер виросла до 6,82%, що відповідає показнику на початок послаблень карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.

У той же час 17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин з 22 червня по 31 липня, встановивши додаткові вимоги щодо посилення регіональних карантинів у разі погіршення ситуації.

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Топ коментарі
+24
святое дело если не занешь то делать- Бей Шуфрича
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18.06.2020 11:38
+20
1 написать бюджет с потолка
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
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18.06.2020 11:42
+18
Спасибо, дорогие соотечественники!!!
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
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18.06.2020 11:39
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все... ж..а
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18.06.2020 11:29 Відповісти
кофе в Хмельницком пить будем ?
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18.06.2020 11:37 Відповісти
Ну не в Вене точно)))
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18.06.2020 11:40 Відповісти
Ну уж НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ми будемо смакувати каву у Відні, а ЗЕльонка буде сьорбати Желудин с молоком в Ростове

ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2020 16:48 Відповісти
Ага. Те, которые доживут ткскзть)))
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18.06.2020 16:56 Відповісти
Зебилы всё делают через ж..у.
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18.06.2020 12:16 Відповісти
Электронная перепись - это уже прошлогодняя ржака
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18.06.2020 11:29 Відповісти
как и по православию
Москаль, Гена, высрал вообще что у них в области если не ползаешь перед мужиком в платье и не слюнявишь раскрашенные доски, то ты дикарь.(он либо т.н. "тролль", либо деменция)
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18.06.2020 11:33 Відповісти
Британский главный врач доктор Крис Уитти сказал, что Covid19 " https://off-guardian.org/2020/05/15/watch-uk-chief-medic-confirms-again-covid19-harmless-to-vast-majority/ не представляет опасности для " большинства населения " . Большинство людей не заболеют или только слегка заболеют этим, и даже у тех, кто серьезно болен, шансы на выздоровление хорошие.Стэнфордский профессор и Нобелевская премия по химии Майкл Левитт объясняет https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/ в новом посте, что блокировки не спасли жизни, но стоили много. «Вирус паники» распространился среди политиков всего мира.
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18.06.2020 22:03 Відповісти
Еще не прошли плато, но уже вышли в красную зону. Зеленые сегодня в ударе. Такое гонят, что и кварталу не снилось.
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18.06.2020 11:30 Відповісти
Чумные доктора во власти. Опять Билл Гейтс задонатил.
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18.06.2020 11:30 Відповісти
Вроде пока нет

Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5806
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18.06.2020 11:30 Відповісти
Вошла, вошла. Крим це Україна
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18.06.2020 11:34 Відповісти
бред полный, т.к. надо:
1. скока тестов взято.
2. когда и от кого тесты взяты.
3. когда получен результат.
4. Набить харю Шуфричу
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18.06.2020 11:31 Відповісти
святое дело если не занешь то делать- Бей Шуфрича
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18.06.2020 11:38 Відповісти
Олежка Ляшко обиделся
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18.06.2020 13:00 Відповісти
красная зона... ментовська?
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18.06.2020 11:33 Відповісти
Шось падлюки опять задумали.
Зачем щас войны.З помощью карантина и продажного правительства можно разрушить экономику любой страны,где у власти иноверцы.
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18.06.2020 11:33 Відповісти
Закрийте метро, ідіоти! Обмежте міжміське транспортне сполучення. І припініть завозити літаками заблукалих осіб, які раптом згадали що вони українці.
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18.06.2020 11:34 Відповісти
Та чо уж там - заваривать двери подъезда и отсыпать в дырку гречки из ращщёта 2000ккал на лецо в день.

Заодно похудеют малость
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18.06.2020 11:37 Відповісти
Не вумничай. Я не з чужих слів можу порівняти ситуацію. Хрещатик у вихідні був порожнім. а з відриттям метро поперли приїжджі зі спальних районів "себе показати". Те саме і з Гідропарком.
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18.06.2020 15:57 Відповісти
Лучше ты закройся в схроне и сиди там, пока не окочуришься с голоду
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18.06.2020 14:18 Відповісти
Гаріку, подбай про себе. Ти водій маршрутки?
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18.06.2020 14:25 Відповісти
Аферисты 👎👎👎
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18.06.2020 11:35 Відповісти
Понятно. в связи с этим можно впускать и самим ездить в страны " красной зоны" УРЯ !!! ( но вот страны "зеленой зоны" теперь для украинцев закрыты, чего и следовало ожидать.. После популистского решения резко ослаблять карантин и прекратить практически полный контроль за выполнением требований... Ну в общем получили, как и должно. Еще три дня и смертность перевалит за тысячу, активных больных будет более 20 тыс ( выявленных) а на самом деле уже высказывают что их до 140 тыс. Ну где то все это ожидаемо.
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18.06.2020 11:36 Відповісти
ЗЕперемога.
Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 7726
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18.06.2020 11:36 Відповісти
Кмк, стрелка уже зашкаливать должна
Если конечно в приборе не стоит ограничитель хода стрелки
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18.06.2020 11:58 Відповісти
В кожному приборі є обмежувач.
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18.06.2020 12:02 Відповісти
Спасибо, дорогие соотечественники!!!
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
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18.06.2020 11:39 Відповісти
Мы будем вечно сидеть на карантине благодаря п. номер 1.
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18.06.2020 11:41 Відповісти
можно начинать землю продавать за безцин
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18.06.2020 11:40 Відповісти
стоило монике сказать шо все - вот вам и результат - а давайте его на цапию направим - пусть там поживет с месяц ))))
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18.06.2020 11:40 Відповісти
1 написать бюджет с потолка
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
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18.06.2020 11:42 Відповісти
но при этом всякие вельветы и преЗЕдентские компашки плюют фактически на карантин, все продлевая его и продлевая для плебса...
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18.06.2020 11:48 Відповісти
1.Розпочати дерибан бюджету, землі та держ підприємств, роздачу привелеїв олігархам, підняття тарифів

...

6. Звинуватити у п_деці коронавірус
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18.06.2020 15:52 Відповісти
Гулять, так гулять. Не зря в Черновцах и других городах открывают сауны, бары, ночные клубы и т.д.
Напоминает "пир во время чумы".
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18.06.2020 11:45 Відповісти
Клин клином вышибают.
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18.06.2020 13:20 Відповісти
Резкий рост протестных акций испугал ЗЕпредателей , вот и подправили статистику , что бы снова загнать народ в стойло жёсткого псевдокарантина .
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18.06.2020 11:46 Відповісти
Кстати,вспышка у нас происходит перед пятницей,когда должны принять ослабление.
Зеленые фокусники ,клоуны и циркачи отрабатывают серебрянники олигархов и убивают экономику,чтоб потом за копийки можно было скупить все,что осталось от когда-то дающей надежду страны.
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18.06.2020 11:49 Відповісти
Ага. В то время как весь народ носит маски, держит дистанцию и обходит толпу.
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18.06.2020 20:32 Відповісти
Некоторых, пока в стойло не поставишь, хрен заставишь выполнять элементарные правила профилактики заболеваемости.
Это показатель невежества, безответственности и пофигизма.
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18.06.2020 11:54 Відповісти
Лжёшь! В Европе людей лечат, а в Украине зебилы затягивают людей в концлагеря, которые называют "инфекционными больницами". Люди в концлагеря не хотят.
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18.06.2020 12:21 Відповісти
Ещё скажи, что в Америке лечат.
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18.06.2020 12:35 Відповісти
В Америке людей силой не забирают в больницы, как в Украине. Поэтому в Америке люди обращаются к врачам, а в Украине убегают от врачей.
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18.06.2020 13:01 Відповісти
Убегают от врачей дебилы!
Не мели чушь.
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18.06.2020 13:05 Відповісти
Для эрудиции: в Америке не лечат тех, кто не имеет медицинской страховки. Большинство негров её не имеют, поэтому среди беднейшего населения повышенная смертность.
Если суммы на страховке для лечения не хватает, человека могут вылечить, но потом есть шанс лишиться всего, вплоть до жилья. Поэтому в США самое большое количество заболевших и умерших. Официально от пандемии умерло больше 120 000 американцев.

Бесплатная медицина - кровавое наследие совка. Долой совок! Даёшь страховую медицину!
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19.06.2020 11:49 Відповісти
Хватит этих лозунгов!
Лечат у нас, как и везде, как могут сейчас без вакцины.
"концлагеря"... Ну, не нужно нагнетать и спекулировать!
Кто кричал - дайте на торговать! долой маски! хватит ограничивать наши свободы!
Получили - анархию.
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18.06.2020 13:04 Відповісти
и полно людей без масок в том числе в общественном транспорте.
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18.06.2020 11:55 Відповісти
А читали в принципе, что эти маски так-же можно и на попу одеть? Эффект приблизительно такой-же
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18.06.2020 15:55 Відповісти
А ты в принципе читать умеешь??? Можешь подтвердить свой высер про бесполезность масок?
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18.06.2020 19:57 Відповісти
Пишут, что рейтинг Зеленского упал с 73% до 37%. Получается, что период полураспада глупости в Украине составляет чуть больше одного года. В России на то же самое понадобилось 20 лет.
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18.06.2020 12:00 Відповісти
имхо: Т.о. никто никуда за рубеж летом не поедет: даже если и вырвешься из краснозонной Украины, в принимающей стране тебя или развернут на 180 град, или заставят отсиживаться в карантине 14 дней неизвестно где и в каких условиях ==> плакал наш летний отпуск закордоном. А вот зе-правительство от этого может потирать ручки...
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18.06.2020 12:04 Відповісти
А все думают, шо такие цифры - это от смягчения карантина.
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18.06.2020 12:47 Відповісти
А от чего же по твоему?
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18.06.2020 20:06 Відповісти
Млять, да зебилам похрен. где ты там отдыхаешь, впрочем как и то, что подохнешь ты и тебе подобные или нет (причем вариант массовой гибели населения Украины от короновируса для пархатых инородцев очень даже привлекателен, особенно с учетом намечающейся скупки земли). Если мозгов у быдла нет, то подыхайте рассказывая всем про "намордники" и отдых за границей, а если еще хоть что-то осталось в голове, то носите маски и соблюдайте дистанцию и правила гигиены.
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18.06.2020 20:05 Відповісти
я ще рік тому казав найбільш ярим зебілам, що вони окуїли при Баризі на морях закордоном сраки гріти... тепер велкам на шацькі болота! і то не факт...
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18.06.2020 22:25 Відповісти
Злые языки утверждают, что в статистику по ковиду намеренно вносят смертельные случаи, с вирусом не связанные, а количество новых случае завышают.
Сегодня разговаривал с одним медицинским чиновником. Тот рассказал, что на днях Киев не принял отчет с "0" новых случаев. "Сказали, неправильный отчет, напишите "15" - поведал чиновник.
И фамилия у него не ермак, почему-то верю.
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18.06.2020 12:06 Відповісти
Абсолютно реально
Они всю жизнь так статистику по всем вопросам делали
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18.06.2020 12:09 Відповісти
може бути.
Бо якось неправдоподібно виглядає червонозонна західна Україна і повний штиль на сході та півдні
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18.06.2020 15:54 Відповісти
Тесты тесты тесты PRC
Как делают в ЕС
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18.06.2020 12:08 Відповісти
Ничего тесты не дадут. В зебильной Украине людей силой забирают в концентрационные лагеря. Поэтому люди прячутся от тестирования. А здоровым делают много тестов.
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18.06.2020 12:24 Відповісти
А вот узник концлагеря нарисовался вместе с 4-ямя дебилами лайкнувшими этот высер. Тебя случайно в нацгвардию с маршруток не забирали в 2014-м?
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18.06.2020 20:09 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:30 Відповісти
"Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів."- дивина это, то откуда ты это все взяло, особенно про проклятых американцев которые и тут успели нажиться на короновирусе. Вы бы кацапы хоть так не палились бы своими высерами про проклятую Америку, валили бы все хотя бы на Китай, тем более есть повод, именно оттуда и пошел короновирус.
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18.06.2020 20:12 Відповісти
Знаешь как можно очень просто доказать,что нет короновируса? Пойди в любую инфекционку и побудь рядом с больными Ковид-19,особенно с теми,кто в тяжелой форме. Пообнимайся с ними ,поцелуйся. А после инкубационного периода выйди и скажи: вот я не заболел,это все фикция. Почему-то никто из твоих кумиров-разоблачителей это не делает. А ведь это было-бы 100%-е доказательство. Это лично моя идея. Даю бесплатно. Вперед!
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19.06.2020 00:57 Відповісти
твоя "особиста" ідея (а насправді, надпоширена нісенітниця з методички сабакова) не працює: в інфекційки сторонніх не пускають, особливо із засобами відеофіксації
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19.06.2020 01:14 Відповісти
Хватит врать! Не знают уже как удержать рычаг в руках, все накручивают и накручивают. зебилы чертовы.
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18.06.2020 12:51 Відповісти
Подякуйте фанам церкви Свідків Гундяя з хресними ходами , та натовпом на богослужнні
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18.06.2020 12:52 Відповісти
не ЦЕРКВИ, а секти гундяя!
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18.06.2020 22:29 Відповісти
Украина не вошла ,ее"зе слуги" ввели
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18.06.2020 13:28 Відповісти
Коли ж уже хто-небудь з відомих українських політиків наважиться в повний голос заявити, що нас дурять і почне організацію масштабних акцій протесту проти дурантіну?!
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18.06.2020 14:45 Відповісти
Ніколи. Бо всі пАлітики на зарплаті в однієї організації - кагалу.
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18.06.2020 18:39 Відповісти
Да не вошла---а давно там была. Просто вслух наконец сказали. И это на фоне того что по бегущей строке с 3 тв-каналов известных круглые сутки, третий месяц подряд, через каждые пол-часа идёт новость как известная всем семейная пара купила *УНИКАЛЬНЫЕ* вентиляторы лёгких(и где нашли такие) и теперь судя по времени и количеству скоро во всех курятниках страны тоже будут вентилировать снесённые яйца! О-ПА-Ча!
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18.06.2020 18:04 Відповісти
Некоторые "мерины" городов Украины ради своего - пиара говорили, что НУЖНО от карантина отказываться, обращали НА экономические ПРОБЛЕМЫ, А жизни людей для них просто дорожная пыль - ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО БЫ ПОВЕРИТЬ В СЕРЬЁЗНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕ КОТОРЫМ УМНИКАМ НУЖНО САМИМ ПЕРЕБОЛЕТЬ НА КОРОНА ВИРУС - ФЛАГ ВАМ В РУКИ.
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18.06.2020 18:47 Відповісти
яке ти тупе. жах.
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18.06.2020 20:34 Відповісти
но зато у нас каждый день какой то митинг, или может они таки перед митингами сдавали тесты? на вирус)
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18.06.2020 20:53 Відповісти
Як вона могла не увійти , коли влада своїми діями постійно збирає величезні та чисельні протестні мітинги у всіх містах України , мало не щодня .
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18.06.2020 21:24 Відповісти
Манипуляции МОЗа. Недавно поступил приказ всех умерших бомжей записывать на коронавирус. Еще пару месяцев такой внутренней политики и начнутся деструктивные центробежные процессы. Власть это учитывает?
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18.06.2020 22:17 Відповісти
Захожу сегодня в магаз в маске, а там все без них, и продавцы маски на подбородках держат. Спрашиваю: "а у вас теперь на законы по*уй?". Продавщица мне: "В смысле?". Я говорю: "В коромысле", - снимаю маску и кашляю в сторону. Оно мне "мужчина, не кашляйте!!!!!", Я: "Я что, особенный? Какого хера я хожу с этой ****** в сумке? Вам *****? Мне тоже! Дышите". Охранник начал бегать, просил всех надеть маски, но бес толку, так как уже впустил их до меня. Всем *****. Город Запорожье
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18.06.2020 22:58 Відповісти
Маски носят? На морде. Шо тебе еще надо? Боишся заболеть - сиди дома.
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19.06.2020 07:35 Відповісти
Ты будешь указывать что мне делать, ******? Не разводи срач, гной. Русские недоделыши дохнут как мухи, и такая же ****, как и они, сдохнешь
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19.06.2020 18:46 Відповісти
Сейчас пустили слух о том что болеют короной только привитые осенью от грипа.
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19.06.2020 00:17 Відповісти
Треба щоб міністр охорони здоров'я разом з цифрами по коронавірусу оголошував скільки людей померло від онкології, серцево судинних захворювань, цукрового діабету та інших хвороб. От тоді і побачемо від чого більше всього померає людей. А то нав'язують людям брехню про цей коронавірус.
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19.06.2020 01:46 Відповісти
Красная зона? А почему не фиолетовая? И кто так решил шо 40 больных на 100 000 населения? Может 40 на 10 000?
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19.06.2020 07:33 Відповісти
Україна увійшла в "червону" зону за рівнем захворюваності на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6937
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19.06.2020 07:57 Відповісти
 
 