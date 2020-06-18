Україна увійшла в "червону" зону за рівнем захворюваності на COVID-19

Різке зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні в останні дні перевів країну із "зеленої" в "червону" зону, в якій, згідно з визначеннями уряду та МОЗ, показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на коронавірус українців зараз становить 17,65 тис., що з урахуванням використовуваної міністерством чисельності населення країни в 43,74 млн осіб, виводить на показник 40,3, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кілька експертів вказували, що реальний показник ще трохи вище, оскільки, за даними Держстату, наявне населення становило 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого при минулому уряді тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн.

Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 42,3 і 47,3 відповідно.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 18 червня зазначив, що за інформацією українських дипломатів ЄС розглядає можливість відновлення з 1 липня авіасполучення з іншими країнами, якщо вони будуть відповідати епідкритерію 40 активних випадків на 100 тис. населення. 10 червня в Україні цей показник становив 33.

Потім уряд України офіційно закріпив цей показник, звільнивши іноземців та українських громадян, які в'їжджають в країну після 15 червня з країн "зеленої" зони, від обов'язкової 14-денної обсервації або використання програми "Дій вдома", тоді як при в'їзді з країн "червоної" зони вимоги обсервації або використання "Дій вдома" обов'язкові.

Рекордний рівень хворих 17 червня вивів на рекордні рівні і чотири інші важливі показники розвитку епідемії в Україні: усереднена за один тиждень і два тижні кількість хворих на добу, кількість хворих на COVID-19 зараз і відсоток "результативних" ПЛР-тестів.

До моменту першого послаблення карантину 10 травня середньодобова захворюваність за один і два тижні вийшла на локальний максимум в 476-474 осіб, після чого вона опустилася на локальний мінімум в 375-382 осіб 29 травня, проте потім почала швидко зростати і тепер становить вже 713 в середньому за тиждень і 618 - в середньому за два тижні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже у всіх країнах на вихідні кількість реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому в світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

Крім цього, в останні 15 днів безперервно і швидкими темпами погіршується і інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 в даний час. В результаті 6 червня цей показник в Україні вперше перевищив 14 тис., через чотири дні - 15 тис., через три дні -16 тис., а через два дні - вже 17 тис. і 17 червня досяг 17,65 тис. Хоча раніше на подолання відрізка з 13 тис. до 14 тис. знадобилося пів місяця.

Нарешті, 20 днів, за винятком одного дня, зростає і такий показник як відношення кількості хворих до кількості ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Вона також досягла локального мінімуму в 3,8% 29 травня, однак тепер виросла до 6,82%, що відповідає показнику на початок послаблень карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.

У той же час 17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин з 22 червня по 31 липня, встановивши додаткові вимоги щодо посилення регіональних карантинів у разі погіршення ситуації.