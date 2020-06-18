Україна увійшла в "червону" зону за рівнем захворюваності на COVID-19
Різке зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні в останні дні перевів країну із "зеленої" в "червону" зону, в якій, згідно з визначеннями уряду та МОЗ, показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.
За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на коронавірус українців зараз становить 17,65 тис., що з урахуванням використовуваної міністерством чисельності населення країни в 43,74 млн осіб, виводить на показник 40,3, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кілька експертів вказували, що реальний показник ще трохи вище, оскільки, за даними Держстату, наявне населення становило 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого при минулому уряді тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн.
Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 42,3 і 47,3 відповідно.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 18 червня зазначив, що за інформацією українських дипломатів ЄС розглядає можливість відновлення з 1 липня авіасполучення з іншими країнами, якщо вони будуть відповідати епідкритерію 40 активних випадків на 100 тис. населення. 10 червня в Україні цей показник становив 33.
Потім уряд України офіційно закріпив цей показник, звільнивши іноземців та українських громадян, які в'їжджають в країну після 15 червня з країн "зеленої" зони, від обов'язкової 14-денної обсервації або використання програми "Дій вдома", тоді як при в'їзді з країн "червоної" зони вимоги обсервації або використання "Дій вдома" обов'язкові.
Рекордний рівень хворих 17 червня вивів на рекордні рівні і чотири інші важливі показники розвитку епідемії в Україні: усереднена за один тиждень і два тижні кількість хворих на добу, кількість хворих на COVID-19 зараз і відсоток "результативних" ПЛР-тестів.
До моменту першого послаблення карантину 10 травня середньодобова захворюваність за один і два тижні вийшла на локальний максимум в 476-474 осіб, після чого вона опустилася на локальний мінімум в 375-382 осіб 29 травня, проте потім почала швидко зростати і тепер становить вже 713 в середньому за тиждень і 618 - в середньому за два тижні.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже у всіх країнах на вихідні кількість реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому в світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.
Крім цього, в останні 15 днів безперервно і швидкими темпами погіршується і інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 в даний час. В результаті 6 червня цей показник в Україні вперше перевищив 14 тис., через чотири дні - 15 тис., через три дні -16 тис., а через два дні - вже 17 тис. і 17 червня досяг 17,65 тис. Хоча раніше на подолання відрізка з 13 тис. до 14 тис. знадобилося пів місяця.
Нарешті, 20 днів, за винятком одного дня, зростає і такий показник як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Вона також досягла локального мінімуму в 3,8% 29 травня, однак тепер виросла до 6,82%, що відповідає показнику на початок послаблень карантину.
Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.
У той же час 17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин з 22 червня по 31 липня, встановивши додаткові вимоги щодо посилення регіональних карантинів у разі погіршення ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Ми будемо смакувати каву у Відні, а ЗЕльонка буде сьорбати Желудин с молоком в Ростове
ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!
Москаль, Гена, высрал вообще что у них в области если не ползаешь перед мужиком в платье и не слюнявишь раскрашенные доски, то ты дикарь.(он либо т.н. "тролль", либо деменция)
1. скока тестов взято.
2. когда и от кого тесты взяты.
3. когда получен результат.
4. Набить харю Шуфричу
Зачем щас войны.З помощью карантина и продажного правительства можно разрушить экономику любой страны,где у власти иноверцы.
Заодно похудеют малость
Если конечно в приборе не стоит ограничитель хода стрелки
За то что благодаря отсутствиею у вас мозгов, мы мало того, что имеем президента-мудака, но еще и будем сидеть в карантине, пока вы не выздохнете или не поумнеете
2 продать маски, ******** деньги
3 навезти людей из стран с наибольшем уровнем заболеваемости, без обсервации.
5 ввести карантин добив экономику
4 свалить разь@б экономики на коронавирус.
...
6. Звинуватити у п_деці коронавірус
Напоминает "пир во время чумы".
Зеленые фокусники ,клоуны и циркачи отрабатывают серебрянники олигархов и убивают экономику,чтоб потом за копийки можно было скупить все,что осталось от когда-то дающей надежду страны.
Это показатель невежества, безответственности и пофигизма.
Не мели чушь.
Если суммы на страховке для лечения не хватает, человека могут вылечить, но потом есть шанс лишиться всего, вплоть до жилья. Поэтому в США самое большое количество заболевших и умерших. Официально от пандемии умерло больше 120 000 американцев.
Бесплатная медицина - кровавое наследие совка. Долой совок! Даёшь страховую медицину!
Лечат у нас, как и везде, как могут сейчас без вакцины.
"концлагеря"... Ну, не нужно нагнетать и спекулировать!
Кто кричал - дайте на торговать! долой маски! хватит ограничивать наши свободы!
Получили - анархию.
Сегодня разговаривал с одним медицинским чиновником. Тот рассказал, что на днях Киев не принял отчет с "0" новых случаев. "Сказали, неправильный отчет, напишите "15" - поведал чиновник.
И фамилия у него не ермак, почему-то верю.
Они всю жизнь так статистику по всем вопросам делали
Бо якось неправдоподібно виглядає червонозонна західна Україна і повний штиль на сході та півдні
Как делают в ЕС
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.